Petar Stanchev

Mayo 2, 2022

Hacia una democracia global: internacionalismo del siglo XXI, luchas emancipadoras y autogobierno

Pero la humanidad no s贸lo se enfrenta a su posible desaparici贸n a trav茅s de un 鈥渆scenario de huida鈥 de esa crisis ecol贸gica. Tambi茅n se enfrenta a las crecientes desigualdades a escala mundial, a las frecuentes limpiezas religiosas y 茅tnicas, a la continua opresi贸n de las mujeres y a la privaci贸n de cobertura de necesidades humanas b谩sicas como el acceso al agua, la atenci贸n educativa o la vivienda. Esta dram谩tica situaci贸n de una mayor铆a de la condici贸n humana refleja que este sistema mundial capitalista est谩 m谩s all谩 del fin de sus capacidades para desarrollar la humanidad. Es m谩s, debemos decir claramente que este sistema social es un obst谩culo en el desarrollo de la humanidad. Cuanto m谩s sobreviva este sistema en decadencia, m谩s podremos ver c贸mo se extiende todo tipo de barbarie en todos los continentes.

驴Qu茅 nos ense帽a la historia? Hace m谩s de 150 a帽os, el reci茅n nacido movimiento obrero abri贸 el horizonte de la emancipaci贸n internacional de todos los oprimidos y explotados. La idea central era 鈥渢rabajadores del mundo, un铆os鈥, ya que los trabajadores no tienen patria y el socialismo mundial estaba llamado a ser el siguiente paso en el desarrollo de la humanidad.

Pero r谩pidamente se tom贸 conciencia de que no bastaba con liberar a los pueblos de la explotaci贸n capitalista. Se hizo evidente que la opresi贸n era tambi茅n un objetivo inmediato para aquellos que estaban expuestos al chovinismo, a la alienaci贸n de su cultura y a la represi贸n de sus creencias espirituales.

Pero en la periferia del sistema mundial, incluso a principios del siglo XIX, y gracias a ciertas ideas de la ilustraci贸n como la soberan铆a democr谩tica, en lugares como Am茅rica Latina, la idea de libertad se vincul贸 con la independencia y produjo una especie de nacionalismo progresista. Sobre todo porque Sim贸n Bol铆var quer铆a no s贸lo la independencia sobre una base nacional estatista, sino tambi茅n a escala continental.

La burgues铆a, como clase venidera de comerciantes y empresarios industriales, estaba dispuesta a impugnar el dominio autocr谩tico o feudal y necesitaba una base popular para obtener una mayor铆a. En muchos casos, esta burgues铆a hizo un llamamiento a 鈥渓a naci贸n鈥 para encontrar ese apoyo popular. Pero una vez que se form贸 el Estado-naci贸n, la democratizaci贸n se detuvo a mitad de camino, ya que para esta nueva 茅lite gobernante era mejor no ocuparse de la justicia social鈥 Adem谩s, las instituciones del Estado-naci贸n reci茅n formado tend铆an a utilizar las fronteras para garantizar una nueva dominaci贸n de clase, al tiempo que utilizaban el patriotismo y el nacionalismo como forma de desarrollar la colaboraci贸n de clase. En muchos casos, tambi茅n se busc贸 ampliar el territorio del estado-naci贸n, con el fin de encontrar nuevos mercados, lo que condujo a la primera guerra mundial, cuando los estados-naci贸n imperialistas libraron una sangrienta guerra entre s铆 que marc贸 la vida de millones de personas de a pie.

Algunas de las fuerzas progresistas (sobre todo socialdem贸cratas) tendieron a enfrentarse con bastante rapidez a las nuevas instituciones y sus fronteras, considerando que cualquier escala mayor a nivel pol铆tico y econ贸mico era autom谩ticamente progresista. Este fue el caso de Rosa Luxemburg, que consideraba que el separatismo o la independencia ser铆a una 鈥渞egresi贸n en cualquier caso鈥. Sigui茅ndola, el derecho al autogobierno y a la independencia no es m谩s que un objetivo vac铆o. Los austro-marxistas, como Otto Bauer, abogaban por una autonom铆a nacional-cultural, pero que reconociera derechos a las personas de las diferentes comunidades culturales, independientemente del territorio en el que viven. Siguiendo a Lenin, la posici贸n de los austro-marxistas era incoherente, porque permit铆a evitar hacer campa帽a contra el imperio austriaco de los Habsburgo. Lenin distingu铆a entre naciones oprimidas y naciones opresoras y, siguiendo a 茅ste, la cuesti贸n de las nacionalidades est谩 lejos de estar resuelta puesto que la burgues铆a ya no es capaz de llevar a cabo esta batalla democr谩tica. Lenin se opuso al internacionalismo abstracto, pero tambi茅n al patriotismo y al chovinismo. Desde 1913, defendi贸 el derecho a la autodeterminaci贸n de los pueblos. Al mismo tiempo, el socialismo se inicia siempre a nivel local y nacional, pero s贸lo puede imponerse a nivel internacional. La formaci贸n de una (con)federaci贸n de estados socialistas podr铆a abrir la posibilidad de organizar la centralizaci贸n a un nivel superior siempre que se respeten la justicia social, la democracia y la igualdad de trato entre todas las nacionalidades. Si Lenin y los bolcheviques no hubieran hecho suyo el llamamiento al derecho de autodeterminaci贸n (incluido el derecho a formar un Estado independiente) desde febrero de 1913, la Revoluci贸n Rusa se habr铆a limitado a Petrogrado y Mosc煤.