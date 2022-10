–

El asesinato de su abuelo supuso que su familia pasar谩 de ser un hogar 鈥渘ormal鈥 a la pobreza m谩s absoluta. 鈥淢i abuela termin贸 vestida con un saco de arpillera y pidiendo por la calle porque no ten铆a para comer鈥

lavozdelsur.es / Candela N煤帽ez 鈥 Fotoperiodista / 16/10/2022

Mi nombre es Lourdes Farratel Castro y estoy buscando a mi abuelo, Joaqu铆n Farratel Gonz谩lez.

Mi abuelo desapareci贸 el 29 de agosto de 1936. Se lo llevaron de casa, donde estaba con mi abuela y sus hijos, y no se supo m谩s nada de 茅l. Lo 煤nico que sabemos es que se lo llevan a San Juan de Aznalfarache, o al menos todo ocurre bajo ese marco, por que antes de que se lo llevaran, le dijo a mi abuela, que era de San Juan de Aznalfarache: Lourdes, 驴no los conoces?. A lo que mi abuela respondi贸 dando una negativa. Son de San Juan, le dijo mi abuelo. Tambi茅n por eso yo creo que 茅l sab铆a lo que le iba a ocurrir.

Joaquin Farratel Gonz谩lez, 鈥淓l loco鈥. Abuelo de Lourdes desaparecido el d铆a 29 de agosto de 1936.

Creemos que se le aplic贸 el bando de guerra, ya que no hemos encontrado ning煤n escrito que indicar谩 que hubiera estado encarcelado o en cautiverio.

En 2017, en un art铆culo de prensa leo que van a abrir en Sevilla una oficina de la memoria hist贸rica y en ese mismo art铆culo cuenta que posiblemente Blas Infante se encuentre en la fosa de Pico Reja, lo cual me sorprende por que lo que yo sab铆a era que Blas infante fue asesinado en la carretera de Carmona, y me sorprendi贸 mucho ese desplazamiento. As铆 que les escrib铆, para preguntar. Me responden al correo dici茅ndome que efectivamente van a abrir la oficina de la memoria y pidi茅ndome m谩s datos de mi abuelo para ver si sus historiadores ten铆an informaci贸n de 茅l y les di los que yo sab铆a, su nombre, cu谩ntos hijos ten铆a鈥 ya que yo no sab铆a ni siquiera el d铆a que desapareci贸. Cu谩l fue mi sorpresa que al d铆a siguiente recib铆 un correo de Jos茅 Mar铆a Garc铆a M谩rquez, un historiador bastante conocido a nivel de memoria hist贸rica, habl谩ndome de mi abuelo.

Al parecer ten铆a un peri贸dico de mi abuelo, Canela en rama; expedientes de mi padre que los intent贸 buscar, son de alrededor de los a帽os 40; expedientes de mi t铆o mayor, que dos a帽os despu茅s estuvo encarcelado鈥 Aquello me abri贸 un mundo impresionante sobre mi familia y claro, fue un impacto para m铆; llor茅 much铆simo, porque fue entonces cuando me di cuenta de que me hab铆an robado una parte de la historia de mi familia y que hab铆a que hacer justicia.

De San Juan al cementerio de San Fernando

Tras ese correo decid铆 coger las riendas que mi padre ten铆a en silencio, aunque ven铆a a las asambleas de la plaza Gavidia, sin contarnos nada. Yo le preguntaba a mi padre sobre mi abuelo de vez en cuando, pero ten铆a tanto sufrimiento dentro, que hablaba m谩s bien poco de 茅l. Hay que tener en cuenta que para 茅l fue un trauma, ya que con 8 a帽os pas贸 de tener una familia normal a vivir en un basurero durante dos a帽os, puesto que le expropiaron la casa y al poco la tiraron abajo.

Por suerte yo le di a mi padre un cassette y grab贸 sus testimonios, que pude escuchar, en 2017, cinco a帽os despu茅s de la muerte de mi padre, porque hasta entonces nunca fui capaz de escuchar esas grabaciones. Y ah铆, pues se puede imaginar toda la informaci贸n que recupero, de c贸mo 茅l ten铆a que ir a misa a la capilla de O, all铆 le sellaban un papel para poder comer, ten铆a que cantar el cara al sol, como robaba comida a los soldados, como lo metieron preso una noche siendo un ni帽os鈥 verdaderas barbaridades. Entonces ah铆 empiezo a recomponer la historia de mi familia, y creo que es de justicia que se sepa.

Me da igual que esto se publique o no, solo quiero mencionar el nombre de mi abuelo, darle su lugar, pues ya es suficiente para mi. Me enorgullece ser nieta de quien soy, hija de quien soy y no es porque hayan sido gente mejor ni peor, pero sufrieron, sufren. Mi abuelo, la desaparici贸n de su padre, y mi abuela, pues una depresi贸n que la llev贸 a morir muy joven. Como dec铆a mi padre, se muri贸 de pena, muri贸 de un c谩ncer, pero muri贸 de pena.

Creo que est谩 en Pico Reja por la fecha, por que en San Juan de Aznalfarache no hay fosa, y tras investigar, creemos que de San Juan lo trajeron a Pico Reja, por que muchas veces de los pueblos pues los trasladaban, adem谩s de que los primeros meses no quer铆an dejar rastro, aunque se sintieran muy impones, no sab铆an si iban a ganar, si no que dieron un golpe y fueron a por los que fueron y mi abuelo fue uno de ellos.

Si yo tuviera que resumir todo esto en unas palabras ser铆an las del lema de la memoria, VERDAD, JUSTICIA Y REPARACI脫N.

Verdad, porque necesito que se sepa la verdad, pero no solo de mi abuelo, la verdad de todo lo que pas贸. Justicia, porque los responsables siguen estando tranquilos; y reparaci贸n, porque a mi padre no se le repar贸. Mi abuelo era un hombre culto, de cierta posici贸n, un intelectual que se mov铆a en ambientes anarquistas y republicanos, y muy comprometido con la clase obrera. Pasaron de ser una familia normal a vivir en la pobreza m谩s absoluta. Mi padre fue un ni帽o vagabundo. 驴C贸mo se repara eso? Mi abuela, que sab铆a leer y escribir, termin贸 vestida con un saco de arpillera y pidiendo por la calle porque no ten铆a para comer.

Todo eso es lo que hay que contar. Se tiene que saber que esto no solo fue un golpe militar, si no que hubo un exterminio de personas diferentes, personas que no eran cat贸licas, personas que defend铆an los derechos de los trabajadores, que cre铆an en la democracia. Y se tiene que saber que Franco y todos sus secuaces vinieron a acabar con todas esas personas. Mi abuelo no mat贸, ni rob贸, pero f铆jate que castigo, para ellos y para sus futuras generaciones, incluida yo.

Por esto estoy en todo lo que puedo para luchar porque se sepa la verdad, estoy metida en la querella argentina, represent贸 a la plataforma Gambogaz que es la que lleva todo el tema de Queipo de Llano para el cortijo, para que su cuerpo salga de la Macarena y lo guarde su familia donde quiera, y tambi茅n estoy en el encuentro estatal de memoria a nivel nacional; ah铆 estoy tambi茅n en el grupo de trabajo, pertenec铆 a la asamblea memorialista Andaluza, aunque ya me sal铆, pero bueno, estoy en todo lo que puedo, en todo lo que creo que me puede dar voz.

Yo voy mucho a Pico Reja, voy a ver qu茅 hay nuevo, pregunto鈥 No hay un d铆a que yo no vaya, vea un cuerpo y piense: 驴y si ese es mi abuelo? Si yo encontrara a mi abuelo, aunque fuera encontrar una falange de un dedo, me bastar铆a para poder cerrar un c铆rculo. Sobre todo, para poder creer que todo lo que yo creo es real, por que yo todo esto, aunque tenga testimonios y documentos, no es una certeza que est茅 ah铆. Pero, aunque no lo encuentre, sacar a esas personas de ah铆 me parece un acto de justicia. El otro d铆a le dec铆a a los compa帽eros que cuanta gente hay ah铆 joven que sus familiares nunca van a buscarles, pues esas personas tambi茅n son mi familia, y quiero que se les de un lugar, uno de honor, y encontrar a mi abuelo pues ser铆a lo m谩s, pero tambi茅n encontrar a otras personas.

Restos hallados en Pico Reja, una de las mayores fosas de represaliados del franquismo, en Sevilla.

