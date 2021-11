–

De parte de Terraindomite November 4, 2021 71 puntos de vista

Ya lo anunciamos en el mes de agosto: Pfizer hab铆a falsificado los ensayos cl铆nicos para que le aprobaran su vacuna. Los inquisidores de Newtral y Europa Press dijeron que era una 鈥渘oticia falsa鈥. Ahora el British Medical Journal lo confirma (1). Otro de los montajes en torno a la pandemia se hunde en el fango.

Ha nacido el 鈥淧fizergate鈥. En Espa帽a las televisiones deber谩n seguir poniendo todas sus c谩maras delante del volc谩n de La Palma para tapar las verg眉enzas que han propagado durante meses. Pero llegar谩n muchos m谩s esc谩ndalos en lo sucesivo, por m谩s que no tengan remedio para quienes se han vacunado.

La vacuna de Pfizer fue subcontratada con diversas empresas. La empresa alemana Biontech la elabor贸 y Ventavia (2), otra empresa con sede en Texas, se encarg贸 de llevar a cabo los ensayos clinicos. Un director regional de Ventavia ha confesado al British Medical Journal que la empresa falsific贸 los datos de los ensayos, filtr贸 los historiales m茅dicos de los pacientes y tard贸 en hacer un seguimiento de los efectos adversos del ensayo de fase III.

El personal que realizaba el control de calidad se vio abrumado por el n煤mero de problemas que descubri贸. Despu茅s de informar repetidamente a Ventavia, la directora regional, Brook Jackson, envi贸 una queja por correo electr贸nico a la FDA y Ventavia le despidi贸 ese mismo d铆a. Jackson proporcion贸 al British Medical Journal docenas de documentos internos de la empresa, fotos, grabaciones de audio y correos electr贸nicos.

Jackson es una auditora de ensayos cl铆nicos que lleg贸 a Ventavia con m谩s de 15 a帽os de experiencia en la gesti贸n de la investigaci贸n cl铆nica. Exasperada por los fraudes, Jackson document贸 varios casos hasta altas horas de la noche, tomando fotos con su tel茅fono m贸vil. Una foto, facilitada al British Medical Journal, mostraba agujas desechadas en una bolsa de pl谩stico de riesgo biol贸gico en lugar de un contenedor de objetos punzantes. Otro mostr贸 materiales de envasado de vacunas con los n煤meros de identificaci贸n de los participantes en el ensayo escritos a la vista, lo que invalida el ensayo.

En las dos semanas que Jackson trabaj贸 en Ventavia en septiembre del a帽o pasado inform贸 repetidamente a sus superiores de la mala gesti贸n del laboratorio, los problemas de seguridad de los pacientes y los problemas de integridad de los datos.

La empresa viol贸 los protocolos de los ensayos m茅dicos. En una grabaci贸n de una reuni贸n a finales de septiembre del a帽o pasado entre Jackson y dos cabecillas, se puede escuchar a un ejecutivo de Ventavia explicando que la empresa era incapaz de cuantificar los tipos y el n煤mero de errores que estaban encontrando al revisar los documentos de prueba para el control de calidad.

Ventavia no hizo un seguimiento de las solicitudes de entrada de datos, seg煤n un correo electr贸nico enviado por ICON, la organizaci贸n de investigaci贸n con la que Pfizer se asoci贸 para el ensayo. Las cobayas que tienen reacciones locales de grado 3 deben ser contactados para verificar m谩s detalles y determinar si una visita al centro est谩 cl铆nicamente indicada. No lo fueron.

Las inspecciones de la FDA son pura rutina

Los chanchullos se prolongaron durante semanas. Un ejecutivo de Ventavia identific贸 a tres miembros del personal del centro para revisar la falsificaci贸n de los datos. A uno de ellos le aconsejaron verbalmente que cambiara los datos y que no registrara los informes atrasados.

Elizabeth Woeckner, presidenta de Citizens for Responsible Care and Research Incorporated (CIRCARE), afirma que la capacidad de supervisi贸n de la FDA sobre los ensayos cl铆nicos es inadecuada (3). Si la FDA recibe una queja sobre un ensayo cl铆nico, rara vez tiene personal disponible para ir a inspeccionar, y cuando lo hace, llega demasiado tarde.

En 2018 CIRCARE y la organizaci贸n estadounidense de defensa del consumidor, Public Citizen, junto con docenas de expertos en salud p煤blica, presentaron una queja detallada ante la FDA sobre un ensayo cl铆nico que no cumpl铆a con las normas de protecci贸n de las cobayas (4). Nueve meses despu茅s, un investigador de la FDA inspeccion贸 el centro cl铆nico. Luego la FDA le envi贸 una carta de advertencia que corroboraba muchas de las alegaciones. 鈥淧arece que ha incumplido los requisitos legales aplicables y las normas de la FDA que rigen la realizaci贸n de investigaciones cl铆nicas y la protecci贸n de los seres humanos鈥 (5).

鈥淗ay una falta total de supervisi贸n de las organizaciones de investigaci贸n por contrato y de los centros de investigaci贸n cl铆nica independientes鈥, afirma Jill Fisher, profesora de medicina social en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte.

Un antiguo empleado de Ventavia dijo al British Medical Journal que la empresa estaba preocupada y esperaba una auditor铆a federal de su ensayo de la vacuna de Pfizer. 鈥淟a gente que trabaja en investigaci贸n cl铆nica est谩 aterrorizada por las auditor铆as de la FDA鈥, declar贸 Jill Fisher. La agencia rara vez hace algo m谩s que inspeccionar el papeleo, normalmente meses despu茅s de que se haya completado un ensayo. 鈥淣o s茅 por qu茅 les da tanto miedo鈥, dice. Le sorprende que la agencia no inspeccionara Ventavia despu茅s de que un empleado presentara una queja.

En 2007 la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos public贸 un informe sobre la supervisi贸n de la FDA de los ensayos cl铆nicos realizados entre 2000 y 2005. El informe revel贸 que la FDA s贸lo inspeccion贸 el 1 por cien de los centros de ensayos cl铆nicos (6). Las inspecciones de la Subdivisi贸n de Vacunas y Productos Biol贸gicos de la FDA han disminuido en los 煤ltimos a帽os, con s贸lo 50 inspecciones realizadas el a帽o pasado (7).

El 25 de septiembre del a帽o pasado, Jackson llam贸 a la FDA para advertirle sobre las pr谩cticas cuestionables del ensayo cl铆nico Ventavia de Pfizer. A continuaci贸n, expres贸 su preocupaci贸n en un correo electr贸nico a la agencia. Por la tarde, Ventavia despidi贸 a Jackson.

Jackson dice al British Medical Journal que era la primera vez que la despiden en sus 20 a帽os de profesi贸n. En un correo electr贸nico escribe que Ventavia hab铆a reclutado a m谩s de 1.000 participantes en tres centros. El ensayo completo reclut贸 a unos 44.000 participantes en 153 centros, entre los que se encontraban muchas empresas comerciales y centros acad茅micos. Continu贸 enumerando una docena de problemas que hab铆a presenciado, entre ellos que los participantes se colocan en un pasillo despu茅s de la inyecci贸n y no son supervisados por el personal cl铆nico, la falta de seguimiento oportuno de los pacientes con eventos adversos, las desviaciones del protocolo no comunicadas, que las vacunas no se almacenan a la temperatura adecuada, que las muestras de laboratorio estaban mal etiquetadas, el acoso al personal de Ventavia que denunciaba las corruptelas鈥

Unas horas m谩s tarde, Jackson recibi贸 un correo electr贸nico de la FDA en el que le agradec铆an su denuncia y le informaban de que la FDA no pod铆a hacer comentarios sobre ninguna investigaci贸n. Unos d铆as m谩s tarde, Jackson recibi贸 una llamada de un inspector de la FDA para hablar de su informe, pero le dijeron que no pod铆a proporcionar m谩s informaci贸n. No supo nada m谩s de su informe.

En el documento informativo de Pfizer presentado en una reuni贸n del comit茅 asesor de la FDA celebrada el 10 de diciembre para debatir la solicitud de uso de emergencia para su vacuna, la empresa no mencion贸 ning煤n problema en el centro de Ventavia. Al d铆a siguiente, la FDA aprob贸 de la vacuna (8).

Un chanchullo detr谩s de otro

En agosto de este a帽o, despu茅s de renovar la aprobaci贸n de la vacuna de Pfizer, la FDA public贸 un resumen de sus inspecciones de los ensayos de la empresa. Se inspeccionaron nueve de los 153 centros del ensayo. Los centros de Ventavia no se encontraban entre los nueve, y en los ocho meses siguientes a la aprobaci贸n de emergencia de diciembre de 2020 no se llev贸 a cabo ninguna inspecci贸n de los centros en los que se inscribieron adultos.

El funcionario de inspecci贸n de la FDA se帽al贸: 鈥淟a parte de integridad y verificaci贸n de datos de las inspecciones BIMO [Biologic Research Monitoring] fue limitada porque el estudio estaba en curso y los datos requeridos para la verificaci贸n y comparaci贸n a煤n no estaban disponibles para el IND [Investigational New Drug]鈥.

En los 煤ltimos meses, Jackson se ha encontrado con antiguos trabajadores de Ventavia que han dejado la empresa o han sido despedidos. Uno de ellos fue uno de los directivos que asisti贸 a la reuni贸n de finales de septiembre. En un mensaje de texto enviado en junio, el ex gerente se disculp贸 afirmando que todo de lo que se quejaba era correcto.

Dos antiguos trabajadores de Ventavia hablaron con el British Medical Journal de forma an贸nima por miedo a las represalias y a la p茅rdida de perspectivas laborales en una comunidad de investigaci贸n muy cerrada. Ambos confirmaron gran parte de las quejas de Jackson. Una de ellas dijo que hab铆a trabajado en m谩s de cuatro docenas de ensayos cl铆nicos a lo largo de su carrera, incluidos muchos a gran escala, pero que nunca hab铆a experimentado un entorno de trabajo tan desordenado como el de Ventavia durante el ensayo de Pfizer.

鈥淣unca hab铆a tenido que hacer lo que me ped铆an, nunca鈥, dijo. 鈥淧arec铆a ser algo un poco diferente de lo normal: las cosas que se permit铆an y se esperaban鈥. A帽adi贸 que durante su estancia en Ventavia, la empresa esperaba una auditor铆a federal, pero eso nunca ocurri贸.

Tras la marcha de Jackson, los problemas persistieron en Ventavia. La empresa no dispon铆a de suficientes trabajadores para realizar un hisopo a todos los participantes en el ensayo que informaron de s铆ntomas similares a los del 鈥渃ovid鈥 para comprobar si estaban infectados. La confirmaci贸n por parte del laboratorio de la presencia de los s铆ntomas del covid-19 fue el criterio de valoraci贸n principal del ensayo. Un memorando de revisi贸n de la FDA emitido en agosto de este a帽o dec铆a que en el ensayo general no se tomaron hisopos de 477 personas con sospecha de covid-19 con s铆ntomas.

鈥淣o creo que fueran buenos datos limpios鈥, dijo el empleado sobre los datos generados por Ventavia para el ensayo de Pfizer.

Desde que Jackson inform贸 de los fraudes cometidos por Ventavia a la FDA en septiembre del a帽o pasado, Pfizer ha subcontratado a Ventavia en otros cuatro ensayos de vacunas. El martes el comit茅 consultivo de los CDC aprob贸 los ensayos de la vacuna para los ni帽os de 5 a 12 a帽os. Para impedirlo, la falsificaci贸n debe pasar a la fiscal铆a. Quienes han puesto en riesgo la salud p煤blica deben ingresar en prisi贸n.

No hay qe ser optimistas. Hasta ahora no ha ocurrido as铆. En 2009 Pfizer ya falsific贸 los ensayos cl铆nicos para que se aprobara el Neurontin, un medicamento contra la epilepsia (9) y el fraude pas贸 desapercibido, excepto para las revistas especializadas.

Notas:

(1) https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

(2) Ventavia. Una fuerza de primer nivel en los ensayos de investigaci贸n cl铆nica https://www.ventaviaresearch.com/company

(3) Citizens for Responsible Care and Research Incorporated (CIRCARE) http://www.circare.org/corp.htm

(4) Citoyen public. Lettre 脿 Scott Gottlieb et Jerry Menikoff. Juillet 2018. https://www.citizen.org/wp-content/uploads/2442.pdf

(5) FDA, Carta a John B Cole MD. MARCS-CMS 611902, mayo de 2021 https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/warning-letters/jon-b-cole-md-611902-05052021

(6) Ministerio de Sanidad, setiembre de 2007 https://www.oig.hhs.gov/oei/reports/oei-01-06-00160.pdf

(7) FDA https://www.fda.gov/media/145858/download

(8) La FDA toma medidas clave en la lucha contra el covid-19 aprobando una autorizaci贸n de urgencia para la primiera vacuna contre el covid-19, diciembre de 2020, https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-key-action-fight-against-covid-19-issuing-emergency-use-authorization-first-covid-19

(9) https://www.publico.es/ciencias/investigacion/pfizer-manipulo-resultados-ensayos-clinicos.html

mpr21.info