September 7, 2021

Nota de Terra Indomita: Un virus es un paquete de informaci贸n gen茅tica envuelta en una prote铆na. Los virus no infectan, el cuerpo recibe una informaci贸n y reacciona en consecuencia, generalmente regul谩ndose, por lo que a veces pueden aparecer s铆ntomas de lo que se suelen llamar 鈥渆nfermedades鈥. Achacarlas al virus es como culpar de las malas noticias al mensajero, que es lo que son los virus. As铆 mismo los virus no se transmiten entre especies, al menos de manera natural. La teor铆a microbiana, de Koch, Pasteur y compa帽铆a, se ha demostrado falsa. Hay transmisi贸n colectiva y si la homeostasis interna no est谩 en equilibrio, los microbios pueden aparecer, siendo la consecuencia y no la causa de la 鈥渆nfermedad鈥. Ahora bien, cuando se juega en laboratorios con virus o bacterias, insert谩ndoles sustancias u otros virus o bacterias, pueden volverse un peligroso factor pat贸geno que puede hacer mella en un cuerpo en desequilibrio. Esta tesis la mantenemos en este blog, as铆 como tambi茅n la mantiene la revista Discovery Salud, uno de cuyos interesantes art铆culos reproducimos a continuaci贸n, y es en este contexto y contemplando lo explicado en esta nota como debe interpretarse y entenderse dicho art铆culo a nuestro juicio.

Los vir贸logos llevan a帽os jugando con fuego al investigar la 鈥済anancia de funci贸n鈥 en su intento de conseguir que algunos pat贸genos puedan infectar a los humanos con mayor facilidad. Se trata de pr谩cticas que plantean importantes riesgos de bioseguridad y de ah铆 que en octubre de 2014 se impusiera en Estados Unidos una moratoria para ello que, sin embargo, Donald Trump levant贸 en diciembre de 2017. Lo ins贸lito es que seg煤n recientes denuncias durante ese periodo -entre 2014 y 2016- el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas que dirige Anthony Fauci continu贸 financiando esa investigaci贸n en el famoso laboratorio avanzado de Wuhan desde donde se dice que habr铆a escapado el SARS-CoV-2 y para ocultarlo lo hizo a trav茅s de la organizaci贸n no gubernamental EcoHealth Alliance. Es m谩s, en la investigaci贸n sobre nuevos virus tambi茅n est谩 implicado Google y eso explica que desde hace meses censure todo lo que se publica sobre la posibilidad de que el presunto coronavirus se escapara del Laboratorio Nacional de Bioseguridad del Instituto de Virolog铆a de Wuhan. 驴Sab铆a que desde hace al menos dos d茅cadas hay cient铆ficos trabajando con virus, bacterias y hongos -adem谩s de con toxinas- para hacerlos mucho m谩s pat贸genos y puedan convertirse en armas de guerra biol贸gica? Pues es as铆 y se basa en la denominada 芦ganancia de funci贸n禄 (GOF por sus siglas en ingl茅s de 芦gain of function禄). Obviamente la excusa es que se investigan de forma preventiva para buscar m茅todos que permitan contrarrestarlos en caso de que otro pa铆s los tenga y decida usarlos as铆 como para tener un medio de defensa en caso de que su superior patogenicidad se debiera a causas naturales. Vamos, para fabricar ant铆dotos, f谩rmacos e incluso vacunas si aparecieran.

La ganancia de funci贸n busca b谩sicamente potenciar las consecuencias nocivas de agentes biol贸gicos (virus, bacterias y hongos) y toxinas, evitar que el sistema inmune pueda defenderse, aumentar su estabilidad, transmisibilidad y capacidad de diseminaci贸n, crear quimeras, recuperar pat贸genos extintos, alterar el tipo de hospedadores y conseguir que en lugar de afectar a un animal afecten a otros.

驴Es el caso del SARS-CoV-2? Hay quienes -como el Premio Nobel Luc Montagnier- as铆 lo creen pero no est谩 demostrado como no lo est谩 siquiera su existencia. Francis Boyle, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Illinois (EEUU), autor del libro Biowarfare and Terrorism y promotor de la Ley Antiterrorista de Armas Biol贸gicas de 1989 en Estados Unidos hizo en 2015 unas declaraciones a Scoop independent news explicando que en un a帽o normal -puso como ejemplo 2006- los Institutos Nacionales de Salud reciben 120 millones de d贸lares para combatir la gripe a la que se achaca la muerte de unos 36.000 estadounidenses al a帽o. Pues bien, el Congreso concedi贸 a esos institutos 隆1.760 millones para biodefensa! tras el env铆o de cartas con 谩ntrax que en 2001 provoc贸 en Nueva York, Boca Rat贸n y Washington la muerte de solo 5 personas. Es decir, dotaron a los institutos con 15 veces m谩s dinero, algo que seg煤n Boyle demuestra que no fue una medida para proteger la salud p煤blica sino para desarrollar a煤n m谩s la industria de guerra biol贸gica. El 7 de enero de 2012 The New York Times public贸 un editorial titulado 鈥淯n d铆a del juicio final generado en laboratorio鈥 en el que pod铆a leerse: 鈥淐ient铆ficos financiados por los Institutos Nacionales de Salud han creado un virus que podr铆a matar a decenas o a cientos de millones de personas si se escapase de su confinamiento o fuera robado por terroristas鈥. Y a帽ad铆a: 鈥淒efendemos casi siempre la investigaci贸n cient铆fica sin restricciones y la publicaci贸n abierta de sus resultados pero en este caso la investigaci贸n nunca debi贸 haberse permitido porque el da帽o potencial es catastr贸fico y los beneficios potenciales de estudiar el virus son solo especulativos鈥. El diario neoyorquino se refer铆a al trabajo de Ron Fouchier investigador del Centro M茅dico Erasmus que tom贸 un virus de la gripe aviar que no pod铆a contagiar por v铆a a茅rea e infectando con 茅l a varios hurones logr贸 una mutaci贸n del virus transmisible por aire. Se public贸 en junio de 2012 con el t铆tulo Airborne transmission of influenza A/H5N1 virus among ferrets (Transmisi贸n a茅rea del virus de la influenza A/H5N1 entre hurones) y en 茅l se dice: 鈥淓l virus A/H5N1 de la influenza aviar altamente pat贸gena puede causar morbilidad y mortalidad en humanos pero hasta ahora no hab铆a adquirido la capacidad de poder transmitirse por aerosoles o gotitas respiratorias (transmisi贸n a茅rea) entre humanos por lo que para abordar la preocupaci贸n de que el virus pudiera adquirir esa capacidad de forma natural modificamos gen茅ticamente el virus A/H5N1 mediante mutag茅nesis y posterior transmisi贸n en serie a trav茅s de distintos hurones.

El virus A/H5N1 gen茅ticamente modificado mut贸 en su paso por los hurones y al final se volvi贸 transmisible por el aire鈥. Seg煤n se explica utilizaron hurones porque son los animales que m谩s se parecen a los humanos en su respuesta a la influenza y lo que se hizo no es propiamente bioingenier铆a pero s铆 podr铆a considerarse un trabajo de ganancia de funci贸n. En suma, el virus mutado creado por Fouchier puede al transmitirse por v铆a a茅rea y ser causa de una gran mortandad. Ese mismo a帽o -2012- se public贸 en Nature una investigaci贸n similar realizada por Yoshihiro Kawaoka en la Universidad de Wisconsin (EEUU) titulada 鈥淓xperimental adaptation of an influenza H5 HA confers respiratory droplet transmission to a reassortant H5 HA/H1N1 virus in ferrets 鈥(La adaptaci贸n experimental de un virus H5 HA de la influenza permite su transmisi贸n por gotitas respiratorias al mutar en hurones y convertirse en un virus H5 HA/H1N1). Seg煤n explican es un virus recombinante que contiene cuatro mutaciones y siete segmentos gen茅ticos de un virus H1N1 que se replica eficientemente en hurones causando lesiones pulmonares y p茅rdida de peso pero no es tan pat贸geno como para provocar la muerte. Dos a帽os despu茅s -en 2014- Kawaoka public贸 en Cell Host Microbe el trabajo 鈥淐irculating avian influenza viruses closely related to the 1918 virus have pandemic potential鈥 (Los virus de la influenza aviar en circulaci贸n est谩n estrechamente relacionados con el virus de 1918 y tienen potencial pand茅mico). En 茅l se dio a conocer un nuevo virus obtenido a partir del de la influenza aviar mediante tecnolog铆a recombinante y con mayor capacidad pat贸gena a trav茅s de gotitas no solo en hurones sino en ratones. La justificaci贸n fue de nuevo que alguna vez pod铆a surgir de forma natural y hab铆a que estar prevenidos. Pues bien, uno de los principales defensores de la investigaci贸n sobre la ganancia de funci贸n fue -y sigue siendo- Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca con Donald Trump y ahora con Joe Biden y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), quien de hecho ya la defendi贸 el 26 de abril de 2012 ante el Comit茅 de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama. Su t谩ctica fue sencilla: azuzar primero el fantasma del miedo. 鈥淟a propia naturaleza es el bioterrorista m谩s peligroso -dir铆a-.Hoy mismo el H5N1 y otros virus de la influenza est谩n mutando y cambiando naturalmente con el potencial de una pandemia catastr贸fica. No es un peligro te贸rico, es un peligro real鈥. Y los senadores aceptaron el 芦argumento禄.

SE IMPONE LA RAZ脫N

Aquel sinsentido fue inmediatamente puesto en entredicho por numerosos cient铆ficos y algunos se unieron en el denominado Grupo de Trabajo de Cambridge -en breve ser铆an m谩s de 300- pidiendo ese mismo a帽o que se pusiera fin de inmediato a las investigaciones sobre la ganancia de funci贸n. Y su argumento fue que su peligrosidad no se justificaba recordando que ya hab铆a habido escapes con virus mutados de la viruela, el 谩ntrax y la gripe aviar en algunos de los principales laboratorios de Estados Unidos. 鈥淯na infecci贸n accidental con cualquier pat贸geno es preocupante -manifestaban- pero los riesgos imprevistos con pat贸genos de nueva creaci贸n potencialmente pand茅micos generan nuevas y graves preocupaciones. La creaci贸n en laboratorio de cepas nuevas altamente transmisibles de virus peligrosos, especialmente el de la influenza, plantea riesgos sustancialmente mayores. Una infecci贸n accidental en un entorno as铆 podr铆a desencadenar brotes que ser铆an dif铆ciles o imposibles de controlar. Hist贸ricamente las nuevas cepas de influenza, una vez se transmiten entre la poblaci贸n humana, infectan a una cuarta parte o m谩s de la poblaci贸n mundial en dos a帽os鈥. Los firmantes exig铆an pues que se estableciera una moratoria para ese tipo de investigaciones. 鈥淓n cualquier experimento los beneficios netos esperados deben superar los riesgos y los que implican la creaci贸n de posibles pat贸genos pand茅micos deben reducirse hasta que se haga una evaluaci贸n cuantitativa, objetiva y cre铆ble de los riesgos, los beneficios potenciales y las posibilidades de mitigar riesgos as铆 como hacer una comparaci贸n con enfoques experimentales m谩s seguros鈥. Obviamente no fueron los 煤nicos en manifestar su oposici贸n. El profesor de Epidemiolog铆a de la Universidad de Harvard Marc Lipsitch y la profesora de la Universidad de Yale Alison P. Galvani publicaron por su parte en junio de 2014 un art铆culo titulado 鈥淭he case against 鈥榞ain-of-function鈥 experiments: A reply to Fouchier & Kawaoka鈥 (Contra los experimentos de 鈥榞anancia de funci贸n鈥: respuesta a Fouchier & Kawaoka)./ Y en 茅l se dice que los experimentos para crear pat贸genos nuevos muy virulentos y transmisibles para los que no existe inmunidad no son 茅ticos porque su liberaci贸n accidental o deliberada podr铆a costar millones de vidas recordando adem谩s que 鈥渓a probabilidad de ese riesgo se multiplica a medida que aumenta el n煤mero de laboratorios que realizan tales investigaciones en todo el mundo鈥. Seg煤n alegar铆an tales experimentos violan adem谩s el C贸digo de N煤remberg que explicita los principios que deben regir en la experimentaci贸n con humanos. Cabe a帽adir que Lipsitch pronostic贸 a comienzos de este a帽o que hasta el 70% de la poblaci贸n mundial podr铆a llegar a contagiarse con el SARS-CoV-2, que no podr铆a ser contenido en al menos dos a帽os y que lo que est谩 sucediendo demuestra lo que ya advirti贸 sobre los experimentos de ganancia de funci贸n: 芦Nos han proporcionado algunos conocimientos cient铆ficos modestos pero no han hecho casi nada para mejorar nuestra preparaci贸n para las pandemias mientras se corr铆a el riesgo de crear una pandemia accidental禄. Aquellas advertencias fueron inicialmente escuchadas y el 17 de octubre de 2014 el Gobierno estadounidense suspendi贸 temporalmente las investigaciones de ese tipo pero apenas tres a帽os despu茅s los Institutos Nacionales de Salud revirtieron la prohibici贸n gobernando Donald Trump. La 煤nica condici贸n fue que los proyectos se comprometan a producir soluciones pr谩cticas, que los beneficios superen claramente los riesgos, que los investigadores demuestren que lo que pretenden no se puede obtener utilizando otros m茅todos m谩s seguros y los aspirantes a ser financiados demostrar que sus investigadores e instalaciones 鈥渢ienen la capacidad para hacer el trabajo de forma segura as铆 como para responder r谩pidamente si hay accidentes, fallas de protocolo o violaciones de seguridad鈥. Es decir, compromisos de buena voluntad en muchos casos dif铆cilmente constatables por lo que las autorizaciones y financiaciones son en buena medida subjetivas y tomadas sin la suficiente transparencia. De hecho dependen de qui茅n las concede y hay que recordar que Anthony Fauci es uno de ellos y que cuando se decret贸 la moratoria sobre ellas se llevaron a hacer en el laboratorio chino de Wuhan usando a EcoHealth Alliance, la ONG de Peter Daszak. La prueba de que la moratoria no impidi贸 la investigaci贸n en ganancia de funci贸n lo demuestra el trabajo realizado conjuntamente por cient铆ficos estadounidenses de la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de Harvard y el Instituto de Virolog铆a de Wuhan que se public贸 en 2015 en Nature Medicine con el t铆tulo 鈥淎 SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence鈥 (Un grupo de coronavirus de murci茅lago similar al SARS muestra potencial para provocar una emergencia en humanos).

Y es que uno de los dos principales investigadores -junto a Ralph Baric- fue la investigadora del Laboratorio Nacional de Bioseguridad del Instituto de Virolog铆a de Wuhan Shi Zhengli que es conocida precisamente como 鈥渓a mujer murci茅lago鈥 por haber identificado en esos animales decenas de virus similares al SARS. El experimento consisti贸 en crear un virus quim茅rico insertando en el SARS-CoV un gen que expresa la prote铆na pico S o espiga del virus SHC014-CoV obtenido en una cueva de murci茅lagos. El nuevo virus se adapt贸 para infectar ratones y los experimentos in vivo demostraron que se replicaba r谩pidamente -sobre todo en sus pulmones- provocando una importante patog茅nesis. Seg煤n el trabajo eso indicaba que podr铆a replicarse de forma a煤n m谩s virulenta en las c茅lulas pulmonares humanas. Su publicaci贸n llev贸 a que Science Daily diera as铆 la noticia: 鈥淓l nuevo virus similar al SARS puede pasar directamente de los murci茅lagos a los humanos y no hay tratamiento disponible鈥. Y en 茅l Baric dir铆a: 鈥淓ste virus es altamente pat贸geno y ni los tratamientos desarrollados contra el virus original del SARS en 2002 ni los medicamentos utilizados para combatir el 茅bola logran neutralizarlo o controlarlo鈥. Lo inaudito es que la propia publicaci贸n cient铆fica reconoce que esa investigaci贸n fue financiada con fondos procedentes de las partidas U19AI109761 y U19AI107810, subvenciones federales otorgadas por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas que dirige Anthony Fauci. Los fondos fueron destinados a Ralph Baric y a EcoHealth Alliance. La publicaci贸n no aclara qu茅 cantidad en concreto de los 41,7 millones de d贸lares que suman ambas partidas fueron a manos de los investigadores pero es una prueba evidente de que al menos parte de esos fondos fue destinada a las investigaciones sobre ganancia de funci贸n -隆en plena moratoria estadounidense!- con el objetivo de determinar c贸mo los coronavirus de murci茅lago pueden volverse m谩s pat贸genos para los humanos. La publicaci贸n reconoc铆a tambi茅n que se utilizaron fondos destinados a la investigaci贸n de Zheng Li en el proyecto USAID-EPT-PREDICT de EcoHealth Alliance iniciado en 2009 para mejorar la detecci贸n y descubrimiento de virus [鈥 con potencial pand茅mico.

FONDOS MILITARES Y TECNOL脫GICOS

En el centro de la investigaci贸n de ganancia de funci贸n aparece siempre EcoHealth Alliance. Ya en septiembre de 2020 Alexis Baden-Mayer, director de Organic Consumers Association (una organizaci贸n para defender la salud de los consumidores estadounidenses), public贸 en su web un art铆culo titulado 鈥淢u茅strame el dinero鈥 en el que alertaba de ello: 芦Daszak obtiene grandes cantidades de dinero a trav茅s de EcoHealth Alliance para la 鈥榠nvestigaci贸n鈥 de virus peligrosos禄. Peter Daszak trabaja con decenas de laboratorios de alta contenci贸n de todo el mundo que recolectan pat贸genos y utilizan la ingenier铆a gen茅tica y la biolog铆a sint茅tica para hacerlos m谩s infecciosos, contagiosos, letales o resistentes a los medicamentos; entre ellos laboratorios controlados por el Departamento de Defensa estadounidense en pa铆ses de la antigua Uni贸n Sovi茅tica, Oriente Medio, el sudeste asi谩tico y 脕frica. Pues bien, en 2020, tras el inicio de la pandemia, la subvenci贸n a cinco a帽os por valor de 3,7 millones de d贸lares otorgada por los Institutos Nacionales de la Salud a EcoHealth Alliance se suspendi贸 cuando la Administraci贸n Trump se enter贸 de que usaba el dinero para hacer investigaciones en el Instituto de Virolog铆a de Wuhan sobre la ganancia de funci贸n en los coronavirus de murci茅lagos. A finales de agosto la decisi贸n de los Institutos Nacionales de Salud -en los que el peso de Fauci es considerable- se revirti贸 y adem谩s la cantidad aument贸 hasta los 7,5 millones de d贸lares. 驴Por qu茅? Seg煤n Baden-Mayer porque dos de los mayores financiadores de EcoHealth Alliance son 隆el Pent谩gono y el Departamento de Estado! Seg煤n las bases de datos del gobierno estadounidense el Pent谩gono entreg贸 a EcoHealth Alliance entre 2013 y 2020 cerca de 39 millones de d贸lares, la mayor铆a de ellos -34,6 millones- desde la Agencia de Reducci贸n de Amenazas de Defensa (DTRA), rama del Departamento de Defensa con la tarea de 鈥渃ontrarrestar y disuadir las armas de destrucci贸n en masa y las redes de amenazas improvisadas鈥. En cuanto al Departamento de Estado ha dado 64,7 millones de d贸lares. Es decir, entre ambos m谩s de 103 millones para investigar nuevos pat贸genos. Y adem谩s recibe fondos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos que ha aportado 74.487 d贸lares.

Por lo que se refiere a Peter Daszak, autor e impulsor de la carta publicada el 7 de marzo de 2020 en The Lancet respaldando la tesis del origen natural del virus -titulada 鈥淒eclaraci贸n en apoyo de los cient铆ficos, profesionales de la salud p煤blica y profesionales m茅dicos de China que luchan contra el Covid-19鈥濃 se vio obligado un a帽o despu茅s -en junio pasado- a publicar una adenda reconociendo los conflictos de inter茅s que hab铆a ocultado. Y dice as铆 : 鈥淓l trabajo de EcoHealth Alliance en China fue financiado previamente por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)鈥. Y a帽ade: 鈥淓ste trabajo incluye la identificaci贸n de secuencias virales en muestras de murci茅lagos y ha dado como resultado el aislamiento de tres coronavirus relacionados con el SARS de murci茅lagos que ahora se utilizan como reactivos para probar terapias y vacunas. Tambi茅n incluye la producci贸n de 鈥渦n peque帽o n煤mero de coronavirus de murci茅lagos recombinantes鈥 para analizar la entrada de c茅lulas y otras caracter铆sticas de los coronavirus de murci茅lagos para los que solo se dispone de secuencias gen茅ticas鈥 (se sobreentiende que en c茅lulas humanas). Y si sorprendente resulta saber todo esto 隆qu茅 decir de lo revelado por Natalie Winters en un art铆culo publicado en National Pulse. Porque resulta que seg煤n afirma 隆Google tambi茅n ha financiado los experimentos v铆ricos de EcoHealth Alliance durante a帽os! 鈥淟os lazos financieros descubiertos entre EcoHealth Alliance y Google -dice- explican la censura que las grandes tecnol贸gicas hacen desde hace varios meses a las historias y personas que apoyan la teor铆a del escape del virus de la Covid-19 desde un laboratorio鈥. Winters no relaciona directamente a Google con el /Instituto de Virolog铆a de Wuhan pero recuerda que su rama 芦filantr贸pica禄 鈥揋oogle.org鈥 financia estudios realizados por investigadores de EcoHealth Alliance -incluido Peter Daszak- desde al menos 2010. De hecho se reconoce en los trabajos, algunos de los cuales citan expresamente tanto a Daszak como a su vicepresidente Jonathan Epstein. Entre ellos un estudio publicado en 2010 sobre flavivirus de murci茅lagos, otro en 2014 sobre el derrame de henipavirus- un tercero en 2015 centrado en el herpes (en el que se reconoce haber recibido fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de Amenazas Pand茅micas Emergentes) y otro en 2018 significativamente titulado 鈥淪erologic and Behavioral Risk Survey of Workers with Wildlife Contact in China 鈥 (Encuesta sobre riesgo serol贸gico y comportamiento de trabajadores en contacto con la vida silvestre en China).

Y hay m谩s: Google.org financia desde 2008 la iniciativa Predict and Prevent que busca pat贸genos nuevos en animales y humanos para 鈥渞esponder a los brotes antes de que se conviertan en crisis globales鈥. El panorama lo completa otro hecho: Google tambi茅n forma parte a trav茅s de la Fundaci贸n de la Familia Schmidt creada en 2006 por Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google/ y Alphabet Inc.- del Grupo de Planificaci贸n de la Comisi贸n COVID que 芦investiga禄 los or铆genes de la pandemia con apoyo de la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates y la Fundaci贸n Rockefeller. Sin comentarios.

EL PELIGRO CONTINUA

Conviene recordar, por otra parte, que el 25 de febrero de 2019 -meses antes de que se conocieran los primeros casos de Covid- Lynn Klotz -del Centro para el Control de Armas y la No Proliferaci贸n鈥 escribi贸 en el Bolet铆n de Cient铆ficos At贸micos un art铆culo titulado 鈥淓l error humano en laboratorios de alta biocontenci贸n, probable amenaza pand茅mica鈥. Y en 茅l se afirma que el escape de peligrosos pat贸genos ocurre con frecuencia en los laboratorios de Bioseguridad Nivel 3 (BSL3) y Nivel 4 (BSL4) de los que no suele informarse a la sociedad a pesar de que pueden provocar un desastre si fuera pand茅micos. Y no por cuestiones t茅cnicas: 鈥淟a principal causa de exposici贸n potencial de los trabajadores de laboratorio a pat贸genos es el error humano禄.

Una fuente oficial la cifra en el 67% y otra en el 79,3% produci茅ndose sobre todo en laboratorios BSL3. De ah铆 que diga que tan alto porcentaje de error humano 芦pone en duda las afirmaciones de que el dise帽o de vanguardia de los laboratorios BSL3, BSL3+ (BSL3 aumentado) y BSL4 evitar谩 la liberaci贸n de pat贸genos peligrosos禄. En cuanto a los BSL2 asevera que 芦tienen un riesgo mucho mayor de infecci贸n禄 y resulta que la propia Shi Zhengli ha reconocido que buena parte de sus trabajos de secuenciaci贸n de coronavirus los realiz贸 en laboratorios de tan escasa seguridad. Lamentable. A d铆a de hoy existen -seg煤n un informe del King鈥檚 College de Londres publicado en mayo de este a帽o- 59 laboratorios BSL4 planificados, en construcci贸n u operativos, 42 de ellos en la 煤ltima d茅cada. Sus instalaciones est谩n en 23 pa铆ses, 25 de ellos en Europa y la mayor parte del resto en Estados Unidos y Rusia. En cuanto a Asia hay 13 laboratorios ubicados en China, India, Jap贸n, Rep煤blica de Corea, Arabia Saudita, Singapur y Taiw谩n. Finalmente hay 3 en 脕frica -en Costa de Marfil, Gab贸n y Sud谩frica- y 4 en Australia. El 60% se trata de instituciones administradas por los gobiernos y entre sus funciones est谩n la de 鈥渃omprender las propiedades de los pat贸genos y el desarrollo de nuevas y mejoradas vacunas, terapias y diagn贸sticos鈥. Y si ello es de por s铆 grave lo inaudito es que seg煤n el informe del King鈥檚 College de Londres solo la cuarta parte obtiene buenos resultados en bioseguridad pero ninguno ha firmado el nuevo est谩ndar internacional de gesti贸n de riesgo biol贸gico. Seg煤n el 脥ndice de Seguridad Sanitaria Mundial desarrollado por la Iniciativa de Amenaza Nuclear (NTI) solo 6 pa铆ses con BSL4 tienen altos niveles de bioseguridad, 11 niveles medios y 5 bajos. Para echarse a temblar.

Francisco Sanmart铆n

Revista Discovery Salud, n潞 251, septiembre 2021