Los tercerizados del Banco de Córdoba son trabajadores bancarios

Compartimos el comunicado:

Los tercerizados del Banco de C贸rdoba son trabajadores bancarios

En el Banco de C贸rdoba (Bancor) hay muchas trabajadoras y trabajadores contratados que realizan diversas tareas del personal bancario pero no se les reconoce como tal, con lo injusto y perjuicioso que esto significa.

Un ejemplo de esto son los llamados 鈥渃ajeros volantes鈥. Cumplen exactamente las mismas funciones que cualquier cajero o cajera pero su empleador no es Bancor, sino la empresa Bacar. Son casi 180 personas quienes no son empleados de la entidad para la cual trabajan y ni siquiera pertenecen al Convenio Colectivo bancario, ya que se encuentran encuadrados en el Convenio Colectivo de Comercio. Esto quiere decir que les corresponden todas las obligaciones inherentes al puesto que ocupan en el banco, pero no gozan de ninguno de los beneficios que tienen los bancarios. Esto no s贸lo se refiere al sueldo que perciben -sumamente inferior- sino tambi茅n, por ejemplo, a trabajar con moneda extranjera sin ning煤n seguro que los cubra por fallo de caja.

Debemos mencionar tambi茅n que muchas de estas personas cubren puestos fuera de la ciudad de C贸rdoba, por lo cual cada domingo viajan hacia la localidad que se les haya asignado y permanecen toda la semana en la misma. De esta situaci贸n se desprende el desarraigo permanente que viven, en la que se ven afectadas sus vidas tanto en el 谩mbito familiar como en el laboral, ya que les rotan de sucursal en sucursal de manera permanente. Por otro lado, viajan a lugares muy retirados, debiendo hospedarse en alojamientos precarios, muchos de ellos sin las condiciones m铆nimas de higiene y salubridad.

Ocurre tambi茅n que si el Banco, en una semana determinada, necesita menos cantidad de 鈥渃ajeros volantes鈥 que los habituales, el n煤mero restante de trabajadores queda sin servicio y sin cobrar su sueldo. Esta situaci贸n no es nueva y hay trabajadores que la padecen hace muchos a帽os sin que la patronal escuche sus m谩s que justos reclamos.

Por todo esto, denunciamos que el Banco de C贸rdoba no cumple con:

鈥 Las medidas establecidas a ra铆z de la pandemia de Covid 19, ya que estos trabajadores y trabajadoras viajan de un lugar a otro, cambian continuamente de sucursales y se alojan en lugares de p茅simas condiciones sanitarias con el peligro que eso conlleva para contagiarse y expandir el virus.

鈥 La Ley de Contrato de Trabajo, que prev茅 que 鈥渓os empleados contratados por empresas eventuales deben gozar de los beneficios del convenio colectivo de la rama de actividad que realizan.

鈥 La Constituci贸n Nacional, que en su Art铆culo 14 BIS plantea 鈥淚gual remuneraci贸n ante igual tarea realizada.

Desde SITEBA exigimos que el Banco de C贸rdoba cumpla el protocolo de prevenci贸n del Covid 19 y que pase a planta a todos los tercerizados y tercerizadas, siendo reconocidos como trabajadores bancarios con todos los derechos que le asigna el Convenio Colectivo de nuestro gremio. En definitiva, exigimos que cumpla con la ley.

Estamos convencidos que estos atropellos se pueden terminar con unidad y participaci贸n. Desde nuestro sindicato te ofrecemos ser parte de una construcci贸n democr谩tica y participativa. Es por eso que te convocamos a sumarte para hacer realidad de este nuevo modelo sindical, donde los derechos de la clase trabajadora est茅n por delante de todo.

SITEBA-CTA C贸rdoba

Mario Sesma y Pablo Marrero.