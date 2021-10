Los tribunales reiteran que ya no cabe disfrutar el permiso por nacimiento de hijos tras la ampliación de la paternidad a 16 semanas

Nueva sentencia (esta vez de la Audiencia Nacional) sobre la eliminaci贸n del permiso por nacimiento de hijos. Tras la ampliaci贸n de la paternidad (progenitor distinto de la madre biol贸gica) a 16 semanas, ya no cabe el disfrute de ese permiso, ni siquiera aunque est茅 regulado en convenio colectivo.

En su sentencia (sent. de la AN de 22 de septiembre de 2021, se remite a sent. AN 56, 142 y 166/2021 que a su vez aplica la doctrina contenida en la STS de 27-1-2021 rec. 188/19), se desestima la demanda intepuesta por un sindicato.

Recuerda la AN que los permisos por nacimiento de hijo fijados convencionalmente dejan de tener efectos desde que dicho acontecimiento suspende el contrato de trabajo de ambos progenitores, conforme el RDL 6/2009 (equiparaci贸n de los permisos de maternidad / paternidad).

