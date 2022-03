–

De parte de Avispa Midia March 18, 2022 70 puntos de vista

La dificultad de buscar a su hijo, 脫scar Antonio L贸pez Enamorado, desaparecido en tr谩nsito por M茅xico, oblig贸 a Ana Enamorado a cambiarse de Honduras, su pa铆s de residencia, e instalarse en M茅xico. En el proceso, inici贸 un camino en el activismo contra el olvido y la impunidad en los casos de migrantes no localizados.

Durante los 12 a帽os de b煤squeda de su hijo, Ana ha colaborado con diferentes organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano, particip贸 en la caravana Abriendo Fronteras y, en octubre de 2021, inici贸 con las actividades de la Red Regional de Familias Migrantes.

Del 18 de febrero al 4 de marzo, la Red fue parte de la Primera Brigada Internacional de B煤squeda junto a familias centroamericanas y organizaciones de Sonora y Baja California que tambi茅n sostuvieron encuentros con la Comisi贸n Nacional de B煤squeda, Comisi贸n Ejecutiva de Atenci贸n a V铆ctimas, el Instituto Nacional de Migraci贸n (INM), Comisi贸n Nacional de Derechos Humanos y la Fiscal铆a General de Rep煤blica (FGR).

鈥淟a FGR fue con la que m谩s se dificult贸 porque solo estuvieron en la primera reuni贸n y, oblig谩ndolos, participaron en dos m谩s. Bajo presiones. En realidad hemos tenido muchas dificultades para hacer la denuncia y para darle seguimiento con los Ministerios P煤blicos鈥, explic贸 Ana Enamorado.

En entrevista con Avispa Midia, Enamorado explica la falta de voluntad e inter茅s de las autoridades ministeriales que, adem谩s, ponen trabas para acceder a la justicia. 鈥淓n muchas ocasiones cuando acudimos a la FGR a presentar la denuncia lo primero que dicen es que no pueden aceptarla porque no hay delito鈥, a pesar de que la Ley de V铆ctimas establece la investigaci贸n.

En un comunicado de prensa, la Red denunci贸 el trato discriminatorio de las autoridades mexicanas hacia las cinco familias de migrantes 鈥 de El Salvador, Honduras, Colombia y Per煤 -, que lograron integrarse a la brigada de b煤squeda, a煤n cuando hubo avisos y acuerdos previos sobre las actividades.

鈥淚nvitamos a las familias extranjeras para que vinieran hacer la b煤squeda de los familiares pero fue muy complicado. Nos llevamos meses trabajando para llegar a un acuerdo [con las autoridades migratorias] y que facilitaran la llegada de las familias al pa铆s, pero a煤n as铆 fue muy dif铆cil, nos pusieron muchas dificultades y no se pod铆a llegar a un acuerdo鈥, dice Ana. 鈥淔ue un calvario en realidad鈥, el mismo que viven desde la desaparici贸n de sus familiares en este pa铆s.

Nadie est谩 preparado para una desaparici贸n

En la 茅poca de la desaparici贸n del hijo de Enamorado no exist铆a ni el Mecanismo de Apoyo Exterior ni las comisiones de b煤squeda, a煤n as铆, el contexto sigue complicado.

A pesar de que la FGR tiene la Unidad Especializada para Delitos a Personas Migrantes, Ana a trav茅s de la Red apoya para hacer el reporte de inmediato para la Comisi贸n Nacional de B煤squeda y la denuncia ante la Fiscal铆a.

鈥淧ero ninguna funciona y todo esto deber铆an hacerlo las familias desde su pa铆s de origen. La autoridad tiene la obligaci贸n de recibir a las familias, tomarles declaraci贸n y abrir carpetas de investigaci贸n pero en realidad no lo hacen鈥, denuncia.

Los casos de personas desaparecidas en situaci贸n de movilidad presentan mayores retos, adem谩s de geogr谩ficos. Por ejemplo, la ausencia de informaci贸n por la falta de comunicaci贸n entre la persona migrante y su familia. 鈥淒e repente se pierde la comunicaci贸n y nadie sabe qu茅 fue lo que pas贸, pudo haber sido detenido por la misma polic铆a y no se volvi贸 a saber nada de ellos鈥.

La mayor铆a de los casos fueron detenidos por los mismos agentes del INM o polic铆as, 鈥渉ay desapariciones forzadas pero nadie dice nada鈥, porque son invisibles tanto para la sociedad como para las autoridades, insiste Ana.

La Red Regional de Familias Migrantes trabaja con 13 casos de personas desaparecidas de Centroam茅rica y Sudam茅rica, de los cuales se abrieron 10 carpetas de investigaci贸n que no siguen el procedimiento correspondiente: sin avances. 鈥淎 las familias no les proporcionan copias del expediente, no saben qu茅 hay o qu茅 han hecho las autoridades o respecto a la b煤squeda y a la investigaci贸n鈥.

Por ello, la Red surge ante la necesidad de hallar a estas personas con vida y acompa帽ar en ese proceso a familias de Honduras, Per煤, El Salvador, Colombia y Nicaragua, con el apoyo de un grupo de antrop贸logos y psic贸logos.

La ley

Las familias no tienen idea de c贸mo desapareci贸 la persona en movilidad y la Fiscal铆a no cuenta con protocolos de atenci贸n espec铆ficos. 鈥淟a mente se bloquea cuando toman la declaraci贸n, se olvidan las cosas, entonces no se puede declarar bien; estamos frente a una autoridad a la que siempre le tenemos miedo鈥, dijo Enamorado.

Ana explica que algunas familias se reservan informaci贸n por miedo a que la persona migrante pudiera estar en peligro, 鈥渟e piensa lo peor鈥. Enamorado dice que la autoridad toma cualquier error para argumentar que no hay delitos, 鈥減ero en realidad no los escuchan鈥.

鈥淎h铆 es cuando nos damos cuenta que es grave. Si ellos demoran mucho para abrir una carpeta e iniciar el proceso de b煤squeda se pierde la informaci贸n importante que son los tel茅fonos m贸viles, hasta los videos que pueden haber en las c谩maras鈥, se帽al贸.

La mayor铆a desapareci贸 en zonas fronterizas como Tamaulipas y Sonora y entidades de la ruta migratoria como Veracruz. Enamorado ha documentado muchos casos donde el coyote que 鈥榞u铆a鈥 al migrante pide m谩s dinero y, se env铆e o no, la persona desaparece.

Cuando esto sucede, tampoco en sus pa铆ses de origen los apoyan a pesar de los Consulados, 鈥減or eso estamos luchando nosotros para que las familias se puedan presentar a hacer las denuncias y que les den seguimiento鈥.

La resistencia

Ana Enamorado vende productos para financiar la b煤squeda de su hijo en la tienda comunitaria La Resistencia, ubicada en la Ciudad de M茅xico. Junto a la leyenda 鈥淢铆rate en m铆鈥, coloc贸 el rostro e informaci贸n de 脫scar en bolsas y tazas que son parte de la l铆nea 鈥淓nam贸rate de Ana鈥.

Pero en la lucha de Enamorado, nuevos prop贸sitos llegan con la posibilidad de crear una base de datos para saber cu谩ntas personas migrantes est谩n desaparecidas en M茅xico, 鈥減or primera vez me buscaron autoridades hondure帽as bajo la administraci贸n de la nueva gobernadora鈥, Xiomara Castro, electa en noviembre de 2021.

鈥淓spero no se quede en pl谩ticas y empezar a trabajar con una base de datos. Aunque con las familias estamos pensando en que vamos a trabajarla, porque hasta ahora ninguna autoridad le ha interesado. Detr谩s de un desaparecido hay responsables, no son cifras鈥.

En las acciones de la reciente b煤squeda que emprendieron las madres de migrantes, encontraron pistas, 鈥渘osotras nos dedicamos a buscar en vida y para m铆 es muy importante porque en los recorridos que hacemos no encontramos a los nuestros, pero encontramos a otras personas y mucha informaci贸n鈥.

Visitaron hospitales, centros de rehabilitaci贸n, hospitales psiqui谩tricos, reclusorios, incluso hablaron con personas en situaci贸n de calle, 鈥渟abemos todo lo que sucede en M茅xico y nuestros familiares pueden estar en cualquier situaci贸n鈥.

Las autoridades se comprometieron a dar seguimiento a los casos y trabajar en coordinaci贸n con las organizaciones.

De forma previa a la primera brigada, Ana Enamorado se reuni贸 con el Comit茅 contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y otros comit茅s de Centroam茅rica para solicitar que la desaparici贸n de migrantes sea trabajada de manera coordinada.

Con gran entereza, Enamorado asume que las b煤squedas e investigaciones de las familias no van a detenerse a pesar de la falta de apoyo institucional, la carencia de recursos econ贸micos y nulo acceso a la informaci贸n. 鈥淓sto no puede seguir incrementando鈥, preocupa Enamorado.