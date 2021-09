–

De parte de CGT Valencia September 14, 2021 11 puntos de vista

En fecha uno de diciembre del 2020, la direcci贸n de la Empresa notifico con un comunicado al comit茅 de empresa y delegados de Prevenci贸n, la implantaci贸n de una gorra-casco siguiendo las directrices del grupo empresarial Broadview del que pasamos a ser parte en 2019.

鈥淓l uso de la Gorra-Casco ser谩 continuado durante toda la jornada de trabajo, excepto en Comedores, Salas de Reuniones, Despachos y Accesos a Vestuarios en los cambios de turno.

Desde la Direcci贸n de la Empresa informamos que atendiendo a las directrices que hemos recibido su uso es obligatorio a partir del momento en que se hace entrega.鈥

A lo que el Comit茅 de Empresa se neg贸 a implantar dicha medida, durante toda la jornada laboral, sin existir una negociaci贸n, en principio no se dio como EPI de seguridad, no se cont贸 con los delegados de Prevenci贸n en ning煤n momento, se dio como prenda de trabajo. Que no estaba contemplada en el art铆culo 20 (Prendas de Trabajo) de los Acuerdos Laborales de FORMICA S.A. en su Planta de Valencia Albal.

Desde el principio los representantes de los trabajadores propusieron a la empresa iniciar una negociaci贸n, abrir las evaluaciones de los puestos de trabajo e implantar dicha gorra-casco en las tareas que fueran necesarias, pero nunca durante toda la jornada, ya que creemos que es innecesario, y podr铆a llegar a ser m谩s perjudicial para los trabajadores que beneficioso, por motivos de reducci贸n de visibilidad, existiendo secciones de la planta con estr茅s t茅rmico por temperaturas elevadas, no existir peligro de desprendimientos en las zonas de trabajo que justifiquen su uso, no existir peligro de golpes en la cabeza durante las tareas que se realizan durante la jornada de trabajo. Siendo una medida est茅tica con m谩s perjuicios que beneficios.

La Empresa solo contemplo la implantaci贸n de dicha medida durante toda la jornada laboral poni茅ndolo de manifiesto en varias reuniones entre Comit茅 de Empresa y Empresa, oponi茅ndose a negociar todo lo que no fuera llevarla durante toda la jornada laboral. Ya que dicha gorra-casco no se dio en principio como EPI de seguridad, la gran mayor铆a de l@s trabajadores/trabajadoras de la planta, firmaron como no conforme cuando se les dio la gorra-casco, posteriormente hicieron fuerza y se negaron a llevarla durante la jornada de laboral.

El 23 de abril del 2021 se interpuso una denuncia ante la Inspecci贸n Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, relatando los hechos acontecidos en la Planta. La Inspecci贸n de Trabajo respondi贸:

鈥淧or todo lo expuesto , se ha extendido acta de infracci贸n en materia de prevenci贸n de riesgos laborales a la empresa Formica, SA, al entender que se ha infringido el derecho de consulta de los trabajadores a trav茅s de los delegados de Prevenci贸n, infracci贸n que est谩 tipificada y calificada, como GRAVE en el apartado 11 del art铆culo 12 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Por 煤ltimo , cabe informar que no se ha extendido requerimiento en materia de prevenci贸n de riesgos laborales a la empresa Formica, SA, como solicita el denunciante, para dejar sin efecto la implantaci贸n del uso de gorra-casco adoptada el d铆a 1-12-2020 ya que se entiende que ello no resulta competencia de la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social al no tratarse de una infracci贸n a la normativa de prevenci贸n de riesgos laborales que pueda ser objeto de requerimiento para subsanaci贸n en los t茅rminos del art铆culo 43 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci贸n de Riesgos Laborales, entendiendo que ser铆a competente la Jurisdicci贸n de lo Social para conocer sobre la impugnaci贸n de la decisi贸n de la empresa.鈥

El 7 de mayo del 2021, la empresa convoco a los delegados de Prevenci贸n a una reuni贸n para tratar la situaci贸n de la gorra-casco, en la que notifico que iban a acudir abogados de la corporaci贸n y que iban a contratar los servicios de una auditor铆a externa de seguridad para realizar una evaluaci贸n de los puestos de trabajo. Los delegados de Prevenci贸n mostraron su total disconformidad al no contar con ellos para realizar dichas evaluaciones de puestos de trabajo.

El 20 de mayo se tuvo otra reuni贸n con los delegados de Prevenci贸n donde se vio que la auditor铆a externa hab铆a realizado unas evaluaciones de los puestos de trabajo muy favorables a las pretensiones de la Empresa, con lo que los delegados de Prevenci贸n estaban en total disconformidad al no contar con su opini贸n, sin tener ning煤n efecto legal.

El 24 de mayo del 2021 se realiz贸 una asamblea informativa para tod@s l@s trabajadores/trabajadoras exponiendo toda la situaci贸n de la gorra-cosca, y realizando una votaci贸n con los siguientes pasos a seguir, el 63,58% de los 162 trabajadores que acudieron, votaron a favor de seguir oponi茅ndose a la medida de la implantaci贸n de dicha gorra-casco durante toda la jornada laboral.

El 3 de junio del 2021, los delegados de Prevenci贸n hicieron un requerimiento al Inspecci贸n de Trabajo y al INVASSAT (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo) para realizar una evaluaci贸n de los puestos de trabajo.

La responsable de Seguridad de la Empresa, realizo las modificaciones de las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo donde implantaban dicha gorra-casco como EPI de seguridad, los delegados de Prevenci贸n mostraron su disconformidad ya que no se hab铆a contado con ellos, ni se hab铆an realizado a pie de m谩quina, oponi茅ndose a firmar dichas evaluaciones.

El 30 de junio del 2021 la Empresa notifico a todos los trabajadores que la implantaci贸n de la gorra-casco seria obligatoria y se sancionar铆a a los trabajadores que lo incumplieran, mandando por correo electr贸nico a cada trabajador sus evaluaciones correspondientes.

鈥淓l uso de la gorra-casco ser谩 obligatorio en toda la planta tanto interior como exterior (a excepci贸n de oficinas, comedores, vestuarios y laboratorio) desde las 6:00 de la ma帽ana del d铆a 2 de julio de 2021, y para todo el personal de Formica, as铆 como subcontratas, camioneros y visitas.鈥

Desde este momento, la situaci贸n cambio, al pasar de ser una prenda de trabajo a un EPI de seguridad, con lo que se recomend贸 a l@s trabajadores/trabajadoras que se pusieran la gorra-casco, para evitar que la empresa sancionara.

El 22 de julio del 2021 se convoc贸 a tod@s l@s trabajadores/trabajadoras a una segunda asamblea informativa de la situaci贸n y para decidir entre tod@s los siguientes pasos a seguir. El 85,62% de los 146 trabajadores que acudieron, votaron a favor de seguir oponi茅ndose a la medida de la implantaci贸n de dicha gorra-casco durante toda la jornada laboral.

El Comit茅 de Empresa junto con l@s trabajadores/trabajadoras seguir铆amos ejerciendo las medidas de presi贸n necesarias, para desbloquear esta situaci贸n. La Empresa se neg贸 a iniciar una negociaci贸n que no fuera llevar la gorra-casco durante toda la jornada laboral.

El 23 de julio, la Inspecci贸n de Trabajo junto un t茅cnico del INVASSAT hicieron presencia en la planta recabando informaci贸n de lo sucedido con esta situaci贸n. A d铆a de hoy estamos a expensa del informe pertinente.

El mismo 23 de julio, el Comit茅 de Empresa ratifico por mayor铆a absoluta la realizaci贸n de una huelga para los d铆as 15,22,29 de septiembre del 2021 con afectaci贸n a tod@s l@s trabajadores/trabajadoras.

El 30 de julio se solicit贸 al TAL (Tribunal de Arbitraje Laboral) la mediaci贸n de la convocatoria de huelga, dicha vista tuvo el 7 de septiembre donde se inst贸 a una reuni贸n entre la Empresa y el Comit茅 de Empresa, dicha reuni贸n sirvi贸 de poco, la Empresa se mantuvo cerrada a la implantaci贸n de la medida durante toda la jornada laboral sin abrir una negociaci贸n.

El Comit茅 de Empresa siempre ha estado abierto a iniciar una negociaci贸n, y revisar en que tareas de cada puesto de trabajo es necesaria la utilizaci贸n de dicha EPI, creyendo que no es necesaria toda la jornada laboral, a lo cual se ha negado siempre la Empresa. Tod@s l@s trabajadores/trabajadoras que est谩n sufriendo la medida adoptada por la Empresa relatan continuamente los perjuicios de llevar dicha gorra-casco.

Por lo tanto, no nos queda m谩s que ejercer las medidas de presi贸n legales y convocar esta huelga, terminando con la paz social que durante a帽os hemos disfrutado en la planta de Albal (Valencia) de Formica S.A.