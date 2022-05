–

May 12, 2022

Este mi茅rcoles se realiz贸 una audiencia virtual en la Sala 2 de Casaci贸n, en la que la defensa del polic铆a Ricardo Ayala pidi贸 que se revoque la pena a 16 a帽os de prisi贸n impuesta por el tribunal oral en 2019, y sea absuelto. Las querellas y la fiscal铆a insistieron en que la condena quede firme y se cumpla de manera efectiva. Ayala contin煤a en libertad mientras Lucas sufre a diario grav铆simos problemas de salud a causa de los tres disparos que recibi贸 en 2015. Su mam谩 les habl贸 a los jueces. La audiencia se vio en vivo con cobertura de FM Riachuelo, La Retaguardia y Sur Capitalino.

鈥淣osotros no tenemos paz, Ayala viol贸 la distancia de acercamiento a nuestra familia, lo cruzamos a tres cuadras de casa. Lucas merece justicia. Necesitamos que Ayala est茅 detenido y cumpla la condena鈥. Con este pedido de Carolina Vila, mam谩 de Lucas Cabello, termin贸 este mediod铆a la audiencia ante los jueces de la Sala 2 de la C谩mara Nacional de Casaci贸n, que deber谩 definir ahora si confirma la condena a 16 a帽os a Ricardo Ayala y si, como pidieron las querellas y la fiscal铆a, el ex polic铆a de la Ciudad la cumplir谩 en una c谩rcel. Carolina escuch贸 toda la audiencia en una sala de FM Riachuelo junto a su compa帽era y amiga Roxana Cainzos, mam谩 de Nehu茅n Rodr铆guez. 鈥淓sta virtualidad hace que adem谩s de triste una est茅 sola, por eso agradezco estar ac谩鈥, dijo. Es que Lucas est谩 nuevamente internado y ma帽ana, en el d铆a de su cumplea帽os 27, volver谩 a ser operado por uno de los tantos problemas de salud que le dejaron las balas de Ayala.

La audiencia comenz贸 con el planteo del abogado defensor del polic铆a, Santiago de Jes煤s, quien al igual que hab铆a ocurrido durante el juicio oral, bas贸 sus argumentos en responsabilizar a la v铆ctima y estigmatizarla: 鈥淟ucas Cabello era una persona violenta, capaz de amenazar a alguien con un arma de fuego鈥, asegur贸 en base a ninguna prueba y se pregunt贸: 鈥溌縋or qu茅 iba a disparar tres tiros Ayala sino se hubiera sentido en peligro?鈥. En el juicio, el Tribunal Oral 1 dio por probado que Lucas no ten铆a ning煤n arma al momento de los hechos. Que Ayala no se defendi贸 de nada. Que no hubo ning煤n enfrentamiento. Que el polic铆a, con su arma reglamentaria, le dispar贸 tres veces a Lucas y que dos de los tiros fueron cuando el joven de La Boca ya estaba en el piso.

鈥淣o tiene explicaci贸n鈥

Por eso, esa misma pregunta es la que luego tomaron los abogados de la querella para demostrar que no existi贸 ninguna raz贸n para ejecutar a Lucas. 鈥淒icen que no encuentran justificativo a los tres disparos, y es porque no lo hay. Que en democracia un polic铆a dispare tres veces a un ciudadano, con el arma que le dio el Estado para protegernos, no tiene explicaci贸n. Por eso la defensa hace eje en estigmatizar a la v铆ctima, busca un justificativo a lo que no tiene. Y no nos sorprende鈥, se帽al贸 Mat铆as Busso, abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, organismo querellante en la causa. Para cerrar su intervenci贸n pidiendo que la pena se haga efectiva: 鈥淐arolina, Lucas, no pueden seguir represent谩ndose la idea de que en cualquier momento se pueden volver a cruzar con la persona que le dio tres disparos. Debemos poder proteger a la v铆ctima. Es un mensaje a la sociedad en su conjunto y a las fuerzas de seguridad. La justicia debe actuar con la mayor celeridad y contundencia posible. Vemos una asimetr铆a con respecto a lo que sucede en el com煤n de los casos. Ayala sigue en libertad por un factor de poder que es ser un efectivo de una fuerza de seguridad鈥.

A su turno, Adri谩n Albor, abogado representante de Lucas en la querella, dej贸 en evidencia la falta de argumentos de la defensa: 鈥淣o hay agravios a responder porque no han sido planteados. 驴Lucas Cabello merec铆a que le dispararan tres veces porque es una mala persona?鈥, se pregunt贸 luego de repasar algunos testimonios que resultaron claves en el juicio oral como el de una se帽ora que no conoc铆a a Lucas, ni era vecina y que pasaba por la vereda al momento de los disparos.

La otra causa de Ayala

Para finalizar los planteos t茅cnicos, tom贸 la palabra la fiscal Mar铆a Luisa Piqu茅, quien adem谩s de solicitar que se confirme la condena a Ayala y que se le dicte prisi贸n preventiva, trajo una novedad a la audiencia: en 2019 el polic铆a fue acusado del delito de falsificaci贸n de documento por contar con una licencia de conducir falsa. El 30 de junio de 2021 fue condenado en un juicio abreviado a un a帽o y medio de prisi贸n en suspenso y puesto en libertad. El dato m谩s importante es que en este expediente Ayala estuvo pr贸fugo, motivo por el cual el 5 de junio de 2020 fue declarado en rebeld铆a hasta febrero de 2021 cuando finalmente fue detenido. Durante los meses que estuvo preso, la justicia le rechaz贸 la excarcelaci贸n dos veces en base al riesgo de fuga y a la existencia de un proceso con condena que a煤n no est谩 firme (la causa por el intento de homicidio de Lucas). 鈥淓n base a todo esto creemos que si la Sala confirma la condena a 16 a帽os, pero no la hace efectiva, el peligro de fuga se ver谩 incrementado a煤n m谩s鈥, alert贸 la fiscal luego de rechazar el concepto de que hasta que el recurso de queja no haya sido rechazado por la Corte Suprema, la condena no est谩 firme y, por ende, Ayala debe continuar en libertad. 鈥淓sta doctrina trae consecuencias negativas: 鈥淵a pasaron 7 a帽os de los hechos. Es inexplicable para la sociedad, para Lucas, para su mam谩 y para todas las v铆ctimas que las condenas se ejecuten 8 o 10 a帽os despu茅s. Para que cumpla los fines, es necesario que se ejecuten en un tiempo cercano a los hechos, m谩s a煤n en este caso de accionar ilegal de un funcionario policial con el arma reglamentaria鈥.

La voz de la familia

La 煤ltima en hablar ante los jueces fue Carolina. Atravesada por el dolor, pero con enorme valent铆a, la mam谩 de Lucas repas贸 los sufrimientos que viven desde aquel 9 de noviembre de 2015.

鈥淰oy a ir a lo m谩s importante para m铆 que es la salud de mi hijo. Hasta sus 20 a帽os fue fuerte como un roble, pero ya van a ser 7 a帽os que viene luchando con un mont贸n de complicaciones que terminan en internaci贸n, como es el caso ahora. Estuvo casi un a帽o con traqueotom铆a lo que hizo que sus pulmones se debiliten. Ahora est谩 con atelectasia, que es como si los pulmones se achicharraran. Esto hace que tambi茅n su coraz贸n se debilite. Adem谩s, usa sonda vesical que le genera infecciones muy seguido, y estar en silla de ruedas le genera escaras con heridas muy profundas que en algunos casos llegan al hueso鈥, enumer贸 con tristeza, tom贸 aire y sigui贸: 鈥淢i hijo depende de insulina y m谩s de 20 pastillas por d铆a y aun as铆 no logra sentirse del todo bien. Sufre de muchos dolores en el cuerpo y en la tristeza de extra帽ar su vida. Pero a pesar de todo esto, creo que es m谩s valiente que todos los que estamos ac谩. Y tambi茅n es terco, que no se va a rendir, aprob贸 ex谩menes para seguir la carrera de periodismo deportivo y en la radio de nuestro barrio tiene una columna. Se obliga a seguir. Es el pap谩 m谩s presente que yo conozco y es mi orgullo. Por todo esto y por mucho m谩s merece tener justicia鈥. Luego de la audiencia, Carolina y Roxana se sumaron al cierre de la transmisi贸n que La Retaguardia, FM Riachuelo y Sur Capitalino realizaron como parte del Colectivo de Medios Populares.

Ayala fue condenado en 2019 a 16 a帽os de prisi贸n y 10 de inhabilitaci贸n por tentativa de homicidio, agravada por haber sido cometido en su funci贸n policial y con arma de fuego. S贸lo estuvo detenido un a帽o.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2022/05/lucas-cabello-audiencia-en-casacion-por-el-caso-de-gatillo-facil.html