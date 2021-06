–

I tre paesi con il minor numero di morti per Covid-19 in America Latina non fanno notizia (Versione italiana: cliccare CC sul video, selezionare la lingua e riprodurre. Potete leggere il testo in italiano più in basso).

Los tres países con menos muertes por Covid-19 en América Latina no son noticia

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación.- ¿Saben cuáles son los tres países con menor número relativo de muertes por Covid-19 en América Latina? El dato lo aporta el Institute for Health Metrics and Evaluation de EEUU y, curiosamente, no es titular de prensa (1). ¿Saben por qué? Porque son Nicaragua, Cuba y Venezuela (2). Países sometidos a sanciones o bloqueos de EEUU y con políticas sanitarias de orientación pública.

Hablemos de libertad de prensa en Rusia… y EEUU. Vladimir Putin atendió durante una hora a todas las cadenas occidentales, para informar sobre su reciente encuentro con Joe Biden. En la rueda de prensa de este, por el contario, los medios rusos fueron vetados (3). Otro ejemplo de libertad de prensa “made in USA”: Emily Wilder, corresponsal de la agencia estadounidense Associated Press, de religión judía, ha sido despedida por sus críticas a Israel en las redes sociales (4).

Un informe reciente de la OIT y Unicef, nos dice que en América Latina y el Caribe hay 8,2 millones de menores que trabajan (5). Si en Cuba hubiera cifras significativas de trabajo infantil, no les quepa duda: leeríamos extensos reportajes sobre uno más de los síntomas del “fracaso comunista”. Pero si, en Perú hay, en la actualidad, más de un millón de niños y niñas que trabajan, ¿por qué no hablan del fracaso del sistema capitalista (6)?

La Unión Europea ha impuesto nuevas sanciones a Bielorrusia, por la detención del opositor de ultraderecha Roman Protasevich, tras ser desviado un avión de la compañía Ryanair. Para Bruselas fue “un ataque a la democracia, a la libertad de expresión y a la soberanía europea” (7). Hace ocho años, recordemos: el avión oficial de Evo Morales, presidente entonces de Bolivia, fue forzado a aterrizar en Austria, tras el cierre del espacio aéreo por parte de España, Italia, Portugal y Francia. La orden vino del gobierno de EEUU, que aseguraba que, en aquella nave, se escondía el disidente estadounidense Edward Snowden (8). Algo que, después, se comprobó como falso. Pero que nos mostró en qué consiste la “defensa de la soberanía europea”.

Colombia: desde finales de abril, la cifra de muertes en las protestas sociales, la mayoría por acción policial, supera las 70 (9). Hay más de 500 personas desaparecidas. A finales de mayo, el activista argentino Juan Grabois, participante de una comitiva de observación, fue deportado por el Gobierno colombiano (10). Que, a pesar de todo esto, es tratado con guante de seda por la prensa internacional. Ahora, imaginen que las muertes, la represión, las desapariciones o las deportaciones se produjeran en Cuba… o Venezuela.

Este país, Venezuela, sufre un bloqueo económico brutal. No solamente esta nación petrolera, debido a las sanciones, ha estado 14 meses seguidos sin vender un barril de petróleo (11). No solo tiene retenidos todos sus fondos públicos y sus reservas de oro en la banca internacional (12). Hace unos días, el mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, confirmó que, tras recibir de Caracas 109 millones de dólares para la compra de vacunas anti Covid, el banco UBS, en aplicación de las sanciones de EEUU, había bloqueado el pago (13). ¿Escándalo mediático? Cero.

I tre paesi con il minor numero di morti per Covid-19 in America Latina non fanno notizia

José Manzaneda, coordinatore di Cubainformacion

Traduzione Francesco Monterisi

Sapete quali sono i tre paesi con il minor numero relativo di morti per Covid-19 in America Latina? I dati sono forniti dall’Institute for Health Metrics and Evaluation degli USA e, curiosamente, non è titolo di stampa (1). Sapete perché? Perché sono Nicaragua, Cuba e Venezuela (2). Paesi soggetti a sanzioni o blocchi da parte USA e con politiche sanitarie a orientamento pubblico.

Parliamo della libertà di stampa in Russia… e negli USA. Vladimir Putin ha parlato per un’ora con tutte le catene occidentali per informare del suo recente incontro con Joe Biden. Nella conferenza stampa di quest’ultimo, al contrario, i media russi sono stati vietati (3). Un altro esempio di libertà di stampa “made in USA”: Emily Wilder, corrispondente dell’agenzia USA Associated Press, di religione ebraica, è stata licenziata per le sue critiche a Israele sulle reti sociali (4).

Un recente rapporto dell’OIT e dell’UNICEF​​ci dice che in America Latina e nei Caraibi ci sono 8,2 milioni di minori che lavorano (5). Se Cuba avesse cifre significative di lavoro infantile, non abbiate dubbi: leggeremmo ampi reportage su un altro dei sintomi del “fallimento comunista”. Ma se in Perù ci sono attualmente più di un milione di bimbi/e che lavorano, perché non ci parlano del fallimento del sistema capitalista (6)?

L’Unione Europea ha imposto nuove sanzioni alla Bielorussia, per l’arresto dell’oppositore di estrema destra Roman Protasevich, dopo il dirottamento di un aereo della compagnia Ryanair. Per Bruxelles è stato “un attacco alla democrazia, alla libertà di espressione e alla sovranità europea” (7). Otto anni fa, ricordiamo: l’aereo ufficiale di Evo Morales, allora presidente della Bolivia, è stato costretto ad atterrare in Austria, dopo la chiusura dello spazio aereo da parte di Spagna, Italia, Portogallo e Francia. L’ordine è arrivato dal governo USA, che affermava che, in quell’aereo, si nascondeva il dissidente USA Edward Snowden (8). Qualcosa che, in seguito, si è dimostrato falso. Ma che ci ha mostrato in cosa consiste la “difesa della sovranità europea”.

Colombia: dalla fine di aprile il numero dei morti nelle proteste sociali, la maggior parte dovuti all’azione della polizia, ha superato i 70 (9). Ci sono più di 500 persone scomparse. A fine maggio, l’attivista argentino Juan Grabois, partecipante a un gruppo di osservazione, è stato espulso dal Governo colombiano (10). Che, nonostante tutto questo, viene trattato con i guantibianchi dalla stampa internazionale. Ora, immaginate che le morti, la repressione, le sparizioni o le espulsioni avvenissero a Cuba… o in Venezuela.

Questo paese, il Venezuela, soffre un brutale blocco economico. Non solo questa nazione petrolifera, a causa delle sanzioni, è stata 14 mesi di fila senza vendere un barile di petrolio (11). Non solo ha trattenuti tutti i suoi fondi pubblici e le sue riserve auree nelle banche internazionali (12). Pochi giorni fa, il meccanismo COVAX dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che, dopo aver ricevuto, da Caracas, 109 milioni di dollari per l’acquisto di vaccini anti-Covid, la banca UBS, in applicazione delle sanzioni USA, aveva bloccato il pagamento (13) . Scandalo mediatico? Zero.

