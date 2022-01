Las instituciones vascas, en su mayor√≠a lideradas por el PNV, han gastado 210,3 millones de euros en 465 contratos en los √ļltimos a√Īos para externalizar funciones b√°sicas a las empresas del imperio del presidente del Real Madrid. Desde el Gobierno Vasco, o instituciones dependientes como el Servicio Vasco de Salud, la Agencia Vasca de Agua o la Universidad del Pa√≠s Vasco, hasta las diputaciones forales y un buen n√ļmero de ayuntamientos y organismo municipales.

‚ÄúParece el due√Īo de Espa√Īa‚ÄĚ, expres√≥ el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, despu√©s de que su hom√≥logo en el Real Madrid, Florentino P√©rez, se negara a ceder el estadio Santiago Bernab√©u para que el F.C. Barcelona ganara la final de la Copa del Rey. ‚ÄúSoy poderoso en la medida que soy presidente del Real Madrid. Si ma√Īana me voy, ya no soy poderoso‚ÄĚ, respondi√≥ P√©rez, en este caso al periodista Jordi √Čvole. Ortuzar no sab√≠a ‚ÄĒo no quer√≠a reconocer‚ÄĒ lo que la lengua sibilina del magnate ocultaba: el fundamento de su poder emana de un poderoso conglomerado empresarial, en cuya g√©nesis est√° un marqu√©s de la hist√≥rica burgues√≠a vasca.

Los Urquijo y el imperio ACS

Un siglo antes de que Grupo ACS se convirtiera en 2020 en una empresa con beneficio neto de 545 millones de euros, un 24,7% m√°s que el a√Īo anterior, los marqueses vascos ensayaban con las primeras empresas en el mundo de las finanzas. Nacido en una familia campesina, Juan Manuel Urquijo Urrutia (Murga, 1843) se convirti√≥ en un importante agente de cambios en el incipiente mercado financiero, llegando incluso a conceder pr√©stamos al rey Amadeo de Saboya. A sus 27 a√Īos alumbr√≥ una sociedad colectiva de cr√©dito llamada Urquijo y Arenzana que alcanz√≥ prestigio mundial y se convirti√≥ en el banco industrial por excelencia gracias a inversiones y apuestas sin mucho riesgo.

Seg√ļn la Real Academia de la Historia (RAH), la empresa urquijista fue la sangre financiera que engros√≥ las f√°bricas m√°s poderosas de la siderurgia vasca ‚ÄĒsus descendientes fundaron Altos Hornos de Bilbao‚ÄĒ. Estos negocios tambi√©n le ligaron al ferrocarril y al transporte mar√≠timo, siendo esta empresa una de las promotoras de La Naval; as√≠ como a las empresas del metal, centrando sus esfuerzos principalmente en la miner√≠a, las m√°quinas de vapor y el material ferroviario.

La historia sobre c√≥mo la fortuna del Marqu√©s de Urquijo termin√≥ diluy√©ndose en el Grupo ACS es extensa, pero se puede sintetizar en que la constructora espa√Īola naci√≥ gracias a la fusi√≥n de Ocisa, todas las empresas de los Bancos Hispano Americano y Urquijo, y otras empresas controladas por la familia March. En este conglomerado, el fondo de inversi√≥n BlackRock ostenta un 4,71% del accionariado.

A d√≠a de hoy, no existe transporte p√ļblico en el territorio vasco que escape a la empresa de Florentino. Hasta 51 edificios oficiales se limpian diariamente a trav√©s de Zaintzen o Clece, filiales del magnate. Esta √ļltima, tampoco ha parado de construir edificios para la administraci√≥n vasca, no siempre con √©xito. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Eibar denunci√≥ a Clece por incumplimiento de contrato y pasaron por los tribunales. La licitaci√≥n, como muestran los registros de Hordago-El Salto, estaba duplicada.

En la larga lista de negocios que las empresas de Florentino P√©rez han realizado con entidades y organismos p√ļblicos de Euskadi hay contratos por servicios de limpieza, reparaciones y mantenimiento, construcci√≥n y servicios de transporte escolar. En total, en su mayor√≠a lideradas por el PNV, las instituciones vascas han gastado 210,3 millones en 465 contratos para externalizar funciones b√°sicas a las empresas del presidente del Real Madrid. Queda fuera de este recuento la compra en 2015 de Enviser por parte de Urbaser, a su vez propiedad de ACS, que permiti√≥ a Florentino P√©rez controlar la recogida de basuras de medio Bizkaia, hasta que vendi√≥ esta empresa a un grupo chino por 1.400 millones.

Estas cifras aparecen en la Plataforma de Contrataci√≥n del Pa√≠s Vasco, cuyos datos son fiables desde 2018, cuando entr√≥ en vigor la ley que obliga a hacer p√ļblicos los contratos. No existe, por tanto, registro sobre grandes operaciones, como la adjudicaci√≥n del tramo de la Supersur que pasa por Gorostiza. Ahora bien, como se desprende del Bolet√≠n Oficial del Estado, 90,5 millones fueron a parar a Tecsa, empresa de Florentino que lider√≥ una Uni√≥n Temporal de Empresas (UTE) junto a Fonorte y Altuna y Uria.

Corrupción veloz

¬ŅQui√©n se benefici√≥ de una obra que destroz√≥ el ecosistema natural de El Regato? Florentino P√©rez y las redes caciquistas jeltzales. Gracias al periodista Ahoztar Zelaieta conocemos que el jefe de obras en aquella operaci√≥n se convirti√≥ despu√©s en edil del PNV en Zalla. Tecsa, la empresa que fich√≥ al edil jelkide, ha sido acusada tambi√©n de un fraude millonario en un tramo de las obras de la alta velocidad ferroviaria (AVE) en la ciudad de Murcia (la investigaci√≥n se reabri√≥ recientemente). Como public√≥ El Diario Norte, algo similar ocurri√≥ en Euskadi en la construcci√≥n de la pol√©mica ‚ÄėY‚Äô vasca.

Dragados, la filial de ACS, construy√≥ junto a Iza Obras y Promociones el primero de los tramos del tren vasco de alta velocidad, el de Beasain: 3,53 kil√≥metros que contaron con una inversi√≥n de 49,41 millones de euros. Una investigaci√≥n de la Fiscal√≠a de √Ālava, con apoyo de la Ertzaintza y la Guardia Civil, encontr√≥ pruebas de prevaricaci√≥n, fraude, malversaci√≥n y falsedad en estas obras. Concretamente, dichos trabajos tuvieron un sobreprecio del 16% respecto al presupuesto original y del 23% respecto al precio de adjudicaci√≥n del contrato.

Comsa, por su parte, lideraba el consorcio que deb√≠a construir junto a ACS el segundo de estos dos tramos, de 2,54 kil√≥metros, por 22,11 millones de euros. El director de esta empresa fue imputado por el ‚Äėcaso 3%‚Äô, la supuesta financiaci√≥n de Converg√®ncia Democr√†tica de Catalunya a trav√©s del otorgamiento ilegal de obras. Jos√© Alberto Pradera, ex diputado general de Bizkaia e implicado en los papeles de Panam√°, fue el asesor regional de Comsa.

La red ferroviaria vasca, el Metro de Bilbao e incluso la reparaci√≥n y colocaci√≥n de sem√°foros en municipios como Bermeo, Abanto-Zierbena, Irun o Zamudio han pasado por las empresas del presidente del Real Madrid. ¬ŅAcaso no es posible moverse por Euskadi sin enriquecer al magnate? Hacerlo en tren resulta cuando menos complicado, ya que las empresas del conglomerado ACS, principalmente Tecsa, Electren y V√≠as y Construcciones SA, han firmado contratos por valor de 25 millones con Euskal Trenbide Sarea desde el a√Īo 2016.

Al igual que anta√Īo los Urquijo, los tent√°culos de Florentino P√©rez llegan all√° donde lo hacen las v√≠as del sistema ferroviario a trav√©s de adjudicaciones millonarias como el contrato de 12,7 millones firmado por Tecsa en 2019 para la construcci√≥n de nuevas salidas de emergencia en los t√ļneles del tramo Bergara-Astigarraga de la l√≠nea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebasti√°n, las cuatro obras de modernizaci√≥n de las v√≠as de la estaci√≥n de Maltzaga, Renter√≠a, Ariz, Atxuri-Bolueta o el contrato firmado en 2019 con Metro Bilbao SA por importe de 7,5 millones para el mantenimiento de las v√≠as.

No es ninguna novedad. En 2002, El Pa√≠s narraba una an√©cdota interesante en el estreno de la L√≠nea 2 del metro, que comunicaba Getxo y Barakaldo. Entre los 400 invitados al evento, uno de los m√°s solicitados fue Florentino P√©rez, cuya empresa ACS hab√≠a participado en las obras de la l√≠nea. P√©rez e Ibarretxe fueron vistos por los medios charlando juntos durante unos instantes en la parada en la estaci√≥n de Cruces. Ante los altos cargos del PNV y PP, Florentino estuvo ‚Äúalabando la obra‚ÄĚ de Norman Foster.

Construcciones ‚Äėmade in Florentino‚Äô



Las empresas de Florentino P√©rez han entrado en casi todos los despachos de la Administraci√≥n p√ļblica vasca. El Gobierno Vasco, o instituciones dependientes de √©l como el Servicio Vasco de Salud, la Agencia Vasca de Agua o la Universidad del Pa√≠s Vasco, las diputaciones forales y un buen n√ļmero de ayuntamientos y organismos municipales han ejercido de adjudicatarios, facilitando con ello su omnipresencia en la gesti√≥n p√ļblica.

Además de en el transporte, las cifras resultan especialmente llamativas en lo referido a la construcción y renovación de centros educativos. Desde contratos modestos, como el de remodelación de la biblioteca del CEIP Iruarteta de Bilbao, por 40.000 euros, hasta adjudicaciones por valor de varios millones. Por ejemplo, en 2015, las ampliaciones del IES Xabier Munibe, de Azkoitia, y del IES Hernani fueron encargadas a Vías y Construcciones SA por importes de 4,5 y 3,5 millones de euros respectivamente. También Dragados hizo su incursión en la construcción de centros educativos con varios trabajos por valor de 2,2 millones en el IES Txindoki-Alkartasuna, de Beasain.

Sin embargo, las relaciones entre esta empresa constructora y los organismos adjudicatarios no siempre han sido satisfactorias. En 2017, el Ayuntamiento de Eibar decidi√≥ rescindir un contrato por valor de 4,9 millones para el tramo Beasain alegando que los trabajos no estaban avanzando seg√ļn los plazos acordados. Pese a que el Ayuntamiento abon√≥ entonces 2,2 millones por las labores realizadas, la constructora decidi√≥ llevar la causa a los tribunales. Finalmente, en noviembre de 2020 la empresa Dragados reconoci√≥ su mala actuaci√≥n, al ganar el concurso con un 40% de baja sobre el precio de licitaci√≥n, y se comprometi√≥ a retirar las demandas que hab√≠a interpuesto contra el Ayuntamiento y a compensarle econ√≥micamente por los da√Īos y perjuicios ocasionados.

Del conglomerado empresarial de Florentino, la firma que m√°s se ha beneficiado de sus ‚Äúbuenas relaciones‚ÄĚ con las entidades p√ļblicas vascas ha sido Tecsa, que acumula desde el a√Īo 2016 concesiones por valor de casi 59 millones de euros. Entre sus proyectos destacan los 3,7 millones por las obras de construcci√≥n de un nuevo dep√≥sito de aguas en Artxanda, en el a√Īo 2019, la edificaci√≥n de 51 viviendas dotacionales en Errenteria, por las que se embols√≥ 4 millones en 2017, adem√°s de una veintena de contratos relacionados con los servicios de transporte p√ļblico.

En lo que respecta a la Diputación de Bizkaia, Tecsa también se encargó de la construcción del tramo del bidegorri que une Santurtzi con La Arena. Una vía de tres kilómetros de longitud y una anchura de 3,5 metros que costó 1,8 millones, de los cuales 1,2 fueron a parar a la empresa de Florentino.

El Don Limpio de Lakua

Clece y Zaintzen, otras dos firmas en manos de Florentino P√©rez, son clientes habituales del Gobierno Vasco. Entre 2014 y 2019, el departamento de Administraci√≥n P√ļblica y Justicia contrat√≥ el servicio de limpieza, fregado de la vajilla y menaje de la cocina de los comedores de Lakua por 113.298 euros. Ambas empresas se encargan tambi√©n de la ‚Äúeficaz limpieza‚ÄĚ de varios edificios del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz, por 3,1 millones de euros, de la limpieza de centros p√ļblicos, centros de apoyo y dependientes del departamento de Educaci√≥n, por valor de 2,6 millones, y otros tantos edificios

Una tendencia que han seguido ayuntamientos como el de Mungia, que externalizó la limpieza de todos sus edificios municipales por 2,1 millones; Irun, que delegó la limpieza de pisos de emergencia social en contratos que van desde los 27 euros hasta los 821, o Azpeitia, Lemoiz, Zamudio, Beasain, Igorre y Santurtzi.

Seg√ļn los datos de la web del Departamento de Empleo y Pol√≠ticas Sociales del Gobierno Vasco consultados por Ahoztar Zelaieta, Clece gestiona ocho centros y servicios, cinco del ayuntamiento de Irun, dos del de Donostia y uno de la Diputaci√≥n de Gipuzkoa. El a√Īo pasado, uno de los lotes del Servicio de Ayuda a Domicilio del territorio de Araba fue adjudicado a Clece, quien tambi√©n trabaja para ayuntamientos de Bizkaia y Gipuzkoa.

Por lo que se refiere a la empresa Zaintzen, las Diputaciones Forales, la han contratado en innumerables ocasiones sin ninguna transparencia. Por ejemplo, Bizkaia ha gastado 6,3 millones en 50 contratos de servicios de asistencia para personas mayores desde 2018. Todos han sido negociados sin publicidad y están orientados a cuidar de personas mayores. No se sabe en qué cláusulas se basan, ni siquiera cuántas personas atienden, ni mucho menos por qué se ha elegido a la empresa de Florentino Pérez.

No obstante, el caso m√°s obsceno de Zaintzen es c√≥mo se ha beneficiado de la privatizaci√≥n de los centros de mayores y de las residencias. Concretamente, la de Kabia en Zumaia, aunque tambi√©n las de Bergara, Errenteria y Ordizia. Respecto a la primera, el servicio de residencia en el centro para personas mayores de Zumaia se licit√≥ por 3,7 millones, externalizados entre 2019 y 2021, y se adjudic√≥ por un euro el d√≠a. Del mismo modo, seg√ļn consta en la documentaci√≥n a la que ha accedido Hordago-El Salto, el servicio de la residencia en Pasaia se licit√≥ a 1,5 millones de euros, y se adjudic√≥ por 60 euros al d√≠a. ¬°Es la gesti√≥n p√ļblico-privada, amigo!

A su vez, Zaintzen logr√≥ un contrato de casi 800.000 euros para la gesti√≥n residencial de acogida para mujeres y personas dependientes a su cargo en el municipio de Barakaldo. Una adjudicaci√≥n que lleg√≥ dos a√Īos despu√©s de una pol√©mica concesi√≥n para levantar en un hist√≥rico inmueble el centro residencial para mayores Clece Vitam Altos Hornos Egoitza.

¬ŅRecuerdas la g√©nesis de ACS? Florentino termina lucr√°ndose de los cuidados a los abuelos barakaldeses, quienes afrontan una dura vejez debido a la explotaci√≥n que ejercieron los Urquijo y otros burgueses durante sus tiempos como trabajadores en Altos Hornos o en sus empresas afiliadas. Esta es, sin duda, una buena met√°fora; materialista en grado m√°ximo.

El Salto