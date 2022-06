–

De cara a una industria cann谩bica en crecimiento, charlamos con las emprendedoras detr谩s de dos lubricantes cann谩bicos de producci贸n nacional. Conociendo estos productos, sus procesos de producci贸n y su composici贸n, ingresamos a un universo donde se cruzan cannabis, g茅nero, salud sexual y reproductiva, reducci贸n de da帽os y educaci贸n sexual integral. Te contamos todo sobre los lubricantes que cuestionan las pr谩cticas sexuales hegem贸nicas y nos invitan a la exploraci贸n sensorial. Por Mar铆a Felicitas Habarna para Revista Mate.

Pas贸 mayo, el Mes de la masturbaci贸n y fue inevitable caer en la tentaci贸n de comunicar sobre uno de los productos que puede ser el futuro de la industria cann谩bica: lubricantes.

Hay todo un mundo de fantas铆as y tecnolog铆a para vivir la sexualidad que atraviesa lo sensorial. Todos los vertebrados en vida tenemos sistema endocannabinoide. La masturbaci贸n, el auto 鈥 placer, el autocuidado tan prohibido del lenguaje cotidiano, es una pr谩ctica que nos conecta, nos desconecta y los fitocannabinoides podr铆an ser una manera de disfrutar 肢鈥攁煤n m谩s鈥 de nuestras terminales nerviosas.

A continuaci贸n, nos sumergimos en dos productos, 100% argentinos, 100% naturales, ecol贸gicos y Cruelty Free, vinculados a la Educaci贸n Sexual Integral.

Santamar铆a CBD Sur junto a Tati, nos contaron de qu茅 se trata TAO, un lubricante de base acuosa pensado en l铆nea con la reducci贸n de da帽os.

驴Por qu茅 decidieron incorporar un lubricante a su l铆nea de productos?

Cuando encontramos investigaciones que mostraban que la mayor cantidad de receptores (de cannabinoides) se hallan, despu茅s del cerebro, en el 煤tero y ovarios, adem谩s encontr谩ndolos tambi茅n en el tejido vaginal, terminaciones nerviosas del glande, ano, y cl铆toris, nos cuestionamos acerca de c贸mo formular un producto que generara un efecto terap茅utico. Fue as铆 como fuimos realizando pruebas de desarrollo del producto, utilizando m茅todos de extracci贸n limpios, que nos aseguran un producto concentrado pero sin olor ni sabor, que se ajusta a cualquier tipo de usuarie. Gracias a que su base es de gel acuoso permite el uso de profil谩cticos, ya que si hablamos de un producto medicinal, es importante que promovamos el uso de m茅todos de barrera para evitar la E.T.S as铆 como embarazos no deseados. Uno de los mayores problemas que vemos en el mercado de los lubricantes de cannabis, es que la mayor铆a son elaborados con bases oleosas que rompen los profil谩cticos. Por otra parte, lubricante Tao es seguro para el uso de juguetes y cuida el pH de la zona, sin dejar de lado su efecto estimulante, debido a que logramos que genere vasodilataci贸n y mayor irrigaci贸n sangu铆nea para sensibilizar la zona. El producto act煤a lubricando y colaborando para que la erecci贸n dure m谩s tiempo y las terminaciones nerviosas del cl铆toris, glande y/o ano proporcionen una mayor respuesta estimulante.

驴Por qu茅 es importante el control microbiol贸gico en un lubricante cann谩bico?

Un control Microbiol贸gico nos va a permitir verificar que no hay presencia de alg煤n tipo de microorganismo u hongo que pueda alterar el pH o la microbiota de los genitales. Es importante que los productos que usamos sobre la piel o que se van a aplicar sobre una zona, tengan un tipo de pH en particular y cuenten con este tipo de controles. Parte del control de calidad sobre un producto dirigido a la salud es asegurarnos que sea inocuo al uso.

芦Los diferentes elementos del sistema endocannabinoide est谩n implicados en la transmisi贸n de est铆mulos sensoriales al Sistema Nervioso Central, mecanismo fundamental para el desarrollo de nuestro lubricante禄.

TAO es un lubricante de igual cantidad de CBD y THC, 驴c贸mo describir铆an la experiencia de la interacci贸n entre un cannabinoide no psicoactivo y otro psicoactivo sobre los receptores cannabinoides de nuestros genitales?

La zona genital de los seres humanos presenta todos los elementos del sistema endocannabinoide, ya sean, compuestos endocannabinoides como la Anandamida o el 2 araquidonilglicerol (AEA y 2-AG), los receptores metabotr贸picos e ionotr贸picos de cannabinoides y las enzimas implicadas en la s铆ntesis y el metabolismo de los endocannabinoides. Los diferentes elementos del sistema endocannabinoide est谩n implicados en mecanismos clave de regulaci贸n cut谩nea y sobre todo en la transmisi贸n de est铆mulos sensoriales al Sistema Nervioso Central, mecanismo fundamental para el desarrollo de nuestro lubricante, comprendiendo la interacci贸n de cada cannabinoide en los mecanismos de estimulaci贸n y recompensa de las terminaciones nerviosas genitales. Si bien el ratio que utilizamos para esta formulaci贸n es 1:1 (THC:CBD) la cantidad en miligramos que empleamos es la que finalmente va a definir este efecto estimulante que logramos, gracias a la irrigaci贸n sangu铆nea que se genera en la zona. La psicoactividad en este caso no representa un inconveniente, ya que la dosis que posee el lubricante no la genera, porque la v铆a por la que se estar铆a metabolizando el THC y las proporciones empleadas, no llegan a generar ese tipo de efecto.

Los lubricantes no tienen g茅nero pero, 驴c贸mo superamos la conversaci贸n de productos cosm茅ticos pensados para personas gestantes y/o con vulva? 驴Hay una relaci贸n hist贸rica entre los lubricantes y el g茅nero?

Hist贸ricamente los lubricantes han sido un tema tab煤 ya que hacen referencia a la falta de鈥 la incapacidad de estar lo 鈥渟uficientemente鈥 listos para el acto. Existe una relaci贸n intr铆nseca en nuestras sociedades, entre la capacidad de lubricar y la capacidad de dar placer al otre. Por esto mismo la necesidad o el pedido de usar un lubricante, es parte de aceptar que hay algo que falta dentro de lo que la sociedad nos plantea como 鈥減rotocolos鈥 de dicha pr谩ctica. Para empezar, pensemos, 驴qu茅 idea tenemos del sexo? 驴es necesaria la penetraci贸n para que haya sexo? O 驴hay otras pr谩cticas que nos permiten generar eso a lo que llamamos sexo? Quiz谩s esta reflexi贸n nos remite a pensar el car谩cter binario que atraviesa nuestra sexualidad, donde el falocentrismo nos lleva a suponer que debe existir una penetraci贸n para que hablemos de una pr谩ctica sexual, dejando por fuera un mont贸n de otras sensaciones, posibilidades y sobre todo despersonalizando la capacidad de administrar nuestro propio ejercicio del placer. Por otro lado, se nos lleva a suponer, adem谩s, que un lubricante debe ser usado solamente para la penetraci贸n, cerrando las posibilidades a los juegos, el descubrimiento de otras sensaciones e inclusive la aplicaci贸n de lubricantes en otras 谩reas fuera de exclusivamente la vagina o el pene. Las ideas que tiene cada une y que cada sociedad construye modelan nuestra apreciaci贸n y percepci贸n del sexo, la sexualidad y el placer.

Incorporar un lubricante con cannabis significa incorporar olores, sabores y texturas a la experiencia sexual 驴c贸mo nos reencontramos con el deseo al incorporar un elemento novedoso?

Creo que todes deseamos traer un elemento novedoso al juego del sexo, al est铆mulo, al disfrute鈥 y el lubricante resulta un elemento interesante, que si lo permitimos puede llevarnos a explorar y salir de ese binarismo anal, inclusive. Por binarismo me refiero a que algunos sienten que ciertas exploraciones pueden poner en peligro su orientaci贸n sexual. Salir de all铆, usando elementos novedosos nos permite abrirnos justamente a jugar con las terminaciones nerviosas de otras zonas que generan placer con toqueteos, presiones, roces, etc.

* * *

Otro producto clave que cruza sexo y cannabis es 420.placer. Las doctoras Margarita Otaegui y B谩rbara Garc铆a nos cuentan el concepto y el proceso de los ensayos antes de llegar al producto final.

驴De qu茅 se trataron los dos a帽os de investigaci贸n que las llev贸 hasta emprender 420.placer?

El proceso de investigaci贸n present贸 diversos momentos, podemos distinguir una primera etapa de investigaci贸n te贸rica, donde profundizamos nuestro conocimiento en relaci贸n al sistema endocannabinoide del cuerpo humano y sus posibilidades. Detectamos una gran concentraci贸n de receptores endocanabinoides en la zona genital femenina, espec铆ficamente en la vulva y el cl铆toris. Seguidamente desarrollamos una hip贸tesis y generamos una f贸rmula que combina CBD y otros extractos vegetales, orientada a estimular la zona genital femenina y mantener el PH vaginal, evitando de esta forma las posibles infecciones. Una vez desarrollada la f贸rmula utilizamos el m茅todo de investigaci贸n conocido como Doble Ciego. Las voluntarias fueron agrupadas por edades en tres subgrupos: (A) de 20 a 30 a帽os, (B) de 31 a 45 y (C) mayores de 46 a帽os. Mediante este m茅todo se entreg贸 a las voluntarias un gel sin especificar si conten铆a o no CBD, luego de utilizar la muestra se solicit贸 que completen una encuesta y describan su experiencia, el efecto y la intensidad; conjuntamente se evaluaron los resultados distinguiendo pr谩cticas de autoestimulaci贸n y de relaciones en pareja. El m茅todo de Doble Ciego nos permiti贸 evaluar los efectos, adecuar la f贸rmula y finalmente determinar la dosis recomendada. Concluyendo en la experiencia 煤nica de 420 Placer.

驴Qu茅 es la anorgasmia y c贸mo acompa帽ar铆a un 贸leo cann谩bico en transformar tal situaci贸n de salud y bienestar integral?

La anorgasmia es la imposibilidad persistente de llegar al orgasmo, esta puede ser primaria, es decir, de toda la vida, o secundaria: sobreviniente por alguna situaci贸n cl铆nica o vivencial de la persona. En este sentido el 贸leo a base de CBD potencia las sensaciones placenteras y podr铆a facilitar el orgasmo. Es importante siempre tener presente que ante este tipo de alteraciones en la funci贸n sexual, el tratamiento debe tener un abordaje integral, no solo con dispositivos sexuales (juguetes) y con 贸leos la persona puede orgasmear; se recomienda la consulta a un especialista en terapia sexual con el fin de abordar o descartar patolog铆as m茅dicas que afecten el sistema nervioso central y perif茅rico.

驴Qu茅 pasa en la vulvagina cuando usamos un 贸leo cann谩bico?

La f贸rmula a base de CBD activa los receptores endocannabinoides concentrados en la vulva y el cl铆toris generando como resultado un aumento en flujo sangu铆neo en la zona de aplicaci贸n. As铆 aumenta la sensibilidad y la lubricaci贸n natural del cuerpo, relaja los m煤sculos del piso de la pelvis aumentando la elasticidad de los tejidos, reduce dolores gracias a su efecto analg茅sico que mejora las sensaciones durante la penetraci贸n 鈥攜a que no tiene efectos anest茅sicos鈥 y todo esto aumenta la percepci贸n de excitaci贸n, facilitando e intensificando las sensaciones org谩smicas. Como si esto fuera poco, al ser a base de aceite de almendras, no altera el PH vaginal, es vegano y adem谩s no fue testeado en animales. Al ser un lubricante de base oleosa, se debe utilizar con preservativos o campos libres de l谩tex. A su vez estos son los m谩s recomendados ya que los preservativos con l谩tex presentan contraindicaciones en personas al茅rgicas.

Si bien los productos cosm茅ticos no tienen g茅nero, 驴han tenido consultas sobre este producto desde clientes / pacientes varones hetero-cis?

Si, son habituales las consultas respecto de los efectos que produce en las personas con pene, nosotres explicamos que 420 Placer est谩 dise帽ado para ser utilizado en la vulva y el clitoris, ya que es ah铆 donde se concentran mayoritariamente los receptores endocanabinoides, pero asimismo, se puede aplicar en otras zonas er贸genas como el pene, el ano y las mamas, en estas formas de uso se sentir谩n sensaciones placenteras de calor y cosquilleo.

芦La apuesta de los lubricantes cann谩bicos es estimular el cl铆toris y las sensaciones placenteras que este 贸rgano produce ante la fricci贸n externa, ya que su nervio principal est谩 en la superficie de la vulva, no en la profundidad de la vagina禄.

Los lubricantes cann谩bicos, 驴podr铆an ser una forma de cuestionar las pr谩cticas sexuales centradas en el coito o en lo f谩lico?

Si totalmente, observamos desde la consulta m茅dica ginecol贸gica y sexol贸gica, que el 90% de los encuentros sexuales de las personas hetero se basan en la penetraci贸n. La apuesta de los lubricantes cann谩bicos es estimular el cl铆toris y las sensaciones placenteras que este 贸rgano produce ante la fricci贸n externa, ya que su nervio principal est谩 en la superficie de la vulva, no en la profundidad de la vagina.

* * *

Por 煤ltimo, se busc贸 un producto de un lugar donde la industria del lubricante cann谩bico ya tuviera debate y en una suerte de divino contacto, Chelsea Cebara responde la pregunta del mill贸n desde la perspectiva de su lubricante Velvet Swing.

驴Por qu茅 un lubricante a base de agua y no oleoso? 驴C贸mo es la necesidad de un veh铆culo l铆pido para los cannabinoides? A lo que respondi贸: 鈥淥h, eso es f谩cil. Buscamos espec铆ficamente crear una f贸rmula a base de agua porque el aceite no es compatible con las barreras sexuales m谩s seguras, como los condones. Tambi茅n mancha (隆no es genial si llevas lencer铆a elegante!) y tiene el olor y el sabor distintivos del cannabis, que la mayor铆a de la gente no encuentra sexy. Nuestra f贸rmula resolvi贸 estos problemas.鈥