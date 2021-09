–

por Max Nettlau

por Max Nettlau

Extraido de 鈥淟a anarqu铆a a trav茅s de los tiempos鈥

Lo que he llamado espiritualismo libertario americano, es el pensamiento y el sentimiento de un peque帽o n煤mero de intelectuales concienzudos que en los Estados Unidos, sobre todo en los a帽os 1830-1860, m谩s desde 1840 a 1850, se dedicaban a vivir y a obrar como hombres libres. Sobre una base religiosa de铆sta viv铆a en ellos el esp铆ritu humanitario del siglo XVIII, el esp铆ritu social que tomaban de los escritos de Fourier y de Owen, un esp铆ritu cr铆tico que les hizo ver el mal hecho por la autoridad a trav茅s de la historia y ten铆an una causa viviente ante ellos, la de la esclavitud vergonzosa de los negros, instituci贸n legal, que todos estaban forzados a ver erigida ante sus ojos.

Yo s茅 que los esclavistas respond铆an c铆nicamente demostrando los horrores de la esclavitud de los blancos en las f谩bricas, pero no disminuye nunca un mal el hecho de presentar otro; entonces hay que combatir los dos, y los abolicionistas se dec铆an muy l贸gicamente que una sociedad brutalizada por la esclavitud de los negros no pose铆a la fuerza moral para poner remedio a la esclavitud de los blancos. Para la burgues铆a, los hombres peligrosos eran entonces los que quer铆an destruir inmediatamente la esclavitud, y mucho menos los que hablaban de un socialismo del porvenir lejano, o los que, entre ellos, en peque帽as comunidades, practicaban h谩bitos sociales.

Los hombres en cuesti贸n fueron de los unos y de los otros, abolicionistas del tipo de William Lloyd Garrison, y socialistas de Brook Farm. Hab铆a hombres y mujeres como Emerson, W.E. Channing, Margaret Fuller, Frances Wright, Nathaniel Hawthorne y otros. Se puede decir que lo que hay en Am茅rica del Norte de civilizaci贸n, se liga de cerca o de lejos a ese ambiente cultivado de la antigua Massachusetts, tan diferente del Estado presente de ese nombre que ha dejado matar durante siete a帽os a los dos anarquistas italianos que sabemos.

La m谩s bella figura de ese ambiente es, desde el punto de vista libertario, Henry David Thoreau (1817鈥1862), el autor de Walden: my Life in the Woods (1854) y del famoso ensayo On the duty of Civil Disobedience (1849) (芦Del deber de la desobediencia civil禄). Walt Whitman es un tipo muy diferente, seg煤n mi impresi贸n. Tiene las expansiones libertarias m谩s bellas, pero su culto entusiasta a la fuerza le acerca, para m铆, a los autoritarios.

Hubo algunos otros americanos de verdadero valor conquistados para las buenas causas y para la de la humanidad libre ante todo; Ernest Crosby, fue uno de los mejores.