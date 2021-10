–

De parte de Nodo50 October 7, 2021 183 puntos de vista

Este lunes 4 de octubre Luc铆a Lijtmaer terminaba su conferencia sobre el sue帽o americano despu茅s de seis horas de histeria en Silicon Valley. Mientras Facebook, Instagram y Whatsapp se hab铆an ca铆do, la escritora y periodista se preguntaba en Zaragoza por la salud del capitalismo.

Desde 2018 su show Deforme Semanal, ahora convertido en uno de los podcast m谩s existosos del panorama radiof贸nico, desgrana este y otros muchos temas que atraviesan a la cultura pop. Junto con Isabel Calder贸n nos hablan de Susan Sontag pero tambi茅n de Britney Spears, de cotilleos que atraviesan los siglos y se convierten en parte de nuestra historia. Todo desde el sarcasmo feminista, ese que te hace sentirte identificada por compartir parte de esa desesperaci贸n colectiva.

Acabas de realizar una serie de charlas sobre la exposici贸n “El sue帽o americano. Del pop a la actualidad”, en el que desgranas punto por punto en qu茅 es y qu茅 no es, a qui茅nes apela y a qui茅nes no. 驴Es exportable al Estado espa帽ol? 驴A Europa?

No porque el sue帽o americano es muy espec铆fico. Forma parte de una construcci贸n de nuevo mundo basada en los textos b铆blicos. La gente que emigra a Estados Unidos, a las colonias brit谩nicas, son calvinistas ac茅rrimos. Viven seg煤n la palabra sagrada y creen que son el pueblo elegido. Europa est谩 construida de una manera muy distinta. No existe el 鈥渟ue帽o europeo鈥 hasta bien entrado el siglo XX. Incluso habr铆a que hablar de cu谩l es el sue帽o europeo, si es que existe. S铆 que es interesante ver las periferias de los sue帽os, de los mitos. No porque sean iguales pero s铆 que ser铆a interesante analizarlo de otra manera.

Uno de los cap铆tulos m谩s sonados de la temporada pasada de Deforme Semanal Ideal Total (Radio Primavera Sound) fue el que trataba sobre el odio en las redes sociales, un problema que os afecta a vosotras y del que se quejan la mayor铆a de mujeres y g茅neros disidentes que est谩n, sobre todo, en Twitter. 驴Qu茅 soluciones cre茅is que puede haber?

Las soluciones son variadas y de distintos 谩mbitos. No podemos tener unas redes sociales autorreguladas. Mientras las redes sociales sean empresas que se autorregulan y que, sobre todo, no son sensibles a las violencias que sufren las mujeres y colectivos expuestos, no avanzar谩 nada. Hay mujeres muy interesantes como Laia Serra, que habla de la necesidad de la regulaci贸n de los propios algoritmos. Mientras hablamos, hoy se ha ca铆do WhatsApp, Facebook, Instagram鈥 Lo cual nos da una idea de lo fr谩giles que son estas redes, de las que dependemos de alguna manera. Son fr谩giles pero no son transparentes tambi茅n. Sin duda hay que empezar por ah铆; luego hay muchas cosas que implementar pero no 煤nicamente en las redes sociales, sino en general en nuestras vidas.

Por lo mejor sab茅is que no est谩is solas y que sois muchas las que pas谩is por lo mismo y os acompa帽谩is en ese camino.

Esto tendr铆a que hablarlo m谩s Isa que yo, que es la que sufri贸 la violencia en redes de una manera mucho m谩s extrema. Creo que hay un momento en el cual la solidaridad no es suficiente porque no compensa. 驴Para qui茅n est谩s trabajando? 驴Con qui茅n est谩s manteniendo esas conversaciones? 驴Qu茅 est谩s dispuesta a aguantar para poder decir lo que tienes que decir? 驴Para qu茅 estamos ah铆? Son preguntas que nos tenemos que hacer. 驴Por qu茅 estamos ah铆?

驴Crees que es algo que los hombres tambi茅n ven como problema?

No soy un hombre, me resulta muy dif铆cil. Me encantar铆a hacer un experimento, cambiarme un d铆a, y lo digo de verdad, mi perfil con el de un hombre y colgar algo que yo haya hecho, como si lo hubiera hecho 茅l, y ver qu茅 recibimos cada uno. Sali贸 un art铆culo de un hombre en Estados Unidos, que era empresario. Un hombre normal, que en su d铆a a d铆a laboral se dio cuenta de que estaba recibiendo mensajes muy agresivos. En el correo la gente le trataba mal, le contestaban mal, le dec铆an que no a todo, que esperase鈥 Resulta que se hab铆an intercambiado el correo con su secretaria sin darse cuenta, se hab铆an configurado mal. La secretaria, por otro lado, estaba encantada porque cada cosa que dec铆a se hac铆a inmediatamente. Hasta qu茅 punto es invisible lo que vivimos… As铆 que no lo s茅 pero me encantar铆a cambiarme la cuenta con alguien, con alguien que le vaya bien.

Sobre la cultura de la cancelaci贸n se habla mucho de lo mal que lo pasan los hombres pero verdaderamente se han visto pocos en el que eso haya afectado a su trabajo. Vemos, por ejemplo, el caso de Johnny Depp. Tampoco s茅 si es algo a exigir, sobre todo, desde una perspectiva antipunitivista. 驴Hacia d贸nde crees que desembocar谩 todo esto?

El problema lo tengo con la palabra cancelaci贸n, ahora mismo engloba cosas muy distintas y degradaciones muy diversas. No es lo mismo Harvey Weinstein o Bill Cosby, que lo que le ha pasado a Johnny Depp. Es algo que suele ser temporal y que no se ajusta necesariamente a lo que la persona haya hecho. Por eso me resulta muy dif铆cil dar un diagn贸stico a largo plazo porque la palabra en s铆 me parece un poco super ambigua. 驴Cancelar es que si yo ma帽ana digo una tonter铆a a lo mejor tengo una semana de odio en redes? Eso se considera cancelaci贸n. Pero a Harvey Weinstein le han ca铆do 20 a帽os por violaciones sistem谩ticas. Creo que todav铆a el t茅rmino es demasiado amplio para un diagn贸stico sobre la cancelaci贸n. S铆 podr铆a darte mi diagn贸stico con respecto a la violencia sexual, o los medios de comunicaci贸n, pero la cancelaci贸n鈥 Ahora mismo es tan poco aprehensible. Es algo pero no sabemos bien lo qu茅 es.

Una de las cr铆ticas que m谩s recib铆s en redes sociales a ra铆z del podcast son acusaciones de clasismo asociadas a vuestras recomendaciones. Sobre todo, recomendaciones de libros o pel铆culas, o incluso de actividades (ir a un museo a ver una exposici贸n). Un poco se viene a decir que el arte no es algo asumible para la clase obrera, para la gente que puede escuchar vuestro podcast. 驴C贸mo respond茅is a estas cr铆ticas?

Ya respondimos en su momento desde el podcast. Primero, es entender que el arte o la cultura est谩n hechos para una 茅lite, cosa que no creemos. Creo que eso dice m谩s de quien lo dice que de nosotras. Adem谩s es algo como que cada vez yo lo veo m谩s lejano a nosotras, porque no tiene que ver con nosotras. Asumir que si estamos hablando de Susan Sontag o de Mar铆a Antonieta estamos hablando de cultura elitista, ni desde una perspectiva marxista se sostiene. Lo veo insostenible incluso para replicarlo seriamente. La cultura contempor谩nea necesariamente implica a los medios masivos de comunicaci贸n. Estaba pensando el ejemplo de una 贸pera, pero es que incluso eso t煤 lo puedes escuchar en tu ordenador. En el momento en el que entran los medios masivos de comunicaci贸n, esta idea apocal铆ptica de la cultura, para m铆 queda muy relegada y no tiene sentido.

De hecho, en tu libro 鈥極fendiditos鈥 (Anagrama, 2019) que ya va por la sexta edici贸n y sigue sin pasar de moda, incluso con una pandemia de por medio, hablas de estos temas. 驴Crees que es cierto eso que se dice de que hay obras que ya no se podr铆an hacer en la actualidad, o es una forma m谩s de queja de los se帽ores?

Se puede hacer de todo culturalmente. S铆 que es distinto c贸mo lo recibimos como p煤blico. Y no me refiero, por ejemplo, a 鈥淟olita鈥, que Nabokov dijo que era una obra sobre un ped贸filo. Lo que hay que distinguir, y que no tiene que ver con el puritanismo, es que la ficci贸n tiene derecho a ser ficci贸n y la primera persona no necesariamente representa a quien escribe. Eso es una confusi贸n pero no es nueva; en los a帽os 80 tambi茅n lo vivimos. Las novelas no tienen que ser tomadas como ensayos pol铆ticos pero hay novelas y hay arte que tiene una ideolog铆a asociada a la obra. Eso tambi茅n lo podemos analizar. Creo que estamos en un momento muy rico de la conversaci贸n p煤blica de masas en las cuales t煤 sacas una obra cultural y la puedes poner a debate con el p煤blico, con la gente. Pensamos cada vez m谩s que nunca sobre lo que consumimos culturalmente, eso es interesante.

Creo que se est谩n haciendo obras cada vez m谩s diversas. Lo cual no quiere decir que haya gente que no proteste. En Espa帽a, los que est谩n protestando son los m谩s conservadores. Quien ha sufrido boicot en su pel铆cula 鈥淢ientras dure la guerra鈥 ha sido Amen谩bar por grupos de ultraderecha hace cosa de un a帽o. Quien tiene problemas al estrenar un obra de disidencias sexuales o, por poner otro ejemplo, de Queercore, tendr铆a problemas hoy pero no por 鈥渓as minor铆as woke鈥 (despiertas) o las feministas sino porque vivimos una 茅poca reaccionaria y eso tambi茅n afecta. S铆 que hay quejas pero no desde donde se dice, sino desde las respuestas m谩s reaccionarias.