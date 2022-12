–

Hay incluso calvos en la CNT

Ha finalizado el XII Congreso de la CNT. Aunque fui al mismo como invitado, e intentando asistir a sus reuniones, me incapacit贸 de inmediato la verborrea org谩nica鈥 Acreditaci贸n, refundici贸n, ponencia, t铆tulo, impugnaci贸n, revisi贸n, comisi贸n de acreditaci贸n, sello鈥 Empec茅 a temblar. Es como cuando un vampiro huele el ajo, o se le ense帽a una cruz: huye pegando alaridos. Afortunadamente 鈥損or mi avanzada edad鈥, un grupo de j贸venes semidesnudos (sin camiseta o con tops, mis disc铆pulos/as), me tomaron delicadamente por las manos y sobacos y me depositaron en un bar cerca de la mezquita de Al Mohajirin, de donde no me he movido ni con palancas. 驴Que podr铆a haber ido a las jornadas culturales? Me pasa lo mismo. Es como si a un vampiro le da la luz del sol. Escucho la palabra 芦cultura禄 y me carbonizo y desintegro lanzando aullidos de indescriptible dolor. As铆 que os cuento c贸mo he vivido el Congreso n煤mero XII: desde un bar.

Lo primero que se me ocurre, es mencionar el papel constructivo de los anarquistas en la CNT. Porque s铆: el anarquismo est谩 presente, de la siguiente manera. Si la gente que se dice de la Idea se une sin un curro concreto (que una revista o un blog, si no hay un trabajo que promocionar, vale de bien poco) al final se convierte en terapia grupal. Creo que los anarquistas antes de intentar reunirse por reunirse, que es m谩s bien una cosa 茅tnica y muy prehist贸rica (buscar anarquistas porque son anarquistas), hay que hacer un an谩lisis de la realidad local, buscar un objetivo concreto (susceptible de ampliarse y modificarse) y en base a eso buscar gente con intereses comunes para lanzarse al ataque.

Hay varios anarquismos por ah铆. Hay incluso un anarquismo letal, que es el que busca conflictos en el tono con que se menciona en un escrito la palabra 芦verbena禄. 驴Tiene tal palabra un contenido reformista? 驴Qu茅 pretenden los que promocionan las verbenas? 驴La destrucci贸n del anarquismo tal vez? 驴Es fulanita una agente del Estado? Ese anarquismo, la verdad, es que no lo quiero ver ni en pintura abstracta, y simplemente muere si se le ignora.

Creo que a d铆a de hoy podemos considerar que existe tambi茅n un anarquismo descansado cuya gasolina es la nostalgia que, sin reflejo militante, ni representaci贸n real, ni impacto social, bueno es que lo haya, pero poco m谩s. Son anarquistas que se re煤nen entre anarquistas, podemos decir que bien formados.

Y est谩n los activos. La importancia de los que se llamaban anarquistas activos en el a帽o de 1900 es que sus miembros, adem谩s de al naturismo, las paellas, el monta帽ismo, los coros y el esperanto; adem谩s de las expropiaciones, vigilancias y los golpes de mano鈥; estaban a impulsar conflictos laborales, plantear las primeras huelgas de alquileres de Barcelona o Tenerife, reducir la jornada laboral e impulsar la dignidad de la Clase Obrera. En 1868 una reuni贸n anarquista era la reuni贸n de unos tip贸grafos, grabadores, m茅dicos, intentando acercarse al proletariado fabril y campesino y organizarlo. En 1930 una reuni贸n de anarquistas era una reuni贸n de ese mismo elemento obrero, camareros, tejedoras, mec谩nicos, organiz谩ndose por si mismo y tratando de hacer su revoluci贸n. Una reuni贸n de anarquistas de 2020 no puede ser una reuni贸n de “gente alternativa”, estudiantes universitarios, profesores de instituto, funcionarios, intentando reunirse entre los suyos para hacer cosas que s贸lo interesan a los suyos. Una reuni贸n en la que participan anarquistas sindicalistas activos, es una reuni贸n de metal煤rgicos, limpiadoras, dependientas, administrativos, alba帽iles, profesores y un mont贸n de ramos, estudiando c贸mo dar la vuelta a esta situaci贸n tan chunga que estamos viviendo.

Ese es el paradigma de la CNT. Esta organizaci贸n tiene un plan, una hoja de ruta, un destino. Los anarquistas en la CNT no se re煤nen entre anarquistas. Se re煤nen en sindicatos con la militancia, aportando ideas, compartiendo objetivos, planteando soluciones y enfrent谩ndose a los problemas reales del mundo actual.

Ya os ir茅 contando los acuerdos, si me los cuentan. Lo que s铆 os muestro de mi impresi贸n, es que al finalizar el Congreso, los delegados/as que me encontr茅 (tras despedirme del cl茅rigo de la mezquita y de la parroqiia del bar) lloraban porque hab铆a finalizado la reuni贸n. Flipante. Estaban emocionados. Con sus enfrentamientos, con sus peleas, con su aburrimiento, los delegados y delegadas hab铆an vivido en una situaci贸n liminar, una experiencia total, que han disfrutado como compa帽eros y compa帽eras, vislumbrado la posibilidad de ese mundo nuevo que deseamos. Por ello se iban 鈥揳l menos los que conoc铆鈥 orgullosos de pertenecer a una gran organizaci贸n obrera, dispuestos a atravesar el desierto burgu茅s dejando a su paso, no un rastro de destrucci贸n, escombros e hierros retorcidos. A su paso van a dejar un huerto bien cuidado.