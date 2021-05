–

De parte de ANRed May 4, 2021 3 puntos de vista

Ma帽ana trabajadores del transporte de distintas l铆neas del AMBA realizar谩n una jornada de protesta. Exigen mejoras salariales y denuncian la falta de aplicaci贸n de protocolos sanitarios frente a la segunda ola de contagios por Covid 19. Por ANRed

Ma帽ana trabajadores del transporte de distintas l铆neas del AMBA realizar谩n una jornada de protesta. Trabajadores de las zonas sur y norte, confluir谩n en Gaona y Ruta 23. desde a las 7 horas. En zona sur del Gran Buenos Aires, concentrar谩n desde las 8 horas en el bingo Avellaneda.

芦La jornada se desarrolla en el marco de la reuni贸n de conciliaci贸n obligatoria por nuestra paritaria para los trabajadores del transporte. Llevamos acumulados un atraso salarial de 7 meses, ya que la paritaria del a帽o anterior se cerr贸 con un bono en negro y en cuotas que a煤n no terminamos de cobrar y que no gener贸 un aumento real de nuestro b谩sico conformado que hoy es de 63 mil pesos en bruto. Los choferes, administrativos y t茅cnica estamos por debajo de lo que necesita una familia tipo para no ser pobres. Estamos pidiendo un aumento salarial que componga nuestro poder adquisitivo, arrasado por el aumento de precios en la comida y en las dem谩s necesidades b谩sicas. Exigimos el blanqueo del 11,4 por ciento al primero de enero (71 mil pesos) como cierre de la paritaria 2020 y comenzar la paritaria 2021 con 100 mil pesos en mano, con cl谩usula gatillo. La paritaria se encuentra estancada, el sindicato vacila y no es claro en lo que se exige, adem谩s de no consultar con los trabajadores. Las c谩maras empresarias dicen no poder dar el aumento, mientras reclaman mayores subsidios para sus costos. Desde el gobierno, los organismos de Transporte y Trabajo no dan respuestas禄 expresaron mediante un comunicado.

Asimismo denuncian la falta de protocolos sanitarios adecuados para proteger la vida de los choferes en el marco de la segunda ola de contagios por Covid 19. 芦Aumentan los casos positivos entre los trabajadores, la falta de protocolos para proteger a los choferes y la falta de un plan de vacunaci贸n para el transporte pone en riesgo la vida de los compa帽eros y sus familias, as铆 como la del p煤blico usuario. En esa l铆nea, advertimos que tenemos una obra social colapsada y que los compa帽eros no cuentan con una ambulancia para su traslado y tampoco con una cama de terapia intensiva en los casos m谩s graves.Por esta alarmante situaci贸n y ante la falta de respuestas a nuestros reclamos, es que los trabajadores del transporte de distintas l铆neas hemos decidido realizar las distintas jornadas de protesta禄.