La insumisa chihenne recorri贸 dando batalla al invasor blanco, los mismos escenarios naturales de la premiada pel铆cula. Pero su historia de lucha y resistencia aun no fue filmada.

La 煤nica imagen de Lozen que se conoce. En la fila de atr谩s, la tercera desde la derecha

16/05/2021

En el verano boreal de 1879, el jefe chihenne Victorio se fug贸 de la reserva de Fort Stanton (Nuevo M茅xico), donde estaba confinada su gente. Durante los 14 meses que siguieron, junto con una partida de guerreros, protagonizar铆a una de las p谩ginas m谩s tristes y heroicas de la interminable resistencia apache*. En su grupo descoll贸 una mujer: Lozen, quien era su hermana.

Los historiadores dicen que 鈥渃uando era una jovencita estaba considerada una gran belleza y la cortejaron muchos hombres鈥, sin embargo, 鈥渓os rechaz贸 a todos鈥. Cuando los chihenne quedaron bajo el liderazgo de Jer贸nimo, 茅ste 鈥渘o hizo nada para obligarla a casarse鈥. No ten铆a nada de rara: 鈥淟ozen escogi贸 que su destino fuese el de una guerrera, cabalgando junto a los guerreros como hac铆a un buen n煤mero de mujeres apaches, y esper谩ndose de ella que realizase las mismas haza帽as que ellos鈥.

La observaci贸n es de David Roberts, autor de 鈥淟as guerras apaches. Cochise, Jer贸nimo y los 煤ltimos indios libres鈥 (Edhasa 鈥 2005). El t铆tulo original es bastante m谩s po茅tico: 鈥淥nce they moved like the wind鈥.

Lozen (obra del artista Bob Boze Bell)

James Kaywaykla era el m谩s joven de los chihenne en aquel grupo de irreductibles. La primera vez que vio a Lozen fue al intentar cruzar el vado del r铆o Bravo. La corriente era peligrosa y nadie se animaba: 鈥渟e produjo un gran jaleo y la larga hilera se parti贸 para dejar paso a un jinete. Vi a una magn铆fica mujer montada en un hermoso caballo negro鈥 Lozen, la hermana de Victorio. 隆Lozen, la mujer guerrera! Sosten铆a el rifle muy por encima de su cabeza. Hubo un destello cuando su pie derecho se elev贸 y golpe贸 el hombro de su montura. El caballo se alz贸 sobre sus cuartos traseros y luego se zambull贸 en la impetuosa corriente. Gir贸 la cabeza del caballo contra corriente y 茅ste empez贸 a nadar鈥. El resto de la partida la sigui贸.

Adem谩s de guapa frente a los r谩pidos, era diestra con el lazo. De ni帽a, nadie le ganaba en las carreras a pie. Era tan buena tiradora con el rifle como sus compa帽eros y quiz谩 por esa destreza, asum铆a la peligrosa misi贸n de cuidar la retirada. En t茅rminos mapuches, era tambi茅n lawentuchefe, porque vendaba las heridas de manera que nunca se infectaran. Al igual que su hermano, desconfiaba de los mexicanos y se opon铆a al comercio de mescal. Por sus haza帽as y sabidur铆a, integraba con pleno derecho el consejo que tomaba las decisiones. 鈥淟ozen es mi mano derecha. Tan fuerte como un hombre, m谩s valiente que muchos de ellos y una astuta estratega. Lozen es una protectora de su gente鈥, dijo Victorio a sus hombres.

Mujer de poder

Otra cualidad la diferenciaba: ten铆a el poder de determinar si el enemigo estaba cerca o no. Para averiguarlo, llevaba a cabo una llamativa ceremonia: se pon铆a de pie, alzaba los brazos y los estiraba, mientras giraba lentamente. Al mismo tiempo, entonaba un c谩ntico, 鈥渦na oraci贸n a Uzen鈥, seg煤n Roberts. Si sus manos temblaban y las palmas cambiaban de color, sab铆a que estaban se帽alando la ubicaci贸n de los soldados. Inclusive, pod铆a precisar a qu茅 distancia se hallaban. Kaywaykla, quien luego de la capitulaci贸n recibi贸 la educaci贸n de sus captores, juraba que el ritual fue efectivo 鈥渦na y otra vez鈥.

El que firma nunca estuvo en Arizona, Oklahoma o Nuevo M茅xico. Calcula que la abrumadora mayor铆a de las y los lectores, tampoco. Pero a trav茅s del cine, viajamos por sus monta帽as 谩speras, sus senderos polvorientos y sus desiertos insondables infinidad de veces. La m谩s reciente, gracias a 鈥淣omadland鈥, la obra de Chlo茅 Zhao que se alz贸 con el Oscar a la Mejor Pel铆cula y que tambi茅n consagr贸 a la gran Frances McDormand como Mejor Actriz. Despu茅s de atravesar Dakota del Sur, Nebraska y Nevada, Fern (McDormand) y sus compa帽eras se introducen en el antiguo territorio apache. El personaje protag贸nico es ficci贸n, pero Linda May y Charlene Swankie hacen de s铆 mismas, es decir, son aut茅nticas n贸madas contempor谩neas.

Fern, en Nomaland

El rodaje hizo escala en Yuma, al suroeste del estado, la primera localidad estadounidense para muchos de los inmigrantes que llegan desde el sur, pero la narraci贸n de Zhao no hace referencia alguna a ese drama. La trama tambi茅n se detiene en Quartzsite, una peque帽a localidad que cuenta con apenas tres mil habitantes. Su parsimonia se altera cada enero, cuando miles de casas rodantes y motorhomes se dan cita para participar de una feria, que tambi茅n incluye piezas del mineral que da nombre al lugar: cuarzo. En el film, las tres amigas observan entre la admiraci贸n y la resignaci贸n a esas aut茅nticas mansiones sobre ruedas, no muy coherentes con el romanticismo que pueda animar al fen贸meno del nomadismo contempor谩neo. Si bien la prensa apunt贸 que Zhao comenz贸 a encontrar su voz como cineasta en las reservas ind铆genas de Dakota del Sur, en 鈥淣omadland鈥 no hay referencias a las primeras naciones que vivieron y todav铆a viven, en los vastos territorios que Fern recorre en la b煤squeda de trabajo y libertad.

Hollywood premia al nomadismo contempor谩neo porque es inofensivo, no altera relaciones de poder y es consecuencia de la desesperaci贸n, antes que un acto de rebeld铆a. Que nadie se confunda: 鈥淣omadland鈥 es una bella pel铆cula que, adem谩s, ya se hab铆a consagrado en el Festival de Venecia. Es la distinci贸n de la industria cinematogr谩fica hegem贸nica la que genera suspicacias.

Entre los m谩s libres

El 15 de octubre de 1880, 350 soldados mexicanos cayeron sobre el grupo de Victorio. Iban armados con un fusil de triste recuerdo para el pueblo mapuche: Remington. Los chihenne presentaron combate, pero la escasez de municiones fue decisiva: perdieron la vida 62 guerreros y 16 mujeres, adem谩s de ni帽os y ni帽as. Ning煤n hombre adulto sobrevivi贸. Lozen no estaba con su gente ese d铆a, se hab铆a separado dos meses antes. Durante su ausencia, vivi贸 una aventura incre铆ble para asistir a una compa帽era embarazada que rompi贸 bolsa cuando ten铆a encima una partida de la Caballer铆a estadounidense. La mujer guerrera hizo las mil y unas para socorrerla y salvar al beb茅, hasta que pudo conducir a madre e hijo a una de las reservas. All铆 se enter贸 de la muerte de su hermano.

Lozen estaba junto el jefe chiricahua m谩s famoso, la vez que soldados estadounidenses fusilaron a Nochedelklinne, a quien despectivamente, llamaban So帽ador. El episodio est谩 reproducido en 鈥淕er贸nimo: una leyenda americana鈥, pel铆cula de 1993 que todav铆a puede verse en Netflix.

Seg煤n el testimonio hist贸rico de Daklugie, sobrino del guerrero, Lozen cabalg贸 con audacia hacia el campamento del Ej茅rcito y arre贸 buena parte de los caballos. Era buena para el lazo鈥 Despu茅s de la refriega, se fueron de la reserva centenares de apaches. Poco tiempo despu茅s, en la Sierra Madre reunieron la mayor fuerza combatiente desde los tiempos de Cochise (1812-1874). Sus l铆deres, Nana, Juh, Jer贸nimo鈥 y Lozen.

Mujer guerrera y m茅dica

Lejos de quedarse tranquila en la retaguardia, la guerrera-m茅dica cabalg贸 con la mayor铆a de los guerreros hacia la reserva de San Carlos, en jurisdicci贸n estadounidense, para forzar la uni贸n de todos los chihenne.

A pesar de languidecer en el confinamiento, no todos los apaches optaban por la rebeld铆a. Advertir el evidente crecimiento demogr谩fico de los 鈥渙jos blancos鈥 -huincas- provocaba resignaci贸n en algunos l铆deres. Entre las resignadas no estaba Lozen, que encabez贸 varios ataques contra las tropas mexicanas mientras se extendi贸 la permanencia en la Sierra Madre. Tambi茅n estaba con sus pares cuando encontraron a las tropas que lideraba el general Crook. El jefe estadounidense hab铆a llegado a parlamentar. La suerte estaba echada de antemano, pero la historia qued贸 escrita con fuego: 鈥渁 excepci贸n de Jer贸nimo, Naich茅 y la ind贸mita Lozen, el resto de nombres de la 煤ltima banda de treinta y siete chiricahuas permanece en la oscuridad. Aun as铆, sus cinco meses de correr铆as durante el verano de 1886 puede ser recordados, con toda imparcialidad, como la m谩s extraordinaria campa帽a de guerrillas nunca vista en el continente norteamericano鈥, escribi贸 Roberts.

En abril del a帽o siguiente, las autoridades estadounidenses decidieron mudar a los apaches cautivos hacia Fort Marion (Alabama). La tuberculosis comenz贸 a hacer estragos entre los sobrevivientes. Una de las primeras en perder la vida fue la rebelde m谩s altiva. 鈥淟ozen, la mujer guerrera que sobrevivi贸 a la muerte de la gente de su hermano Victorio en Tres Castillos, que cabalg贸 junto a Jer贸nimo hasta el final, sucumbi贸 ante un bacilo por entonces desconocido, un enemigo microsc贸pico ante el cual su poder no pudo hacer nada鈥, juzg贸 el historiador. En su lecho de muerte, Jer贸nimo sol铆a recitar los nombres de los guerreros que integraron su 煤ltima partida: Naich茅, Perico, Chapo, Tissnolthos, Yanozah, Fun鈥 y Lozen. El guion se escribir铆a f谩cil, pero para su nomadismo irredento, no se film贸 pel铆cula alguna todav铆a.

* Apache es un t茅rmino impuesto que viene de otra lengua ind铆gena. A s铆 mismos, los apaches se denominan din茅, que significa simplemente, la gente. Chihennes y chiricahuas eran parcialidades de mismo idioma y cultura.

Fuente: https://www.enestosdias.com.ar/4996-lozen-la-nomada-que-hollywood-nunca-premio