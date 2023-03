–

Bes锚 Hozat, co-presidenta del Consejo Ejecutivo de la Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n (KCK), brind贸 una entrevista con Medya Haber, donde afirm贸 que 鈥渟i vamos a hablar del desastre del siglo, el desastre del siglo es el gobierno fascista del AKP-MHP鈥 en Turqu铆a.

A continuaci贸n publicamos los fragmentos principales de la entrevista:

Zona de terremotos

Turqu铆a y Kurdist谩n son una zona de terremotos. Esto es un hecho conocido. Pero hasta ahora no se han tomado las medidas arquitect贸nicas adecuadas. No se han tomado las precauciones oportunas. Ahora, se ha producido all铆 un gran terremoto, una gran cat谩strofe. El gobierno fascista (de Turqu铆a) tambi茅n habla de ello y lo califica de la mayor cat谩strofe del siglo. La prensa afiliada a los c铆rculos gobernantes tambi茅n cubre este tema muy intensamente y se refiere a 茅l como el desastre del siglo. Entonces, 驴es este terremoto realmente el desastre del siglo, o se trata de la mentalidad y el gobierno del AKP-MHP? Este es un tema de debate muy serio. Est谩 claro que el r茅gimen del AKP-MHP es el desastre del siglo.

Los terremotos son desastres naturales. En muchas partes del mundo se producen regularmente terremotos mucho m谩s fuertes que 茅ste. Recientemente, se ha hablado mucho del ejemplo de Jap贸n. Jap贸n experimenta terremotos con una magnitud superior a 9, pero all铆 no se producen graves p茅rdidas de vidas humanas. Los edificios de Jap贸n son m谩s altos que los de Turqu铆a, pero no sufren da帽os. As铆 ocurre en muchas partes del mundo. Entonces, 驴por qu茅 hay tanta destrucci贸n en Turqu铆a? Cientos de miles de personas han perdido la vida. Millones de personas han sufrido un gran dolor y han quedado traumatizadas durante a帽os y d茅cadas. Esto ha sucedido por culpa del gobierno fascista de Turqu铆a, que es la verdadera causa del desastre. El mayor desastre del siglo es el gobierno fascista del AKP-MHP.

Erdogan ya no puede enga帽ar a la sociedad

Erdogan dice: 鈥淓sto es el destino, tenemos que entenderlo como destino鈥. Realmente toma a la gente por tonta, por un reba帽o de ovejas. Pero este periodo ya ha terminado. Hizo que un cierto sector de la gente creyera en las percepciones creadas por 茅l. A los que no cre铆an en 茅l, los reuni贸 a su alrededor con la ayuda del nacionalismo, la religi贸n y el racismo, y aline贸 a la oposici贸n con el lema de 鈥減atria, naci贸n, sakarya鈥. Pero ahora este per铆odo ha terminado. El dictador fascista Erdogan ya no puede enga帽ar a la sociedad llamando destino a los recientes acontecimientos. Todo lo contrario: ahora el pueblo y la sociedad determinar谩n el destino de Erdogan.

Hay informes que afirman que Erdogan ha recaudado m谩s de 100.000 millones (de d贸lares) desde 1999. Algunos dicen 48.000 millones, otros 83.000 millones. Pero lo m谩s probable es que la cantidad de dinero recaudada supere los 100.000 millones. 驴Ad贸nde ha ido a parar ese dinero? Dejemos de lado, por un momento, el impuesto de los terremotos. Cada d铆a se recaudan muchos impuestos del pueblo, miles de millones (de d贸lares). Estos impuestos se recaudan para servir al pueblo. En todo el mundo, los Estados recaudan impuestos con este fin. Se supone que este dinero debe devolverse a la gente en forma de servicios. 驴Ad贸nde van a parar estos impuestos? Adem谩s del impuesto del terremoto, 驴a d贸nde van estos impuestos? Estos impuestos se gastan en la guerra genocida contra los kurdos. Van a la guerra del sociocidio en Turqu铆a. El dinero va a la guerra de genocidio contra la naturaleza y se convierte en beneficio. Va a los trols del AKP y de Erdogan. Va a Sadat (empresa militar privada en Turqu铆a) de Erdogan y a sus fuerzas mercenarias islamistas. Durante 11 a帽os, se ha establecido un ej茅rcito de decenas de miles de combatientes mercenarios islamistas. El Estado turco, este gobierno fascista, proporciona todo el entrenamiento y equipamiento, log铆stica, municiones, mantenimiento, sustento y refugio a estos grupos. 驴De d贸nde sale este dinero? De los impuestos que paga el pueblo. La guerra genocida contra los kurdos se hace con los impuestos del pueblo. Cada d铆a llueven toneladas de bombas sobre las monta帽as del Kurdist谩n. El precio de cada bomba es de cientos de miles de d贸lares, como ellos mismos admitieron. Desde el reciente terremoto, siguen cayendo miles de bombas sin parar. Todos los impuestos se gastan en esto, van a parar a los que buscan beneficios, a sus propios lacayos y partidarios. Alrededor del Palacio se ha formado una 茅lite, se ha formado una burgues铆a y esta burgues铆a se enriquece cada d铆a m谩s a base de los impuestos del pueblo. Cada uno de ellos tiene miles de millones de d贸lares en diferentes bancos de todo el mundo.

Sociocidio

Lo que est谩 ocurriendo ahora en Turqu铆a y el Kurdist谩n es sin duda un sociocidio. Ciudades enteras han desaparecido. Hatay, Ad谋yaman, Antep, Malatya, Mara艧 e Iskenderun; sus distritos y pueblos han sido borrados del mapa. En otras palabras, toda una regi贸n ha sido completamente destruida. El gobernador de 艦谋rnak dijo recientemente que el n煤mero de vidas perdidas era cinco veces superior a las cifras oficiales. En ese momento, ya hab铆an anunciado 40 mil muertos. Multipl铆calo por cinco y ver谩s que hablaba de 200 mil muertos. Pero tambi茅n hay m谩s de 200 mil desaparecidos. Todav铆a hay gente bajo los escombros. Se ha perpetrado un sociocidio. Se ha dejado morir a la gente por todas partes. Siempre hemos dicho que este Estado es un Estado genocida, que este es un gobierno genocida. Esto es obvio porque este Estado lleva 100 a帽os aplicando esa pol铆tica contra los kurdos. Tambi茅n ha estado llevando a cabo un ataque genocida total contra los kurdos durante los 煤ltimos siete a帽os. Ahora ha infligido el mismo tipo de genocidio a la sociedad de Turqu铆a y el Kurdist谩n en los 15 a 17 d铆as posteriores al terremoto, ante los ojos del mundo entero. Esto tendr谩 consecuencias muy graves.

Hay una medida que llaman la 鈥渁mnist铆a de la construcci贸n鈥. Esta amnist铆a significa abrir la geograf铆a de Turqu铆a y Kurdist谩n al saqueo, la extorsi贸n y el robo. Significa proporcionar un terreno leg铆timo a oportunistas y ladrones.

La zona donde se produjo este terremoto es una geograf铆a hist贸ricamente habitada por kurdos y 谩rabes alev铆es. Ellos (el gobierno del AKP-MHP), aplicar谩n una pol铆tica migratoria muy seria en este territorio despu茅s del terremoto. Sabemos que ya han empezado a aplicarla. Querr谩n concluir aqu铆 el plan de genocidio, cambiando gradualmente la demograf铆a de esta zona. Esta es una de las primeras zonas en las que se aplic贸 el Plan de Reforma Oriental (艦ark Islahat Plan谋). La Masacre de Mara艧 (en diciembre de 1978) tambi茅n se llev贸 a cabo sobre esta base. El objetivo principal de la Masacre de Mara艧 era desarraigar completamente a los alev铆es kurdos del oeste del r铆o 脡ufrates. El objetivo era matar a los que viv铆an all铆 y obligar a los que quedaban a emigrar. Se trataba de deskurdificar y desalevizar completamente esta geograf铆a. Se trataba de purgar a todos los alev铆es kurdos de esta zona. La misma pol铆tica se ha aplicado contra los alev铆es 谩rabes a lo largo de los a帽os. Ahora se est谩 llevando a cabo de forma muy intensa. Con este terremoto, pondr谩n en pr谩ctica esta pol铆tica de forma a煤n m谩s seria. Ya hay indicios de ello. La gente est谩 siendo desplazada y obligada a emigrar. Especialmente a los pueblos y aldeas donde viven muchos alev铆es, no lleg贸 ninguna ayuda. Se dej贸 morir a la gente. El planteamiento era que los que murieran, morir铆an, y los que quedaran se ver铆an obligados a emigrar de todos modos. Ahora se est谩 aplicando una pol铆tica seria al respecto. Se trata de una pol铆tica estatal de hace 100 a帽os. El AKP-MHP quiere utilizar el terremoto para ello. Esto est谩 muy claro. Pero nuestro pueblo es consciente de ello.

Luchar contra el genocidio

Llevamos d茅cadas librando una gran lucha contra esta pol铆tica genocida. Nuestro pueblo est谩 muy concientizado sobre este asunto. Nuestra gente no debe abandonar sus lugares y sus tierras. Puede que experimenten dificultades y dolor, pero nunca deben abandonar su tierra. En las zonas a las que emigren sufrir谩n un dolor diez veces mayor. Se enfrentar谩n a grandes dificultades y perder谩n all铆 su honor, todos sus valores, su memoria y su historia. La emigraci贸n tendr谩 consecuencias muy graves. Por lo tanto, nuestro pueblo debe soportar las penurias y sufrimientos actuales, y no permitir que lo separen de su geograf铆a, aunque s贸lo sea por un per铆odo de tiempo. Nuestra gente en el pa铆s y en el extranjero debe prestar un apoyo muy serio a nuestro pueblo, desarrollar proyectos serios y reconstruir todas las zonas afectadas en primavera. Los pueblos y ciudades kurdos y alev铆es de all铆 pueden reconstruirse f谩cilmente. Se pueden construir edificios de una o dos plantas muy f谩cilmente en primavera. Hasta ahora, con el apoyo de nuestro pueblo, ha habido mucha ayuda tanto de dentro como de fuera del pa铆s. Si esta solidaridad y este apoyo contin煤an, podremos reconstruir nuestros pueblos. Podemos reconstruir nuestros pueblos y podemos reconstruirlos muy s贸lidamente. Con solidaridad, un esp铆ritu com煤n y apoyo financiero, podemos convertir de nuevo estos lugares en espacios vitales.

El Estado fascista, genocida y colonialista y el gobierno persiguen un plan para deskurdificar y desalevizar completamente estas zonas. Se trata de un plan de genocidio y nunca debe permitirse que ocurra. El desplazamiento en s铆 ya constituye un genocidio. Para hacer fracasar este plan, la poblaci贸n no debe abandonar sus tierras. Tampoco deben vender sus tierras al Estado. No deben caer en esos juegos y trampas. Esto es muy importante en este momento. Porque la gente est谩 muy desesperada. Est谩n muy angustiados y sufren mucho. Bas谩ndose en esta desesperaci贸n, las fuerzas genocidas est谩n preparando muchos juegos, trampas y planes. Todo el mundo deber铆a ser muy sensible al respecto. La gente no debe vender su tierra y su patria, y debe permanecer en sus lugares. Debemos reconstruir estos lugares y restablecer nuestras vidas en nuestras tierras. Esto es importante. As铆 es como se derrotar谩 el plan de genocidio. Esto tambi茅n es lucha, esto tambi茅n es resistencia.

Ha surgido una solidaridad social realmente fuerte. Tanto de otras ciudades, pueblos y aldeas del Kurdist谩n Norte (Bakur) como del Kurdist谩n Sur (Bashur). El PDK (Partido Democr谩tico de Kurdist谩n, de Bashur) y el Estado turco intentaron impedir la ayuda de nuestro pueblo desde el Kurdist谩n Sur, pero dieron un ejemplo muy serio de solidaridad. A pesar de que Rojava y el pueblo del norte y el este de Siria se vieran afectados por el terremoto, mostraron una gran solidaridad y apoyo al Kurdist谩n del Norte y a las zonas afectadas por el terremoto en Turqu铆a. Un n煤mero importante de nuestros conciudadanos y ciudadanas de esta zona del terremoto llevan a帽os viviendo en Europa. Tambi茅n all铆 ha surgido un ejemplo muy serio de solidaridad. Tambi茅n hubo una solidaridad muy fuerte de nuestros amigos internacionales. En Turqu铆a, el HDP, el HDK, el DTK, el DBP (partidos pro-kurdos y de la izquierda turca) as铆 como otras organizaciones no gubernamentales, los cemevis (lugares de culto alev铆es) y el Movimiento Isl谩mico Democr谩tico han mostrado un apoyo muy firme. Con su ayuda, se han salvado muchas vidas. Se sac贸 a la gente de debajo de los escombros. Los que salieron de debajo de los escombros encontraron una tienda, comida y agua. Este es un gran ejemplo de solidaridad.

Entre los kurdos ha surgido una gran conciencia nacional, esp铆ritu nacional y solidaridad nacional, tanto a nivel internacional como nacional. Lo mismo puede decirse del movimiento de mujeres. Tanto el Movimiento de Mujeres de Turqu铆a como el Movimiento por la Libertad de las Mujeres del Kurdist谩n han movilizado todos sus recursos. Han dado un ejemplo muy fuerte de solidaridad. En todas las ciudades, todas las mujeres han trabajado duro, y tambi茅n todas las organizaciones no gubernamentales. Las estructuras pol铆ticas organizadas, de oposici贸n y democr谩ticas trabajaron duro. Todas estas estructuras se organizaron muy r谩pidamente. E intervinieron muy r谩pidamente. As铆, han dado realmente un gran ejemplo de solidaridad.

En este sentido, ha sido realmente nuestro pueblo, las instituciones civiles y las estructuras organizadas democr谩ticamente los que intervinieron en las zonas del terremoto. No hubo tal intervenci贸n del Estado. Al contrario, el Estado obstaculiz贸 la solidaridad del pueblo y de las organizaciones de la sociedad civil. La intervenci贸n de este gobierno fascista, de este Estado fascista, se dirigi贸 principalmente contra las estructuras que eran solidarias con la sociedad. Gracias a esta solidaridad, algunas de las heridas de la sociedad se han curado y la sociedad ha podido mantenerse en pie. Es importante continuar as铆. Esto debe transformarse en una forma de organizaci贸n permanente. Este terremoto ha revelado lo importante que es la autoorganizaci贸n, la gran necesidad de administraci贸n aut贸noma, lo necesario que es todo esto. En cierto modo, este terremoto tambi茅n ha provocado el colapso del sistema fascista del Estado-naci贸n. Ha demostrado lo innecesarios que son estos sistemas fascistas centralizados de Estado-naci贸n, lo antisociales que son, lo antihumanos y antisociales que son. Ha revelado lo vitales que son las administraciones aut贸nomas, las estructuras aut贸nomas democr谩ticas, los sistemas confederales democr谩ticos y la autoorganizaci贸n. En este sentido, tambi茅n ha sido una prueba para la naci贸n democr谩tica, el sistema aut贸nomo democr谩tico y el sistema confederal democr谩tico del l铆der Apo (Abdullah 脰calan).

La solidaridad social ha revelado hasta qu茅 punto estos proyectos resuenan en la sociedad turca y cu谩n s贸lidos son sus fundamentos. Y tambi茅n ha revelado que Turqu铆a ya no ser谩 la antigua Turqu铆a. En otras palabras, Turqu铆a no puede ser gobernada por un sistema y una administraci贸n de Estado-naci贸n tan r铆gidos, centralistas y fascistas. La construcci贸n de una rep煤blica democr谩tica basada en la administraci贸n aut贸noma puede sostener a Turqu铆a y mantenerla viva. Esto tambi茅n es cierto para todo el mundo. Se trata de una tendencia global. En Turqu铆a, esta realidad se impone como una condici贸n sine qua non. Es necesario organizar al pueblo sobre esta base.

FUENTE: Medya Haber / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

