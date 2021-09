–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia September 16, 2021 58 puntos de vista





La primera jornada de paro en la planta de Formica en Albal, ha sido un rotundo 茅xito, tanto los compa帽eros y compa帽eras del turno de ma帽ana, como el de tarde han demostrado su disconformidad con la decisi贸n de la Empresa de la imposici贸n de la gorra-casco durante toda la jornada laboral, parando la actidad productiva al 100%. La jornada ha transcurrido sin ning煤n incidente, siendo un acto de reivindicaci贸n y demostrado a la Empresa que los trabajadores y trabajadoras est谩n m谩s unidos que nunca. Esperamos que la Empresa recapacite en su decisi贸n y establezca una v铆a de negociaci贸n. Esto nos da fuerzas para seguir luchando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 鈥

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa de laminados FORMICA S.A. en la planta instalada en el pol铆gono industrial de Albal de Valencia han convocado una huelga contra el uso de la Gorra-Casco que quieren imponer desde la direcci贸n de la empresa.

La empresa FORMICA S.A., ubicada en Albal (Valencia), pas贸 a formar parte en 2019 del grupo empresarial 鈥淏roadview鈥. A partir de ese momento y con fecha 1 de diciembre de 2020 lleg贸 una notificaci贸n por parte de la direcci贸n de la empresa en la que se impon铆a el uso de la gorra-casco continuado de forma obligatoria durante toda la jornada de trabajo, en todos los espacios de la empresa a excepci贸n de comedores, salas de reuniones, despachos y accesos a vestuarios durante los cambios de turno.

El comit茅 de empresa se neg贸 a implantar dicha medida, dado que no hab铆a existido una negociaci贸n previa, no se hab铆a contado con los delegados de prevenci贸n en ning煤n caso y en un principio tampoco se dio como EPI de seguridad, puesto que no estaba contemplado en el art铆culo 20 (prenda de trabajo) de los acuerdos laborales de FORMICA.

En todo momento, los representantes de los trabajadores y trabajadoras estuvieron dispuestos a iniciar negociaciones, evaluar los puestos de trabajo e implantar dicha gorra-casco en aquellos puestos donde fuese necesaria. Implantar dicha medida a la totalidad de la empresa conlleva inconvenientes como la reducci贸n de la visibilidad y agravar el estr茅s t茅rmico por temperaturas elevadas que ya sufren los trabajadores y las trabajadoras. Por estos motivos, el comit茅 de empresa considera que es m谩s una medida est茅tica que de seguridad laboral.

La mayor parte de los trabajadores y las trabajadoras de la planta estuvieron en desacuerdo en llevar la gorra-casco y se interpuso una denuncia ante la Inspecci贸n Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, que se sald贸 con un acta de infracci贸n en materia de prevenci贸n de riesgos laborales a la empresa FORMICA S.A.

A partir de este momento la empresa presion贸 a los trabajadores y las trabajadoras convirtiendo la gorra-casco en un EPI y enviando correos que amenazaban con sanciones a las personas que no la llevaran, a pesar de la oposici贸n de empleados y empleadas a esta medida la empresa se mantiene firme en su decisi贸n sin da pie a m谩s negociaci贸n.

Ante esta situaci贸n el comit茅 de empresa, con mayor铆a de representantes del sindicato CGT y el apoyo del 85,62% de los trabajadores y trabajadoras han decidido convocar huelga los d铆as 15, 22 y 29 de septiembre de 2021 terminado as铆, con la paz social que durante a帽os se hab铆a disfrutado en la planta de laminados FORMICA S.A. situada en Albal (Valencia).