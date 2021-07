–

Francisco Partners es una empresa de capital de inversi√≥n centrada exclusivamente en inversiones en tecnolog√≠a y negocios tecnol√≥gicos. Desde su fundaci√≥n en 1999 en San Francisco, la compa√Ī√≠a ha recaudado alrededor de 24.000 millones de d√≥lares y ha invertido en m√°s de 275 empresas de tecnolog√≠a, seg√ļn su sitio web.

De acuerdo con Bloomberg Businessweek, Francisco Partners est√° relacionada con el destacado fondo de capital de riesgo de Silicon Valley Sequoia Capital y ha trabajado con el fondo de cobertura (hedge funds) Elliott Management Corporation. En 2018, Francisco Partners anunci√≥ que el banco de inversi√≥n y uno de los m√°s grandes tenedores de viviendas del mundo, Blackstone, y el banco Goldman Sachs adquirieron una participaci√≥n minoritaria en la empresa. Lo que Francisco Partners hace, ha pasado siempre desapercibido por el gran p√ļblico. La empresa tampoco publicita a lo que se dedica y sus materiales de marketing no incluyen ninguna menci√≥n a los negocios destapados que realiza con algunos de los gobiernos m√°s represivos del mundo.

En 2006, Francisco Partners invirti√≥ en la empresa de tecnolog√≠a y seguridad inform√°tica de Silicon Valley, Blue Coat Systems. En poco tiempo los ingresos de Blue Coat Systems aumentaron enormemente, a 496 millones de d√≥lares, en 2010, seg√ļn Bloomberg Businessweek. Hoy la empresa ya no existe. En 2011, como desvel√≥ un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto agrupados en el instituto Citizen Lab, dispositivos de Blue Coat Systems, usados para bloquear p√°ginas web y registrar las visitas, llegaron a Siria, un pa√≠s sujeto a estrictos embargos comerciales de Estados Unidos, y estaban siendo utilizados por el gobierno de Bashar al-Assad. La tecnolog√≠a de Blue Coat Systems se utiliz√≥ tambi√©n en otros pa√≠ses sujetos a sanciones estadounidenses.

En marzo de 2014, Francisco Partners adquiri√≥ por 130 millones de d√≥lares una participaci√≥n mayoritaria en la empresa israel√≠ con sede en Herzliya, NSO Group. Francisco Partners, que a la vez era propietaria de otras empresas de tecnolog√≠a Deep Packet Inspection y ciberinteligencia como Procera Networks o Sandvine, vendi√≥ su participaci√≥n de NSO Group en febrero de 2019, recibiendo alrededor de un bill√≥n de d√≥lares, de acuerdo con Reuters. Omri Lavie i Shalev Hulio, cofundadores de NSO Group, con la participaci√≥n de la empresa de capital de inversi√≥n londinense Novalpina Capital, recompraron su propia compa√Ī√≠a.

El nombre de NSO Group empez√≥ sonar a ra√≠z de la segunda detenci√≥n, el a√Īo 2014 en M√©xico, de Joaqu√≠n ‚ÄúEl Chapo‚ÄĚ Guzm√°n, l√≠der del C√°rtel de Sinaloa y considerado entonces el hombre m√°s buscado del mundo. Ese a√Īo el peri√≥dico Haaretz public√≥ que en 2012, el gobierno mexicano firm√≥ un acuerdo de 20 millones de d√≥lares con NSO Group ‚Äúpara luchar contra el narcotr√°fico‚ÄĚ siendo el principal producto de la empresa de software esp√≠a (o spyware), Pegasus, clave en la detenci√≥n de Guzm√°n.

Pero bajo el mandato de Enrique Pe√Īa Nieto, entidades gubernamentales intervinieron miles de tel√©fonos de pol√≠ticos: el del ahora presidente Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador y su c√≠rculo cercano hasta el de los familiares de las 43 v√≠ctimas del caso Ayotzinapa. El NSO Group tambi√©n fue mencionado con los casos del hackeo del m√≥vil del bloguero emirat√≠ Ahmed Mansoor y del smartphone de Jeff Bezos, due√Īo de Amazon y de The Washington Post ‚ÄĒperi√≥dico donde escrib√≠a el disidente saud√≠ asesinado Jamal Khashoggi‚ÄĒ. El hackeo se habr√≠a producido despu√©s de una cena en Los √Āngeles el 2018 de Bezos con el pr√≠ncipe heredero de Arabia Saud√≠ Mohamed Bin Salman, viceprimer ministro adem√°s, de un pa√≠s que adquiri√≥ el software israel√≠ en noviembre de 2017.

La criptografía, influenciada por los intereses de la inteligencia de Estados Unidos

El programa Pegasus, oficialmente dirigido a ‚Äúcombatir el crimen y el terrorismo‚ÄĚ y disponible ‚Äús√≥lo‚ÄĚ para gobiernos, se aprovecha de debilidades de seguridad para hackear dispositivos y tel√©fonos m√≥viles. Esto incluye el monitoreo y geolocalizaci√≥n de llamadas en tiempo real; la recopilaci√≥n de correos electr√≥nicos, contactos, nombres de usuario, contrase√Īas, notas y fotograf√≠as, videos y grabaciones de sonido; publicaciones en redes sociales; registros de llamadas e incluso mensajes en aplicaciones de mensajer√≠a encriptada; as√≠ como activar micr√≥fonos y c√°maras y enviar archivos a dispositivos sin la aprobaci√≥n o conocimiento de los usuarios. Pegasus puede acceder a todo el contenido de conversaciones en Gmail, Facebook, WhatsApp, Telegram, iMessage, Signal o Skype. Todas las aplicaciones. A√ļn as√≠, uno de los mayores problemas es que no sabemos qu√© es lo √ļltimo que Pegasus puede y no puede hacer.

La encriptaci√≥n E2EE, ampliamente adoptada tras las revelaciones de Edward Snowden en 2013 sobre la red de vigilancia mundial, no es √ļtil contra Pegasus, dise√Īado para introducirse en dispositivos iPhone y Android, capaz de leer el programa de descodificaci√≥n. ‚ÄúLa complejidad y la mala calidad de la tecnolog√≠a de comunicaciones actual significa que la criptograf√≠a y la privacidad son una estafa, un truco de marketing. ¬ŅA qui√©n le importa el s√ļper algoritmo de cifrado cuando el tel√©fono m√≥vil est√° lleno de agujeros?‚ÄĚ, espet√≥ en Twitter el periodista Yasha Levine, autor del libro Surveillance Valley: The Secret Military History of the Internet.

Además, Levine asegura que Signal fue creado y financiado a través de Radio Free Asia, un subproducto de la CIA cuya historia se remonta a 1951 como una extensión de su red mundial de radio de propaganda anticomunista.

Aunque a este programa esp√≠a s√≥lo tienen acceso los gobiernos o agencias de inteligencia asociadas, el gobierno espa√Īol asegur√≥ que nunca han contratado los servicios de NSO Group

La filtración esta semana de una base de datos telefónicos sobre el uso de Pegasus contra activistas y periodistas en todo el mundo indica que clientes gubernamentales de NSO Group los habrían seleccionado para vigilados y controlarlos. Amnistía Internacional y la organización sin ánimo de lucro de medios de comunicación Forbidden Stories, con sede en París, fueron las primeras en acceder a la lista filtrada, antes de compartirla con los medios asociados al Proyecto Pegasus, un consorcio de información. En la lista se encuentra Ignacio Cembrero, colaborador de El Confidencial, y especializado en la cobertura del Magreb.

‚ÄúAunque la empresa [NSO Group] afirma que su software esp√≠a s√≥lo se utiliza en investigaciones penales y de terrorismo, es evidente que su tecnolog√≠a facilita la comisi√≥n de abusos sistem√°ticos y que saca provecho de violaciones de derechos humanos generalizadas‚ÄĚ, sostiene Agn√®s Callamard, secretaria general de Amnist√≠a Internacional.

La huella de Pegasus en Catalu√Īa

Aunque no aparece en el listado que pas√≥ Amnist√≠a Internacional, hace un a√Īo, la compa√Ī√≠a israel√≠ ya fue protagonista por el uso de Pegasus para espiar periodistas, activistas y pol√≠ticos en Catalunya.

Una investigaci√≥n conjunta de El Pa√≠s y The Guardian revel√≥ que Pegasus fue la herramienta elegida para penetrar, en 2019, a trav√©s de WhatsApp en los tel√©fonos de varios l√≠deres independentistas catalanes: el entonces presidente del Parlamento catal√°n, Roger Torrent, el exconseller de Acci√≥n Exterior y concejal del ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall ‚ÄĒambos de ERC‚ÄĒ y la exdiputada de la CUP exiliada en Suiza Anna Gabriel. Adem√°s, seg√ļn eldiario.es en la lista de espionajes confirmados estaban el entonces conseller de Pol√≠ticas Digitales y Administraci√≥n P√ļblica de la Generalitat, Jordi Puigner√≥ (por esas fechas en PDeCAT); el director t√©cnico del Consell per la Rep√ļblica (organismo radicado en Waterloo) Sergi Miquel, y el activista de la Asamblea Nacional Catalana y empleado en la Diputaci√≥n de Tarragona Jordi Domingo.

Como NSO, Candiru tiene su origen en la Unidad 8200, la unidad militar de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel

Aunque a este programa esp√≠a s√≥lo tienen acceso los gobiernos o agencias de inteligencia asociadas, el gobierno espa√Īol asegur√≥ que nunca han contratado los servicios de NSO Group. No obstante, un antiguo empleado de NSO Group s√≠ asegur√≥ a Motherboard que Espa√Īa es cliente desde el a√Īo 2015. Por su parte, P√ļblico se√Īal√≥ que, en el marco de la llamada Operaci√≥n Catalu√Īa, bajo instrucciones directas del entonces ministro del Interior Jorge Fern√°ndez D√≠az, el aparato estatal us√≥ un programa similar, de la empresa Rayzone Group ‚ÄĒvinculada a NSO Group‚ÄĒ para espiar a los pol√≠ticos soberanistas catalanes.

Adem√°s, investigadores de ciberseguridad de Microsoft y el Citizen Lab sostienen, en un informe presentado en julio de este a√Īo, que el spyware de otra empresa israel√≠, Candiru, ha sido utilizado para infectar los ordenadores y tel√©fonos de pol√≠ticos, activistas de derechos humanos, periodistas, abogados, acad√©micos y disidentes pol√≠ticos a trav√©s de phishing en dominios falsos disfrazados de Amnist√≠a Internacional o del movimiento Black Lives Matter. Como NSO, Candiru tiene su origen en la Unidad 8200, la unidad militar de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel. Entre las personas espiadas con Candiru, empresa de Tel Aviv dedicada a vender programas esp√≠a a gobiernos, estar√≠a Carles Puigdemont.

Estas empresas insisten en que su tecnolog√≠a es fundamental en la batalla contra el crimen y que sus productos salvan vidas. Pero su √©xito ha llevado a lo que Ilya Lozovsky, editor del consorcio period√≠stico OCCRP, llama una ‚Äúdemocratizaci√≥n‚ÄĚ del acceso a software esp√≠a sofisticado. Si antes estaba disponible solo para los pocos servicios de inteligencia de √©lite, ahora puede ser comprado por todos los gobiernos del mundo.

Muchos de los abusos, infiltraciones, vigilancias y espionajes relacionados con estas tecnolog√≠as a personas y grupos que cuestionan el orden social establecido no hubieran sido posibles sin el apoyo de empresas de capital de inversi√≥n y recursos como Francisco Partners, fuertemente influenciada por los intereses geopol√≠ticos de la inteligencia de Estados Unidos. Paradigm√°tico es el caso de David Zolet. Seg√ļn Forensic News, Zolet trabaj√≥ con los principales funcionarios de la administraci√≥n de Donald Trump en una red nacional encriptada mientras era uno de los dos directores de la empresa Westbridge Technologies, la sucursal estadounidense de NSO Group. Estados Unidos e Israel, de la alianza a la simbiosis.