Los trabajadores y trabajadoras de EMT Val猫ncia han votado a favor de respaldar la huelga por la jubilaci贸n a los 60 a帽os convocada por la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) el pr贸ximo 18 de mayo.

Los trabajadores y trabajadoras de EMT Val猫ncia han decidido respaldar la huelga que el pr贸ximo 18 de mayo ha convocado CGT, en nombre de la Plataforma por la Jubilaci贸n a los 60 a帽os de la Asociaci贸n de Profesionales de Transporte de Personas y Mercanc铆as (APTPM), para exigir que se aplique el Real Decreto 1698/2011 sobre coeficientes reductores al personal conductor profesional del transporte de viajeros y mercanc铆as, tanto urbanos como interurbanos.

La votaci贸n se ha producido el viernes 12 de mayo tras una asamblea informativa y el apoyo a la convocatoria ha sido secundado por una amplia mayor铆a de votos de las personas trabajadoras (538 votos a favor, frente a 198 contrarios). De esta forma el Comit茅 de Empresa, formado por UGT, CCOO, APTTUV, TUC y CGT, har谩 suya la convocatoria

鈥淟as condiciones de trabajo 鈥 explican desde CGT 鈥 teniendo en cuenta la peligrosidad, insalubridad, toxicidad, turnicidad, ritmos de trabajo y requerimientos psicof铆sicos; hacen que nuestro trabajo sea incompatible con la edad de jubilaci贸n ordinaria鈥. Y a帽aden: 鈥渁nimamos a todas las secciones sindicales de las empresas afectadas a convocar huelga para el 18 de mayo, y a todas las trabajadoras del sector de Transporte, a secundar 茅sta huelga imprescindible para la seguridad de todas las personas en las carreteras鈥.

Els treballadors i treballadores d鈥橢MT Val猫ncia han votat a favor de recolzar la vaga per la jubilaci贸 als 60 anys convocada per la Confederaci贸 General del Treball (CGT) el pr貌xim 18 de maig.

Els treballadors i treballadores d鈥橢MT Val猫ncia han decidit recolzar la vaga que el pr貌xim 18 de maig ha convocat CGT, en nom de la Plataforma per la Jubilaci贸 als 60 anys de l鈥橝ssociaci贸 de Professionals de Transport de Persones i Mercaderies (APTPM), per a exigir que s鈥檃plique el Reial decret 1698/2011 sobre coeficients reductors al personal conductor professional del transport de viatgers i mercaderies, tant urbans com interurbans.

La votaci贸 s鈥檋a produ茂t el divendres 12 de maig despr茅s d鈥檜na assemblea informativa i el suport a la convocat貌ria ha sigut secundat per una 脿mplia majoria de vots de les persones treballadores (538 vots a favor, enfront de 198 contraris). D鈥檃questa manera el Comit茅 d鈥橢mpresa, format per UGT, CCOO, APTTUV, TUC i CGT, far脿 seua la convocat貌ria

鈥淟es condicions de treball 鈥 expliquen des de CGT 鈥 tenint en compte la perillositat, insalubritat, toxicitat, treball per torns, ritmes de treball i requeriments psicof铆sics; fan que el nostre treball siga incompatible amb l鈥檈dat de jubilaci贸 ordin脿ria鈥. I afigen: 鈥渁nimem a totes les seccions sindicals de les empreses afectades a convocar vaga per al 18 de maig, i a totes les treballadores del sector de Transport, a secundar aquesta vaga imprescindible per a la seguretat de totes les persones en les carreteres鈥.