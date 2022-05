–

S谩bado 14 de mayo a las 17 hs.

DEBATE ABIERTO: LUCHAS SOCIOAMBIENTALES EN ARGENTINA

Proponemos un encuentro de debate en torno a la cuesti贸n socioambiental

en Argentina. Con m谩s preguntas que respuestas queremos charlar

colectivamente sobre que expresan estas luchas, cu谩les son sus l铆mites, y

cu谩les sus potencias y perspectivas.

Proyecci贸n: Humo. Reflexiones m谩s all谩 de las quemas

Lectura recomendada: No es no (bolet铆n La Oveja Negra nro.80):

芦Sin cultivos transg茅nicos y sus agrot贸xicos asociados, por ejemplo, no

ser铆a viable la reproducci贸n social capitalista en este pa铆s. La

b煤squeda de alternativas productivas es v谩lida, pero estas nunca tendr谩n

la escala suficiente para ser rentables en los t茅rminos de esta

sociedad, que depende del incesante desarrollo de las fuerzas

productivas. No tememos oponernos al mismo, comprendiendo que su

superaci贸n implica una total reconfiguraci贸n de los lazos sociales

negando al valor como regulador de los mismos. 驴De qu茅 sirve

concientizar sobre los males de este mundo si no podemos comprender

nuestra propia lucha? El debate entre todos aquellos que nos encontramos

descontentos queda abierto.禄

Biblioteca y Archivo Alberto Ghiraldo

(Carriego y Marcos Paz – Rosario)