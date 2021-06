–

Perseguidos, secuestrados, esclavizados, bombardeados y v铆ctimas de m谩s de 70 genocidios en su larga (y poco conocida) historia, los yezid铆es conforman un pueblo que se remonta a los or铆genes de Medio Oriente. Aunque el yezidismo es una religi贸n que ubica sus inicios en el a帽o 2.000 antes de Cristo (a.C.), en la 煤ltima d茅cada, este pueblo 鈥撁﹖nicamente kurdo- irrumpi贸 en los medios de comunicaci贸n cuando, en 2014, el Estado Isl谩mico (ISIS) invadi贸 la regi贸n de Shengal, en el Kurdist谩n iraqu铆 (Bashur, norte de Irak), donde se asientan una buena parte de los 500.000 yezid铆es que sobreviven en ese pa铆s.

En el Kurdist谩n sirio (Rojava, norte de Siria), los yezid铆es tambi茅n tienen una presencia importante. Hist贸ricamente, habitaron en el cant贸n de Jazira y en los Montes Kurdos (Kurd Dagh), ubicados en el cant贸n de Afrin. Aunque no hay cifras concretas, en 1963, se estimaba que los yezid铆es en Siria eran unos 10.000, seg煤n el censo nacional. Al comienzo de la guerra en 2011, se calculaba que en Afrin viv铆an entre 30.000 y 35.000 yezid铆es, y otros 5.000 en la provincia de Alepo. En 2018, antes de la invasi贸n turca contra Rojava, el n煤mero de yezid铆es en Afrin todav铆a era de unos 25.000, pero, en la actualidad, solo hay 2.000 miembros de la comunidad.

Los adoradores de Tuasi Melek

En el libro Genocidio del pueblo yazid铆 (2020), la periodista Ethel Bonet hace un recorrido completo por la fe y la cultura yezid铆. Seg煤n la investigaci贸n de la autora, el yezidismo es la religi贸n m谩s antigua monote铆sta, que tiene a Khoda (el que se cre贸 a s铆 mismo) como su dios y su centro geogr谩fico en la Mesopotamia. La meca yezid铆 se encuentra en el Valle de Lalish, en la provincia iraqu铆 de Ninive, a 60 kil贸metros de la ciudad de Mosul. En ese lugar, se alza el santuario de Adi ibn Musafir al-Hakkari, que se remonta al siglo XII. A su vez, los yezid铆es adoran al 脕ngel Pavo Real (Tuasi Melek), que en su mitolog铆a es el primer arc谩ngel creado por la iluminaci贸n de dios para guiar a los otros seis arc谩ngeles.

Muchos yezid铆es se consideran 鈥渒urdos puros鈥 y su denominaci贸n, seg煤n Bonet, proviene del persa 鈥渋zid鈥 (谩ngel) o 鈥測ezdan鈥 (dios), t茅rminos que aparecen en el Avesta, libro sagrado para el zoroastrismo. Otra teor铆a indica que la denominaci贸n 鈥測ezid铆鈥 deriva del Califa proscripto omeya, Yazid bin Mawirye, que asesin贸 al im谩n chi铆 Husein ibn Al铆, nieto del Profeta Mohammed. Esta teor铆a se帽ala que el yezidismo es una rama del Islam.

Hasta el d铆a de hoy, los yezid铆es veneran el fuego, el agua, el aire y la tierra, al igual que el zoroastrismo, donde existe el dualismo entre el bien y el mal, que no se confrontan, sino que se complementan. Este pueblo tiene tres celebraciones principales: la 鈥淔iesta de la Asamblea鈥, cuando se conmemora el reencuentro de los siete arc谩ngeles, a principios de octubre; el a帽o nuevo yezid铆 (脟ar艧ema Sor), el primer mi茅rcoles de abril, una fiesta de la primavera que se relaciona temporalmente con el Newroz, el a帽o nuevo kurdo que se celebra todos los 21 de marzo; y a mediados de febrero, los faqir (santos) ayunan durante 40 d铆as y luego se celebra la 鈥淔iesta del Sacrificio鈥.

Desde tiempos inmemorables, a los yezid铆es se los calific贸 err贸neamente como 鈥渁doradores del diablo鈥 debido al sincretismo de su religi贸n. Este sincretismo convierte al yezidismo en una fe rica culturalmente y con profundas caracter铆sticas humanistas. La sociedad yezid铆 est谩 dividida en castas y tiene reglas estrictas que regulan las relaciones con otros grupos religiosos. Para preservar su identidad, con el correr de los siglos, se volvieron un grupo endog谩mico.

Destruir la historia originaria

La semana pasada, se conoci贸 el informe Etnocidio contra la poblaci贸n yezid铆 en Afrin, realizado por la periodista Beritan Sarya, en el que se detallaron los ataques que sufren los yezid铆es que habitan en Rojava desde que Turqu铆a invadi贸 y ocup贸 algunas regiones en 2018.

En el art铆culo, se detall贸 que, el 26 de enero de ese a帽o, un ataque a茅reo turco 鈥渃onvirti贸 el templo de Ain Dara, de 3.300 a帽os de antig眉edad, en un campo de escombros鈥. Antes de la invasi贸n impulsada por Ankara, 鈥渉ab铆a 19 lugares sagrados yezid铆es en la regi贸n de Afrin. Cinco de estos lugares y dos cementerios fueron saqueados y completamente destruidos. Muchos otros lugares fueron devastados y los 鈥樏boles de los deseos鈥, t铆picos de la fe yezid铆, fueron cortados鈥.

A esto, se suma que el centro de la Asociaci贸n Yezid铆, fundada en 2013, 鈥渇ue minado y volado por los ocupantes en junio de 2018. En la explosi贸n, la hist贸rica estatua de Zaratustra que se guardaba all铆 tambi茅n qued贸 completamente destruida. En el centro, se hab铆an reunido innumerables libros de la fe yezid铆. Tras la destrucci贸n, se construy贸 en el mismo lugar una escuela cor谩nica鈥 para las milicias yihadistas, revel贸 el informe.

En la vor谩gine de terror desatada luego de la ocupaci贸n de Afrin, el mayor cementerio yezid铆 de Siria, situado en el monte 艦ex Berk锚t (Sheikh Barakat), en Dar Taizzah, 鈥渇ue saqueado y sustituido por una base militar turca 鈥搒e denunci贸 en la investigaci贸n-. Como parte de esta reconstrucci贸n, se eliminaron todas las pruebas de la fe yezid铆 y se sustituyeron por s铆mbolos isl谩micos鈥.

Seg煤n el informe y otras investigaciones realizadas por medios de comunicaci贸n kurdos, desde que se inici贸 la ocupaci贸n turca, al menos 13 civiles yezid铆es fueron asesinados y 42 secuestrados en Afrin, de las cuales 11 son mujeres.

Muchos de los yihadistas y mercenarios respaldados por Turqu铆a son ex miembros de ISIS. En Afrin, no s贸lo est谩n presentes aplicando un sistema militarizado de terror, sino que impulsan la misma ideolog铆a que todav铆a sostiene a los restos desperdigados del Estado Isl谩mico. Entre las medidas que se aplican, se encuentran que las mujeres tienen prohibido salir de sus casas sin un velo negro, adem谩s de que los ni帽os y las ni帽as est谩n obligadas a asistir a las madrasas (escuelas cor谩nicas).

Hasta ahora, Turqu铆a implant贸 en Afrin a m谩s de 450.000 personas procedentes de otras partes de Siria, as铆 como de otros pa铆ses, muchos de ellos yihadistas con sus familias. En el informe, se asever贸 que, debido a esta pol铆tica, 鈥渓a demograf铆a de la regi贸n, antes multi茅tnica, ha cambiado mucho. Los yihadistas tambi茅n se instalaron en los pueblos yezid铆es. Los vestigios de la cultura yezid铆 y kurda han tenido que dejar paso a las mezquitas y las escuelas cor谩nicas鈥.

Una de las conclusiones de la investigaci贸n es que, frente a la realidad cr铆tica en Afrin, 鈥渦na parte no despreciable de la poblaci贸n yezid铆 insisti贸 en no abandonar su tierra natal y seguir construyendo sus propias instituciones como parte del autogobierno democr谩tico, al mismo tiempo que preservar la identidad yezid铆鈥.

Invasi贸n interminable

Aunque la problem谩tica yezid铆 repercuti贸 dentro de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU), sobre todo luego de que la ex prisionera de ISIS, Nadia Murad, obtuvo en 2018 el Premio Nobel de la Paz, por estos d铆as, la situaci贸n que atraviesa este pueblo volvi贸 a caer en el silencio y la indiferencia.

En Afrin, Turqu铆a no s贸lo saquea, ocupa y desplaza de manera forzosa a la poblaci贸n yezid铆. Tambi茅n impulsa un profundo cambio cultural dentro de esa poblaci贸n. El martes pasado, la Sociedad Internacional para los Pueblos Amenazados (STPI), con sede en Alemania, denunci贸 que el principal organismo religioso turco, la Direcci贸n de Asuntos Religiosos (Diyanet), contin煤a con la construcci贸n de mezquitas en las aldeas yezid铆es para promover la islamizaci贸n.

Desde el STPI, indicaron que el Estado turco est谩 promoviendo una interpretaci贸n particularmente radical del Islam sunita a trav茅s de la Diyanet, como tambi茅n lo hace en Alemania mediante la Uni贸n Turco-Isl谩mica para Asuntos Religiosos (D陌T陌B).

Kamal Sido, experto en Oriente Medio en la STPI, explic贸 que, despu茅s de que la mayor铆a de los yezid铆es fueron desplazados por la fuerza, 鈥淭urqu铆a estableci贸 a musulmanes radicales鈥. 鈥淚ncluso, las ni帽as peque帽as a menudo tienen que llevar pa帽uelo en la cabeza. Durante la 煤ltima escalada de Gaza, las mezquitas circularon discursos de odio contra Israel y los jud铆os鈥, dijo el especialista de la STPI.

Por su parte, Mistefa Nebo, copresidente de la Uni贸n Yezid铆 de Afrin, declar贸 a la agencia de noticias ANHA que la conversi贸n forzosa al Islam de los yezid铆es es una pol铆tica fundamental de la ocupaci贸n turca. 鈥淟os yezid铆es son obligados a convertirse en musulmanes. Los que no lo aceptan son ejecutados por el ISIS鈥, advirti贸.

En declaraciones recientes, el ex presidente de la Asociaci贸n Yezid铆 de Afrin, S眉leyman Cafer, manifest贸 que 鈥渕ientras que los primeros 72 genocidios contra la comunidad yezid铆 fueron perpetrados por el Imperio Otomano, hoy son los nietos de los otomanos los que est谩n masacrando y expulsando a los yezid铆es鈥.

鈥淓n Afrin, no ha quedado ni una sola obra hist贸rica que pertenezca a la cultura kurda 鈥揳lert贸-. Todas fueron llevadas a Turqu铆a. Adem谩s, los lugares sagrados fueron destruidos. Creo que Erdogan pronto sacar谩 libros y mapas diciendo 鈥楢frin pertenece a los turcos, aqu铆 no hay nada kurdo鈥. La situaci贸n de los kurdos y los yezid铆es en Afrin es muy mala. Turqu铆a no quiere que un solo yezid铆 permanezca en Afrin鈥.

Desde que comenz贸 la denominada Revoluci贸n de Rojava en 2021, los yezid铆es fueron actores principales para los cambios sociales que, pese a los ataques e intentos de invasi贸n, se profundizan hasta la actualidad. En la actualidad, forman parte de la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria (AANES) y muchos de ellos integran las filas de las fuerzas de autodefensa de la regi贸n. Pero tambi茅n son v铆ctimas, otra vez, de las pol铆ticas represivas y de asimilaci贸n, en este caso, por parte del Estado turco. Abandonados por el gobierno de Damasco, olvidados por la ONU, silenciados por los grandes medios de comunicaci贸n, los yezid铆es de Siria son un pueblo con una historia 煤nica, que debe ser protegida y resguardada.

FUENTE: Leandro Albani / La tinta

