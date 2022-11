–

De parte de El Topo November 28, 2022 238 puntos de vista

Actualmente en la f谩brica de Mercedes Benz hay una plantilla de 4.700 trabajadorxs y un comit茅 sindical con 31 miembros electos y siete sindicatos. Los sindicatos UGT, CCOO, EKINTZA y PIM son los firmantes de los convenios y afines a la empresa, concedi茅ndoles p茅rdidas laborales y econ贸micas a cambio de favores en la contrataci贸n. Hist贸ricamente se excluye a los sindicatos LAB, ELA y ESK de las comisiones del convenio, lo que supone poder cambiar art铆culos y modificarlos.

Desde LAB defendemos en las mesas negociadoras subidas salariales ligadas al IPC, limitar la flexibilidad laboral y la eventualidad, adem谩s de acabar con la doble escala salarial, poner medidas en salud laboral y subrogar las contratas. Para nosotrxs las personas deben estar en el centro para caminar hacia una igualdad real.

2021-2022 Directos a una huelga

Despu茅s de once meses de negociaci贸n con una plataforma conjunta LAB, ELA, ESK y CCOO, presentada en marzo del 2021, la empresa no responde a las peticiones. Ya en 2022, en la negociaci贸n del nuevo convenio, la empresa utiliza el miedo alegando que Alemania no iba a adjudicar 120 milones de inversi贸n para acoger el veh铆culo el茅ctrico. Metidos en negociaciones, la empresa ni asume la subida salarial al IPC ni los atrasos del 2021 y, en vez de reducir la flexibilidad, quiere aumentarla con una sexta noche.

Con esta situaci贸n, desde LAB, ELA y ESK presentamos una propuesta basada en garantizar un trabajo digno; por otra parte, CCOO se desvincula y presenta su propia propuesta junto a UGT, EKINTZA y PIM. Ante esta falta de respeto, convocamos una reuni贸n extraordinaria del comit茅 sindical para realizar una asamblea general, llegando a recoger 3.000 firmas de apoyo, pero el resto de sindicatos no ceden. Tras una reuni贸n con la empresa, UGT y CCOO anuncian una movilizaci贸n el d铆a 22 de junio a la que se unen EKINTZA y PIM.

Desde LAB, ELA y ESK decidimos hacer huelga para el mismo d铆a realizando una asamblea abierta de trabajadorxs con dos reivindicaciones claras: IPC s铆 o s铆, y no a la sexta noche. La huelga fue secundada por el 95% de la plantilla de talleres, lo que par贸 la producci贸n de Mercedes, y en la asamblea participaron 2.500 trabajadorxs que acordaron convocar huelga para el 29 y 30 de junio y posteriormente para el 6, 7 y 8 de julio. La f谩brica para la producci贸n con piquetes masivos y una alta participaci贸n en las manifestaciones convocadas en la ciudad, algo hist贸rico estaba pasando.

Esta presi贸n insta a la empresa a retirar la sexta noche y se abre a reiniciar las negociaciones aunque centrados en no pagar el IPC, lo que lleva a la asamblea a convocar huelga para el 13, 14 y 15 de julio, en esta ocasi贸n la empresa mejora un poco las condiciones econ贸micas y las salidas de 61 a帽os con el contrato relevo.

Un nuevo convenio pactado para acabar con la lucha

El 12 de julio la empresa nos convoca a negociar y tras ocho horas se llega a un preacuerdo con UGT, CCOO, EKINTZA y PIM, dej谩ndonos fuera y montando un refer茅ndum. La empresa contrata un servicio para realizar el voto de forma telem谩tica que falla durante la votaci贸n del turno de noche, filtr谩ndose as铆 los resultados antes de cerrar las urnas. El resultado es el 芦s铆禄 y para LAB, ELA y ESK supone un bache saber que no se cubren las reivindicaciones tras el 茅xito de las huelgas.

Los acuerdos de este nuevo convenio se quedan en subidas no ligadas al IPC (un 6% 2022 y un 2,25% de 2023 a 2026), una paga por firmar el convenio de 500鈧 y una indemnizaci贸n de 4.000鈧 por 2021. Hay que destacar que todav铆a hoy (octubre 2022), las prometidas inversiones en la f谩brica no est谩n garantizadas.

El pr贸ximo 24 de noviembre hay elecciones sindicales y LAB seguir谩 reivindicando el trabajo de estos a帽os con la esperanza de que esta lucha hist贸rica cambie la constituci贸n del comit茅. Nuestra labor seguir谩 del lado de la plantilla como en las huelgas, reclamando las diferentes demandas. Si algo podemos resaltar es que lxs protagonistas han sido lxs trabajadorxs de talleres, nosotros solo hemos puesto las ganas y los medios que disponemos.

Gora lankideok borroka!

隆Viva la lucha obrera!