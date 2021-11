–

Lejos de todo tipo de determinismo, ni el que insiste en condiciones objetivas y econ贸micas, ni el que se alimenta de toda voluntad poder, los movimientos anarquistas trabajan por un imaginario social opuesto a toda forma dominaci贸n en el que las personas se involucren en los procesos sociales instituyentes (con la permanente cr铆tica a lo instituido).

Las personas, de una manera o de otra, en mayor o en menor medida, somos 芦hijos de nuestro tiempo禄. Para comprender esto, hay que explicar lo que es el imaginario social. El imaginario social viene a ser la representaci贸n de deseos, valores y aspiraciones de las personas, que otorgan contenido a todo un universos de representaciones (instituciones, ideolog铆as, mitos鈥). En las 煤ltimas d茅cadas, al menos tras el derrumbe del llamado 芦socialismo real禄, el bloque imaginario triunfante se basa principalmente en la democracia representativa, el liberalismo y la econom铆a de mercado. La consolidaci贸n del universo de un imaginario social, a pesar de que en alg煤n momento pueda ponerse en cuesti贸n, supone una obvia limitaci贸n para el pensamiento y la actividad. Explicado esto, se entiende que todos formamos parte de alguna manera de ese imaginario social triunfante, aunque un mayor conocimiento, junto a un juicio con una base s贸lida y argumentada, nos ayuda a conocer mejor el mundo en que vivimos. Existe la subordinaci贸n total a ese imaginario consolidado en algunos personas, lo mismo que en el polo opuesto una actitud con intenci贸n cr铆tica y subversiva, aunque hay que decir que resulta francamente dif铆cil la independencia absoluta y acaban influyendo en el juicio nuestros propios valores, deseos y prejucios. Es por eso que resulta tan importante, en todo an谩lisis, la autocr铆tica y la comprensi贸n de que ning煤n punto de vista es absoluto, lo que nos mantiene a salvo del dogmatismo.

El imagino social sobre el que queremos trabajar los anarquistas es el que consideramos verdaderamente progresista y revolucionario. Si esa capacidad de las personas para realizar representaciones y encarnarlas en las instituciones sociales y pol铆ticas queda acaparada por alguna minor铆a, o incluso a veces por un mayor铆a, nace el poder pol铆tico (el Estado). Es por eso que los movimientos anarquistas se han esforzado siempre en transferir esa capacidad de decisi贸n al conjunto de la sociedad, negando el poder concentrado en pocas manos, lo que se considera un garante de la transformaci贸n revolucionaria. Mientras exista la capacidad de rebelarse contra una sociedad autoritaria, injusta y desigualitaria, se da la posibilidad de erosionar y acabar transformando una sociedad basada en esos valores (los de los poderosos y los que aspiran a serlo). Frente a este imaginario aut茅nticamente transformador, anarquista, est谩n los que solo conocen el lenguaje del poder, el del estatismo y la sujeci贸n, se llamen conservadores, reformistas o, incluso, revolucionarios. Hay que tener en cuenta que, gran parte de la gente, posee una actitud sencilla y conservadora de la vida, por lo que el imaginario social triunfante se nutre de ello (de la obediencia y la sumisi贸n).

A pesar de ello, no hay que caer en la desesperanza, el imaginario anarquista, ajeno a toda violencia y toda autoridad coercitiva, puede influir lo suficiente en la sociedad para dar lugar a ciertos momentos. Estos, dar谩n lugar a nueva institucionalizaci贸n de lo social, lo cual conlleva siempre el nuevo peligro de un orden est谩tico que tienda de nuevo a la subordinaci贸n. Hay que recordar que el anarquismo, desde su nacimiento en la modernidad, se ha opuesto a todo imaginario social que garantice esa dominaci贸n, incluyendo a esta democracia representativa triunfante. Los rasgos de los que se nutre el imaginario anarquista son el apoyo mutuo, la acci贸n directa, el rechazo a todo tipo de dominaci贸n y la construcci贸n de una libertad en base a la igualdad. Uno de los grandes valores de las ideas anarquistas estriban en esa critica radical que ha realizado, tanto al poder instituido, como al imaginario social del que se alimenta. Desde todos los medios de los que dispone el poder pol铆tico, se nos bombardea con la idea de que el mismo resulta necesario e incontestable, pero la realidad es que, como cualquier otra instituci贸n, es producto de la contingencia hist贸rica y humana. Da igual la forma que adopte ese poder pol铆tico, incluyendo la democracia representativa (que no deja de ser una forma de oligarqu铆a), el mismo es consecuencia de la expropiaci贸n que realiza una minor铆a de la capacidad del conjunto de la sociedad para autoinstituirse.

Si el poder invoca repetidas veces el derecho a la dominaci贸n, hay que contestar de forma reiterada con el derecho a la resistencia; ambos parecen caminar juntos. Si un movimiento anarquista puede incidir sobre la sociedad, con todos los valores propios de su imaginario, es gracias a la acci贸n que realice en el momento presente. Es tal vez complicado, ya que todos, tambi茅n los anarquistas, estamos impregnados de esos valores del imaginario social triunfante de una sociedad jer谩rquica. No obstante, invocamos el derecho a la cr铆tica y a la insumisi贸n, tratando de difundir en todo lo posible los valores y las ideas 谩cratas. Lo que s铆 est谩 claro es que, para transformar el imaginario social y dar lugar a nuevas instituciones, son necesarios cambios radicales a nivel social e individual. No es una tarea sencilla, la de agitar, sin violencia ni coacci贸n de ninguna clase, las mentes y los corazones de tantas personas que viven instaladas en la apat铆a y la desesperanza. Por supuesto, las ideas por s铆 solas poco significan si no se instalan en nuestra realidad cotidiana y van incidiendo en procesos sociales en los que las personas participan. El imaginario social triunfante, que asegura la dominaci贸n colectiva en base a la ilusi贸n de la libertad que supone la democracia representativa, no es invulnerable y puede sufrir fracturas en nombre de la emancipaci贸n. Esta, puede lograrse no repitiendo lo viejo, que es poner una cara nueva en el poder despu茅s del vac铆o que puede tener un momento revolucionario, sino pensando en algo nuevo. Los anarquistas siempre deber铆an insistir en el debate, el contraste de ideas y en esa capacidad para pensar algo nuevo. Su imaginario revolucionario debe alimentarse de ello.

Capi Vidal