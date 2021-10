–

La lucha contra la violencia de g茅nero y los planes para la corresponsabilidad y la conciliaci贸n suponen las principales apuestas del Ministerio de Igualdad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno ha hecho p煤blico este mi茅rcoles. Por primera vez, el Ministerio que dirige Irene Montero dispone de m谩s de 500 millones de euros para las pol铆ticas de Igualdad y diversidad. En concreto ser谩n 525 millones, tal como avanz贸 P煤blico este fin de semana en una entrevista con la Ministra de Igualdad. De esta partida total, m谩s de la mitad (el 54%) estar谩 destinada a la lucha contra la violencia machista (284 millones), lo que supone un incremento superior al 19% con respecto a los presupuestos del a帽o pasado.

Una de las principales partidas se las lleva el cumplimiento de los acuerdos del pacto de Estado contra las violencias machistas que entra en su 煤ltimo a帽o de ejecuci贸n. Se trata de un acuerdo parlamentario para poner en marcha m谩s de 200 medidas consensuadas en 2017 por todos los grupos representados en el Parlamento. Su duraci贸n ser铆a de cinco a帽os, con un presupuesto total de 1.000 millones (200 por a帽o). Los Presupuestos presentados por el Gobierno para 2022 incrementan esta partida en un 15%, lo que significa que la Delegaci贸n del Gobierno contra la Violencia de G茅nero dispondr谩 de un total de 209 millones de euros, lo que supone un incremento de 29 millones con respecto al presupuesto de 2021.

Esto supone, tambi茅n, un incremento del presupuesto que recibir谩n la comunidades aut贸nomas y los entes locales, principales ejecutores del pacto de Estado contra estas violencias. As铆, el texto presentado por el Ejecutivo prev茅 una transferencia de 117 millones a las autonom铆as para desarrollar “nuevas y ampliadas competencias” de dicho pacto y duplica la dotaci贸n a ayuntamientos y entes locales que percibir谩n 40 millones de euros por este concepto, en lugar de los 20 millones que se presupuestaron el a帽o pasado.

Tal como afirm贸 Irene Montero, su ministerio est谩 llevando a cabo acciones para blindar este pacto para que efectivamente la violencia contra las mujeres sea una cuesti贸n de Estado, para lo que prev茅 modificar la ley contra la violencia de g茅nero de 2004 y convertir este compromiso en permanente, tanto a nivel de medidas, como de continuidad de los fondos.

La inversi贸n en cuidados se mantiene

Los presupuestos para el ejercicio que viene mantienen intactos los 190 millones de euros destinados al plan Corresponsables, iniciado en el ejercicio pasado. Se trata, tal como ha anunciado la ministra de Igualdad, de la primera pol铆tica p煤blica en la que el Estado se corresponsabiliza de los cuidados. Son fondos que van destinados a las comunidades aut贸nomas y cuya finalidad es crear una red de cuidados a domicilio o en espacios p煤blicos para el cuidado de los ni帽os menores de 14 a帽os y que no estar谩n supeditados a que la madre trabaje. Se espera que estas medidas ayuden a que las mujeres puedan compatibilizar los cuidados con la vida personal y disponer de tiempo, no s贸lo para trabajar, sino tambi茅n para el autocuidado o el ocio.

Ya los Presupuestos Generales del a帽o pasado inclu铆an esta partida, sin embargo no son muchas a煤n las comunidades que han puesto en marcha este plan. Por ello y de manera excepcional, el Gobierno ha anunciado este mi茅rcoles que los fondos no comprometidos en 2021 para el plan Corresponsables no se descontar谩n de la cantidad que corresponda transferir en 2022 y podr谩n ejecutarse a lo largo del pr贸ximo ejercicio.

En total, el programa “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres” que gestionan la Secretari虂a de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Ge虂nero y por el Instituto de las Mujeres (ente aut贸nomo) tendr谩 una dotaci贸n de 225 millones de euros, lo que supone un incremento de 3 millones con respecto al a帽o anterior.

Fondos de recuperaci贸n y Resiliencia

Tal como anunci贸 el Gobierno en la presentaci贸n de su propuesta de ley de los PGE, se trata de los presupuestos m谩s sociales de la historia y est谩n destinados a la recuperaci贸n econ贸mica. En este sentido, el Ministerio de Igualdad gestionar谩 parte de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperaci贸n y Resiliencia provenientes de la Uni贸n Europea. En total dispondr谩 de 76 millones de esta partida para 2022, que estar谩n destinados principalmente a mejora, digitalizacio虂n y ampliacio虂n del servicio integral de atencio虂n telefo虂nica y telema虂tica a vi虂ctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres; modernizar y ampliar los dispositivos de atencio虂n y proteccio虂n a las vi虂ctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres; a la creacio虂n de Centros de atencio虂n integral 24 horas a vi虂ctimas de violencia sexual en todas las provincias y las comunidades auto虂nomas, que provean atencio虂n presencial, telefo虂nica y telema虂tica y a desarrollo de una plataforma online que centralice la informacio虂n en materia de Cuidados disponible en la Administracio虂n General del Estado (AGE), y en las Comunidades Auto虂nomas.

La propuesta de presupuestos presentados por el Gobierno pone el foco, adem谩s, en la situaci贸n de las mujeres rurales y de la llamada Espa帽a vaciada. Tal como afirma el documento, “la masculinizacio虂n del medio rural hace que la lucha para reducir la brecha de ge虂nero en estos territorios sea fundamental”. Por eso, para 2022 Igualdad prev茅 impulsar un conjunto de medidas para favorecer la conciliaci贸n y la corresponsabilidad en el medio rural, as铆 como recursos asistenciales y de apoyo a las v铆ctimas de violencia de g茅nero para lo que ha destinado un presupuesto de 32,5 millones.

Lo que se queda fuera

La ley de presupuestos Generales del Estado, que ser谩n debatidos en el Congreso, no prev茅 fondos para algunas de las partidas que el equipo de Irene Montero consideraba claves. Ese es el caso de la anunciada ampliaci贸n de los permisos de paternidad y maternidad hasta los seis meses, el conocido como cheque beb茅 o la aplicaci贸n del IVA superreducido para los productos de higiene femenina, la conocida como tasa morada, que se quedaron fuera en la negociaci贸n con el PSOE.

Por 煤ltimo, Igualdad destina en los presupuestos del a帽o que viene una partida de cuatro millones de euros para el programa de Igualdad de trato y Diversidad que tiene un importante componente de orientaci贸n y asistencia a las v铆ctimas de discriminaci贸n, a la prevencio虂n y erradicacio虂n del acoso LGTBIfo虂bico y a la integracio虂n socio laboral de las personas transexuales y transge虂nero.