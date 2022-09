–

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ha anunciado que los tribunales han vuelto a darles la raz贸n ante la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Val猫ncia por cesi贸n ilegal de trabajadores oblig谩ndoles a readmitir a un trabajador que fue despedido sin indemnizaci贸n.

La secci贸n sindical de CGT en EMT Val猫ncia ha comunicado que sus servicios jur铆dicos han vuelto a ganar el segundo juicio por cesi贸n ilegal de trabajadores entre la empresa Limpiezas Ballester y EMT Val猫ncia. Seg煤n indican desde la organizaci贸n anarcosindicalista se trata de la readmisi贸n de un trabajador que fue despedido sin ninguna indemnizaci贸n, adem谩s la empresa deber谩 hacerse cargo de los salarios de tramitaci贸n.

Desde la organizaci贸n anarcosindicalista se recuerda que 鈥渁煤n quedan 6 juicios m谩s鈥 y muestran seguridad en que los tribunales sigan d谩ndoles 鈥渂uenas noticias鈥.

CGT insta a todo el Consejo de Administraci贸n de la EMT 鈥減ara que tome cartas en el asunto, y se llegue a un acuerdo judicial con las demandas que restan. Lo cual ser铆a beneficioso para la empresa, ya que en todos los casos se deben pagar salarios de tramitaci贸n y se tiene que desembolsar una cantidad importante鈥.

Desde CGT informan que 鈥渓a 煤ltima bolsa de peones est谩 paralizada y no se contrata a nadie, mientras la EMT sigue externalizando trabajos de limpieza de autobuses, lo que significa una apuesta p煤blica por la precariedad, que desde CGT denunciar谩 hasta la internalizaci贸n de los trabajos por parte de EMT鈥.

CGT afirma que desde las distintas direcciones de EMT no se ha llevado 鈥渘unca鈥 un control riguroso de las condiciones laborales de la plantilla subcontratada, 鈥渓a cual sigue trabajando en condiciones de explotaci贸n, con contrataciones irregulares, horas extras nocturnas camufladas, complementos impagados como los festivos, o la nocturnidad, que pueden seguir acarreando problemas a la EMT por actuaciones de Inspecci贸n de Trabajo si no hay un compromiso de internalizaci贸n de esos trabajos por parte de EMT鈥.

CGT incide en que va a seguir denunciando 鈥渓as situaciones de precariedad laboral en EMT por parte de las empresas privadas que se benefician de lo p煤blico y de la explotaci贸n de sus trabajadores mientras la direcci贸n de EMT mira para otro lado鈥.

Els Tribunals tornen a donar la ra贸 a CGT en EMT Val猫ncia

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) ha anunciat que els tribunals han tornat a donar-los la ra贸 davant l鈥橢mpresa Municipal de Transport (EMT) de Val猫ncia per cessi贸 il路legal de treballadors obligant-los a readmetre a un treballador que va ser acomiadat sense indemnitzaci贸.

La secci贸 sindical de CGT en EMT Val猫ncia ha comunicat que els seus serveis jur铆dics han tornat a guanyar el segon judici per cessi贸 il路legal de treballadors entre l鈥檈mpresa Neteges Ballester i EMT Val猫ncia. Segons indiquen des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista es tracta de la readmissi贸 d鈥檜n treballador que va ser acomiadat sense cap indemnitzaci贸, a m茅s l鈥檈mpresa haur脿 de fer-se c脿rrec dels salaris de tramitaci贸.

Des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista es recorda que 鈥渆ncara queden 6 judicis m茅s鈥 i mostren seguretat en qu猫 els tribunals continuen donant-los 鈥渂ones not铆cies鈥.

CGT insta a tot el Consell d鈥橝dministraci贸 de l鈥橢MT 鈥減erqu猫 prenga cartes en l鈥檃ssumpte, i s鈥檃rribe a un acord judicial amb les demandes que resten. La qual cosa seria benefici贸s per a l鈥檈mpresa, ja que en tots els casos s鈥檋an de pagar salaris de tramitaci贸 i s鈥檋a de desemborsar una quantitat important鈥.

Des de CGT informen que 鈥渓鈥櫭簂tima bossa de peons est脿 paralitzada i no es contracta a ning煤, mentre l鈥橢MT continua externalitzant treballs de neteja d鈥檃utobusos, cosa que significa una aposta p煤blica per la precarietat, que des de CGT denunciar脿 fins a la internalitzaci贸 dels treballs per part d鈥橢MT鈥.

CGT afirma que des de les diferents direccions d鈥橢MT no s鈥檋a portat 鈥渕ai鈥 un control rigor贸s de les condicions laborals de la plantilla subcontractada, 鈥渓a qual continua treballant en condicions d鈥檈xplotaci贸, amb contractacions irregulars, hores extres nocturnes camuflades, complements impagats com els festius, o la nocturnitat, que poden continuar implicant problemes a l鈥橢MT per actuacions d鈥橧nspecci贸 de Treball si no hi ha un comprom铆s d鈥檌nternalitzaci贸 d鈥檃queixos treballs per part d鈥橢MT鈥.

CGT incideix en qu猫 continuar脿 denunciant 鈥渓es situacions de precarietat laboral en EMT per part de les empreses privades que es beneficien del que 茅s p煤blic i de l鈥檈xplotaci贸 dels seus treballadors mentre la direcci贸 d鈥橢MT mira per a un altre costat鈥.