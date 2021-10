–

De parte de SAS Madrid October 26, 2021 28 puntos de vista

Una vez controlada, aunque sea parcialmente, la pandemia de covid-19, viejos fantasmas vuelven a alertar a los servicios de Salud P煤blica espa帽oles: la gripe est谩 entre ellos. El Centro Nacional de Gripe advierte de que esta temporada de influenza, cuyo pistoletazo ha marcado este lunes el Ministerio de Sanidad, puede ser m谩s dura de lo habitual tras m谩s de un a帽o y medio sin rastro de los virus responsables. Las incertidumbres son altas, de entre el 20% y el 200% de aumento de la incidencia seg煤n los modelos matem谩ticos, pero varios son los factores que justifican el temor: la p茅rdida de inmunidad, el levantamiento casi total de las restricciones y la dificultad para estimar cu谩les ser谩n las cepas dominantes.

Ante este escenario, se vuelve a imponer la necesidad de lograr un 茅xito hist贸rico en la campa帽a de vacunaci贸n de la gripe. Ya se consigui贸 durante la temporada 2020/2021, donde la inmunizaci贸n de los grupos de riesgo alcanz贸 el 67,7% tras casi una d茅cada anclados en el 55% y en ligero descenso. Iv谩n Sanz, vir贸logo y responsable del Centro Nacional de Gripe, cree dif铆cil ya no solo superar la cifra, dado que el Ministerio de Sanidad ha anunciado que la meta es el 75%: tambi茅n igualarla. “Es muy dif铆cil de alcanzar. En nuestro pa铆s somos pioneros en vacunaci贸n de gripe, pero la cobertura no deja de bajar y no sabemos muy bien por qu茅 es. El a帽o pasado fue an贸malo, por el miedo de sufrir covid y gripe a la vez. Este a帽o no creo que vayamos a tener esas cifras”.

En la temporada 2011-2012, la cobertura de los grupos de riesgo (ni帽os, mayores de 65 a帽os y embarazadas, entre otros) alcanz贸 el 57,7%. No dej贸 de bajar, con la excepci贸n de la 2016-2017, hasta la temporada pasada, con ese hist贸rico 67,7%. Sanz es pesimista, pero un factor juega a favor de la campa帽a: la simultaneidad de este pinchazo con la tercera dosis de la vacuna anti-covid en mayores, enfermedad para la que s铆 existe m谩s alarma social y con la que la respuesta de la poblaci贸n espa帽ola ha sido excelente y de r茅cord en el continente europeo. Algunas comunidades han empezado este mismo lunes y se espera que todas arranquen con la campa帽a en las pr贸ximas dos semanas, dependiendo de la disponibilidad de dosis.

Nos va la vida en ello. La influenza, lamenta Sanz, ha sido considerada en las 煤ltimas d茅cadas una “enfermedad de segunda”, por la normalizaci贸n de una patolog铆a que, irremediablemente, convive con nosotros. Pero durante finales 2019 y principios de 2020, caus贸 3.900 fallecimientos. La cifra se queda muy corta en comparaci贸n con el covid, pero la Salud P煤blica espa帽ola ya se est谩 poniendo las pilas para que el n煤mero no se dispare. M谩s teniendo en cuenta que el SARS-CoV2 no se ha ido, y que la actuaci贸n combinada de ambos pat贸genos podr铆a ser una realidad, aunque no lo haya sido hasta el momento.

La campa帽a de la vacunaci贸n de la gripe cobra especial importancia en este oto帽o e invierno por varios factores que, entrelazados, hacen temer a los expertos un invierno duro. En primer lugar, por las consecuencias de una pr谩ctica desaparici贸n de los virus de la influenza durante el reinado del coronavirus: ha sido m谩s dif铆cil que nunca identificar las cepas que podr铆an reinar en el hemisferio norte. Las recomendaciones de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) se hacen en febrero, a muchos meses vista. Siempre hay margen de error, pero ahora es algo m谩s amplio. “La decisi贸n se ha tomado con menos informaci贸n. Se ha hecho lo mejor que se ha podido. El virus siempre nos puede sorprender”, asegura Sanz.

De hecho, el resumen semanal del Instituto de Salud Carlos III, pese a que a煤n no identifica apenas casos de gripe en Espa帽a 鈥揳煤n es pronto鈥, ya ha encontrado dos casos de cepas que no est谩n cubiertas por las vacunas planteadas para esta temporada. “Se han caracterizado tres virus de la gripe A (H3N2), dos en Catalu帽a y uno en Baleares (…) Seg煤n el 煤ltimo informe del ECDC de caracterizaci贸n de los virus de la gripe en Europa, este grupo ha demostrado ser antig茅nicamente diferente al grupo al que pertenece el virus que se ha utilizado para elaborar la vacuna de la temporada 2021-22”. Es insuficiente como para hacer sonar las sirenas, pero digno de an谩lisis.

El sistema de vigilancia espa帽ol de la gripe, explica la instituci贸n, est谩 en plena transici贸n a un sistema que permitir谩, en el futuro, monitorear la gripe y el covid a la vez, cuando la situaci贸n permita analizar una muestra de casos, considerados representativos, y no todos los sospechosos, como pasa actualmente con el SARS-CoV2. “El objetivo es (…) que estos sistemas permanezcan en el tiempo como sistemas de vigilancia de infecci贸n respiratoria aguda (IRA) leve y grave, con los que se podr谩 vigilar, adem谩s de los dos virus mencionados, cualquier otro virus respiratorio o posible agente etiol贸gico emergente en el futuro”. La Atenci贸n Primaria y la Hospitalaria est谩n inmersos en el cambio, y permitir谩 estar en primera l铆nea de batalla este invierno, tambi茅n para identificar lo antes posible cepas peligrosas.

A juicio de Sanz, el segundo factor que anticipa un invierno complicado es la p茅rdida de inmunidad tras m谩s un a帽o y medio sin sufrir la gripe, aunque con excepciones. “Llevamos m铆nimo dos a帽os perdiendo anticuerpos y el virus contin煤a evolucionando. Ahora va a haber una gran bolsa de individuos susceptibles”. El tercero es la reapertura generalizada y el fin de las restricciones. El virus de la gripe es respiratorio y, como tal, su circulaci贸n baja con el uso de mascarillas, la eliminaci贸n de las aglomeraciones en interior y la higiene de manos. El fin de esas pr谩cticas podr铆a llevar a su renacer. “Podr铆a duplicarse la epidemia con respecto a una epidemia normal de gripe”, advierte el vir贸logo.

Las estimaciones matem谩ticas hablan de entre un 20% y un 200% de mayor incidencia. La incertidumbre a煤n es muy alta, reconoce el vir贸logo. Tambi茅n hay muchas dudas con respecto a la convivencia entre el covid-19 y la influenza. Hay vir贸logos que consideran que la teor铆a de la competencia v铆rica, en la que se presupone que los pat贸genos no se pisan la manguera y una alta incidencia de un virus respiratorio anula a otro similar, no tiene demasiada evidencia detr谩s. Sanz s铆 cree que es posible: al afectar ambos al sistema respiratorio, la hip贸tesis es plausible. Pero la ciencia a煤n est谩 en pa帽ales en esta cuesti贸n en concreto. Solo queda esperar, prepararse lo mejor posible y no olvidar las recomendaciones que sirven para ambas enfermedades: higiene de manos, toser en el codo, mascarilla en interiores y evitar contactos, tambi茅n en el trabajo, ante la aparici贸n de s铆ntomas.

Enlace relacionado InfoLibre.es (26/10/2021).