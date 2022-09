–

Tras varias horas de reuni贸n en la cartera laboral con representantes de las empresas, la negociaci贸n continuar谩 este jueves a las 13. En este marco, Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico de Argentina (SUTNA), se dirigi贸 a la numerosa movilizaci贸n que esperaba sobre la Avenida Alem: 鈥淣o hay ninguna propuesta de las empresas; s铆 hay opciones de parte de los trabajadores: 15 meses, pasar a porcentajes (鈥). Hay una mesa de negociaci贸n donde el sindicato est谩 ofreciendo muchas alternativas de salida, dentro de los rangos que sabemos que no le hacen nada a las empresas. (鈥) Estamos dispuestos a negociar, estamos buscando la forma y estamos dispuestos a defenderlo con mucha fuerza para que se cumpla con los intereses de esta negociaci贸n en favor de nuestras familias鈥.

鈥淓stamos jug谩ndonos el destino de todas las familias y est谩 bien que nos mostremos como todos los trabajadores preocupados y tambi茅n firmes por los intereses de nuestras familias (鈥). Clar铆n sali贸 a colocar que se nos hab铆a ofrecido una cifra, lo puso como un hecho, pero no se ofreci贸 nada. Estamos ah铆 arriba y a煤n no tenemos ning煤n tipo de ofrecimiento de las patronales, ning煤n cambio en la posici贸n鈥, afirm贸 Crespo.

Agreg贸 que se intenta decir que los trabajadores est谩n reaccionando ante cada situaci贸n, pero consider贸 que es necesario primero que se entienda por qu茅 est谩n reaccionando: 鈥淗ace cu谩ntas horas estamos ac谩 y no tenemos una propuesta, estamos todos dispuestos a acordar. Estamos dispuestos a acordar, pero no vamos a aceptar que se nos imprima una rebaja salarial. No estamos de acuerdo y no es justo. (鈥) El sindicato habl贸 de varias formas de resolver esto. Estamos llegando a octubre y hemos pedido tambi茅n en ciertos momentos acuerdos en un lapso m谩s largo, como el 67% que cerramos cuando ten铆amos dificultades en el gobierno de (Mauricio) Macri, era un a帽o muy complejo y quer铆amos lograr no perder, era otra realidad y en teor铆a no ten铆an tantas ganancias las patronales y acordamos en un arco de 15 meses un porcentaje. Entonces podemos tener un acto de ese tipo porque ya lo transitamos o sea ya cuando vamos a cobrar pasaron 15 meses. Esto lo pusimos sobre la mesa, como pusimos todas las formas de solucionar el problema pasando a puntos porcentuales todo nuestro reclamo, porque tambi茅n tenemos que buscar la manera鈥.

鈥淪i tenemos un ofrecimiento que se enmarque dentro de nuestro pedido, 驴lo consideramos o no?鈥, pregunt贸 Crespo a sus compa帽eros. La respuesta afirmativa se escuch贸 desde todos los rincones. 鈥淓ntonces estamos negociando 鈥 contin煤a el secretario general 鈥. Nosotros queremos que nuestras familias est茅n mejor, eso queremos. Y si nos dan un pedido que demuestre que a lo largo del tiempo nuestras familias van a estar mejor, lo consideramos. Nosotros queremos negociar. (鈥) Que quede claro, no hay ninguna propuesta de las empresas; s铆 hay opciones de los trabajadores. 15 meses, pasar a porcentajes, porque el resultado final tiene que ser que nuestras familias est茅n mejor鈥.

鈥淨uieren despu茅s tratar de demostrar que estamos pidiendo algo que no se puede lograr, que los trabajadores reclaman sin entender lo que est谩n pidiendo y que lo que est谩n pidiendo generar铆a un problema a las empresas. Pero no pasa eso, ni a煤n acordando van a tener problemas. (鈥) Hay una mesa de negociaci贸n donde el sindicato est谩 ofreciendo muchas alternativas de salida, dentro de los rangos que sabemos que no le hacen nada a las empresas. (鈥) Estamos dispuestos a negociar, estamos buscando la forma y estamos dispuestos a defenderlo con mucha fuerza para que se cumpla con los intereses de esta negociaci贸n en favor de nuestras familias鈥, asever贸 Crespo.

鈥淣osotros no podemos aceptar que nos impongan lo que quieren las empresas, pero porque no podemos, no porque querramos hacer del reclamo una forma de existencia, nosotros preferimos que esto se termine hoy鈥, finaliz贸.

