De parte de Ateneo Libertario Carabanchel Latina August 30, 2021 27 puntos de vista

por EULALIA VEGA

La historiograf√≠a ha profundizado m√°s en la organizaci√≥n Mujeres Libres y en su revista hom√≥nima4. Sin embargo, se conoce menos la biograf√≠a de sus fundadoras, de la escritora Mercedes Comaposada y de la poeta y escritora Luc√≠a S√°nchez Saornil. De la primera todav√≠a se tiene que escribir su biograf√≠a, de la segunda gracias a este espl√©ndido trabajo se cubre el vac√≠o historiogr√°fico que todav√≠a exist√≠a. Sin embargo, es necesario recordar la aproximaci√≥n biogr√°fica, realizada anteriormente por la militante y estudiosa del movimiento anarquista Antonia Fontanillas, basada fundamentalmente en testimonios orales, en d√≥nde se a√Īad√≠a una selecci√≥n de sus art√≠culos publicados en los a√Īos treinta5.

El libro inicia con su origen y formaci√≥n en la Madrid de final del siglo XIX, d√≥nde Luc√≠a naci√≥ en diciembre de 1895, en el seno de una familia de inmigrantes campesinos provenientes de un peque√Īo pueblo, Posal de Gallinas (Valladolid). Segunda de cuatro hermanos, de los que sobrevivieron ella y su hermana menor Concepci√≥n. Tambi√©n la madre muri√≥ cuando Luc√≠a ten√≠a doce a√Īos. Su instrucci√≥n fue escasa, como era habitual en las familias desfavorecidas econ√≥micamente y aunque pudo frecuentar alg√ļn a√Īo el instituto de beneficencia ‚ÄúCentro de Hijos de Madrid‚ÄĚ, su af√°n de cultura la llev√≥ a ser una autodidacta. Sigui√≥ lecciones de pintura en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, aunque la autora no ha encontrado su inscripci√≥n en los registros. A los 18 a√Īos empez√≥ a escribir y a publicar sus poes√≠as demostrando su sensibilidad y capacidad literaria. En estos a√Īos su tema principal era el amor, el deseo y la pasi√≥n, utilizando a menudo el pseud√≥nimo masculino ‚ÄúLuciano de San Saor‚ÄĚ. El hecho que alguna vez con la misma poes√≠a publicada en otras revistas firmase con su nombre aut√©ntico lleva a Michela Cimbalo a pensar que Luc√≠a jugase con varias identidades, que us√≥ de forma alternada a lo largo de los a√Īos diez y veinte. Una voz po√©tica que deseaba escapar de los g√©neros definidos y que se presentaba voluntariamente de forma ambigua. Para la autora, la joven Luc√≠a hubiera podido vivir con diversas contradicciones que explican sus dificultades en mostrarse con una identidad definida. Por un lado, era la √ļnica mujer en el grupo de artistas de vanguardia del inicio del siglo y la actividad literaria era considerada socialmente masculina. Por otro, viv√≠a una atracci√≥n por su propio sexo, tema que ten√≠a que esconder al ser castigado socialmente. Su conflicto con las normas sociales pod√≠a llevarla a la dificultad de definir claramente su pertenencia a un g√©nero.

Lucía Sánchez Saornil en 1933. Fuente: Wikimedia

La sociedad espa√Īola despu√©s del conflicto de la I Guerra Mundial ten√≠a necesidad de renovaci√≥n y de cambio, tambi√©n cultural. El movimiento ultra√≠sta aspiraba a superar la tradici√≥n y los valores del pasado, uniendo elementos del futurismo, del dada√≠smo, del cubismo y del creacionismo. La incorporaci√≥n de Luc√≠a a las vanguardias literarias fue activa y entusiasta. Su participaci√≥n en el movimiento ultra√≠sta ha sido profundizado en el estudio de Rosa M¬™ Mart√≠n Casamitjana6. La revista ‚ÄúLos Quijotes‚ÄĚ, en donde colaboraba Luc√≠a, se uni√≥ a esta nueva corriente. Tambi√©n la poes√≠a de nuestra protagonista se transform√≥ en este momento, participando en la revista ‚ÄúV-ltra‚ÄĚ (1921), que represent√≥ una revoluci√≥n en el panorama de las publicaciones literarias espa√Īolas. La extracci√≥n proletaria de Luc√≠a la diferenciaba de la mayor√≠a de los escritores, sin embargo no fue un impedimento para conquistar un espacio destacado entre ellos y ser plenamente integrada. En los a√Īos treinta, nuestra protagonista se alej√≥ de los ambientes literarios, para dedicarse plenamente a la militancia pol√≠tica. Para ella, los vanguardistas hac√≠an discursos de sal√≥n y abstractas elucubraciones intelectuales. Su compromiso con los peri√≥dicos anarquistas fue menos literaria y m√°s pol√≠tica. Su pseud√≥nimo masculino fue definitivamente abandonado, prefiriendo utilizar su nombre, aunque la mayor√≠a de veces escribi√≥ de forma an√≥nima.

En 1916, con veinte a√Īos, hab√≠a empezado a trabajar en la Compa√Ī√≠a Telef√≥nica de Madrid, s√≠mbolo de la modernidad y de las nuevas tecnolog√≠as. Era una profesi√≥n abierta a las mujeres de la clase media, a las ‚Äúse√Īoritas‚ÄĚ y las trabajadoras ten√≠an que vestirse de forma presentable. Seg√ļn la autora, la encargada le hab√≠a llamado la atenci√≥n por no llevar sombrero. El trabajo era duro, sin interrupciones, sin descanso dominical y realizado con una r√≠gida disciplina. Para mejorar las condiciones de trabajo se realiz√≥ una reuni√≥n sindical en el a√Īo 1919, impulsada por los trabajadores telegrafistas varones. Fue la √ļnica mujer presente en una reuni√≥n de 500 asistentes. A diferencia de otras ciudades las telefonistas madrile√Īas no se sumaron a la huelga nacional. El dictador Primo de Rivera concedi√≥ en monopolio la Compa√Ī√≠a Telef√≥nica Nacional de Espa√Īa a la estadunidense International Telephone and Telegraphic (ITT) en 1924, lo que repercuti√≥ directamente en el trabajo de las telefonistas. Como explicaba el trabajo de Cristina Border√≠as7, se hicieron cursos para racionalizar el trabajo e imponer el taylorismo. Cada fase del trabajo ‚Äďrespuesta, di√°logo con cliente, establecimiento de conexi√≥n- ven√≠a controlado por cron√≥metro, los tiempos ven√≠an predefinidos por los t√©cnicos estadunidenses. El resultado repercut√≠a en el salario y las posibilidades de hacer carrera. No se pod√≠a alzar la voz, no se pod√≠a llegar con retraso, estableci√©ndose castigos para la trabajadora que osara hacerlo. La sustituci√≥n del personal masculino por el femenino era un emblema de modernizaci√≥n y as√≠ se presentaba por la nueva compa√Ī√≠a. Aunque el salario femenino era la mitad del masculino. A finales de 1926 la red telef√≥nica pas√≥ del sistema manual al automatizado. Se tuvo que preparar al personal con cursos especiales. El ritmo se intensific√≥ y tambi√©n los castigos. Llegar dos minutos tarde al trabajo significaba dos horas m√°s de trabajo. Las trabajadoras con una edad avanzada no pudieron reciclarse y se produjeron muchos despidos. Se extendi√≥ el descontento entre el personal y empezaron las protestas. Las que se significaron fueron despedidas o transferidas a otra ciudad. Luc√≠a fue enviada a trabajar a Valencia en 1927 y finalmente despedida en 1931. Con la proclamaci√≥n de la Rep√ļblica, la CNT promovi√≥ una importante huelga de la Telef√≥nica a nivel nacional durante el verano de 1931. El conflicto se transform√≥ en un enfrentamiento entre la CNT y el Gobierno republicano, que se situ√≥ abiertamente en defensa de la empresa y clausur√≥ los locales del Sindicato deteniendo a sus militantes. Luc√≠a particip√≥ en las protestas siendo detenida en Madrid. La huelga no tuvo el resultado positivo que se esperaba. Nuestra protagonista, como otros trabajadores huelguistas, no fue readmitida hasta 1936 con el inicio de la guerra civil.

Su significaci√≥n como sindicalista en la Compa√Ī√≠a Telef√≥nica le llev√≥ a un progresivo compromiso militante con el sindicato anarcosindicalista y con los peri√≥dicos anarquistas que surgieron bajo la legalidad de la Rep√ļblica. Trabaj√≥ como secretaria administrativa con la Federaci√≥n Nacional de la Industria Ferroviaria (CNT) en Madrid. Tambi√©n fue nombrada redactora del diario ‚ÄúCNT‚ÄĚ, √≥rgano nacional del sindicato en 1933, siendo la √ļnica mujer presente. Colaboraba en diversos peri√≥dicos anarquistas como ‚ÄúEl Libertario‚ÄĚ de Madrid, ‚ÄúSolidaridad Obrera‚ÄĚ de Barcelona, ‚ÄúAvance marino‚ÄĚ, √≥rgano del Sindicato de Pescadores (CNT) del Pa√≠s Vasco. Al mismo tiempo, actu√≥ como oradora y propagandista a cargo del sindicato. La Federaci√≥n local de CNT de Madrid le encarg√≥ actividades de instrucci√≥n primaria para trabajadores y trabajadoras a partir de 1933, importante tarea que le marc√≥ en su decisi√≥n de organizar formaci√≥n espec√≠ficamente femenina y posteriormente en crear la revista y la organizaci√≥n Mujeres Libres.

Sus escritos eran agudos y cr√≠ticos, encarando la defensa del trabajo asalariado femenino en igualdad de condiciones con el masculino y tutelado por las organizaciones de clase. Rechazaba el discurso de la inferioridad de la mujer como explicaci√≥n para mantener la subordinaci√≥n femenina. Tambi√©n criticaba la teor√≠a de la diferenciaci√≥n sexual del m√©dico Gregorio Mara√Ī√≥n, en boga en los a√Īos treinta, como un determinismo biol√≥gico, que ten√≠a como objetivo exaltar la maternidad. Luc√≠a destac√≥ por su manera original de defender la liberaci√≥n femenina conjuntamente con el anarquismo. Para ella la emancipaci√≥n de las mujeres s√≥lo se podr√≠a hacer realidad a trav√©s un proceso de autodeterminaci√≥n y de transformaci√≥n social. Por ello defendi√≥ la total autonom√≠a femenina, denunciando el sexismo de los compa√Īeros varones. Impuls√≥, con la ayuda de Mercedes Comaposada, un √≥rgano de prensa femenino independiente, la revista ‚ÄúMujeres Libres‚ÄĚ, escrita s√≥lo por mujeres. La publicaci√≥n, que vio luz el mes de mayo de 1936, estaba dirigida a aumentar la conciencia pol√≠tica y la instrucci√≥n de todas las mujeres espa√Īolas en general, no solamente anarquistas.

En las primeras semanas de la Guerra civil, el grupo fundador de la revista ‚ÄúMujeres Libres‚ÄĚ, que ya hab√≠a publicado tres n√ļmeros, se plante√≥ crear una organizaci√≥n nacional, uni√©ndose a los grupos femeninos espec√≠ficos que ya exist√≠an en el movimiento anarquista. En Barcelona, el Grupo Cultural Femenino (CNT) existente desde 1935 se transform√≥ en secci√≥n local de la organizaci√≥n Mujeres Libres a finales de setiembre de 1936. Pronto se crearon otras secciones en diversas partes del territorio espa√Īol, hasta contar con 115 grupos y unas 20.000 afiliadas. El objetivo de Mujeres Libres era liberar a la mujer de la subordinaci√≥n a la cual se ve√≠a sometida, como asalariada y como mujer. Esta doble lucha la distingu√≠a de las otras organizaciones femeninas existentes durante la Guerra civil. Centrarse en la instrucci√≥n y en la superaci√≥n del analfabetismo tan presente en las mujeres de aquella √©poca era fundamental. Con este objetivo se crear√°n Institutos en Madrid, Barcelona y Valencia ofreciendo desde lecciones de educaci√≥n elemental, cient√≠fica y human√≠stica hasta preparaci√≥n profesional y t√©cnica. Luc√≠a multiplic√≥ su actividad no s√≥lo inspirando la nueva organizaci√≥n y la revista, que redactaba con editoriales y art√≠culos casi siempre an√≥nimos sino tambi√©n continu√≥ con la redacci√≥n del diario ‚ÄúCNT‚ÄĚ, actuando como rep√≥rter de guerra, siguiendo en prima l√≠nea el desarrollo del conflicto b√©lico as√≠ como las realizaciones de la revoluci√≥n, que surgieron paralelamente en la retaguardia transformando la organizaci√≥n social. Recuper√≥ la poes√≠a en este contexto, y con un lenguaje simple y directo dio expresi√≥n a los sentimientos y preocupaciones emergentes con la insurrecci√≥n militar. Como por ejemplo, la poes√≠a titulada ‚ÄúMadrid, Madrid, mi Madrid‚ÄĚ, exaltaci√≥n de la acci√≥n de la mujer en la defensa de la capital.

Fotografía del carné de la CNT de Lucía Sánchez Saornil. Fuente. InfoLibre.

A finales de abril de 1937, Luc√≠a se traslad√≥ a vivir a Valencia. Para la autora, este hecho fue un duro contraste con la realidad de Madrid asediada por los franquistas. En esta ciudad se ocup√≥ de la vice direcci√≥n de la revista semanal ‚ÄúUmbral‚ÄĚ, creada por la CNT nacional en julio de 1937. Era una revista vanguardista por sus ilustraciones, en la que contribu√≠an artistas conocidos como Manuel Monle√≥n, autor de originales fotomontajes. Aqu√≠ colabor√≥ con reportajes sobre las colectivizaciones industriales y agr√≠colas, el trabajo cotidiano en el campo, la Casa de la maternidad de V√©lez Rubio (Almer√≠a), as√≠ como la experiencia pedag√≥gica del CENU en Catalu√Īa con entrevistas a sus protagonistas y acompa√Īado de un abundante aparato fotogr√°fico. En esta ciudad, conoci√≥ la que ser√≠a la compa√Īera de su vida, Am√©rica Barroso, ‚ÄúMery‚ÄĚ, secretaria de direcci√≥n de la revista ‚ÄúUmbral‚ÄĚ. Mery, como su hermana Irene, se dedicaba paralelamente al teatro, recitando obras en apoyo del frente republicano. A partir de este encuentro, Mery se dedic√≥ m√°s al compromiso militante al lado de Luc√≠a colaborando con la organizaci√≥n Mujeres Libres y con Solidaridad Internacional Antifascista (SIA).

Esta √ļltima organizaci√≥n fue creada por la CNT a finales de mayo de 1937 para gestionar las ayudas provenientes del extranjero y crear una estructura dedicada a la actividad asistencial y de solidaridad en el territorio republicano. La historiograf√≠a no ha estudiado todav√≠a de forma detallada la organizaci√≥n de SIA espa√Īola a pesar de su importancia. La autora hace una buena aportaci√≥n de esta etapa bastante desconocida de la biografiada, basada en fuentes originales de los archivos de CNT existentes en la Fundaci√≥n Anselmo Lorenzo de Madrid. Gracias a ellos sabemos que fueron escogidos tres representantes encargados de llevar a cabo este proyecto. Luc√≠a S√°nchez Saornil era una de las elegidas junto a Pedro Herrera (militante de la FAI) y Rafael Monteagudo (de las Juventudes Libertarias). La nueva organizaci√≥n recibi√≥ el apoyo inmediato de la Asociaci√≥n Internacional de los Trabajadores (AIT), encarg√°ndose de recoger ayudas econ√≥micas internacionales para la revoluci√≥n espa√Īola. SIA ven√≠a a ser una organizaci√≥n paralela al Socorro Rojo, influenciada por el Partido comunista, que desarrollaba desde hac√≠a tiempo una importante labor asistencial, distribuyendo v√≠veres, medicinas y otros bienes entre la poblaci√≥n. SIA, como remarca la autora, dedic√≥ una atenci√≥n especial a la creaci√≥n de colonias infantiles, agrupando los ni√Īos refugiados evacuados de zonas de combate o hu√©rfanos de guerra. En enero de 1938, el consejo nacional de SIA se traslad√≥ a Barcelona, en d√≥nde se hab√≠a instalado el gobierno republicano, por ello Luc√≠a y Mery se establecieron en esta ciudad. Cuando meses m√°s tarde Pedro Herrera dimiti√≥ de secretario del consejo general, la CNT propuso a Luc√≠a de ocupar su lugar. Existieron tensiones entre CNT y SIA, cuando el gobierno republicano cre√≥ un Comit√© de Ayuda a Espa√Īa en julio de 1938 y la CNT entr√≥ a formar parte desautorizando las funciones de SIA. El conflicto se resolvi√≥ gracias a que el nuevo Comit√© tard√≥ en ser organizado lo que permiti√≥ a SIA espa√Īola continuar con sus contactos. Emma Goldman, uno de los apoyos decididos, cre√≥ la secci√≥n inglesa de SIA a partir de noviembre de 1937. Otras secciones muy activas fueron las de Suecia, Francia y Estados Unidos, especialmente.

Gracias a la intensa correspondencia que Luc√≠a mantuvo con Emma Goldman y con John Andersson (secretario de la secci√≥n sueca y tambi√©n de la AIT), consultada por la autora y conservada en el Internacional Institute of Social History de Amsterdam, podemos reseguir la actividad de Luc√≠a y de SIA espa√Īola en los dif√≠ciles momentos del final de la guerra. El papel que esta organizaci√≥n tuvo en este momento era un tema muy poco conocido, relev√°ndose esencial al ofrecer un lugar para dormir y alimentaci√≥n a los pr√≥fugos que llegaban en masa. Tambi√©n, en el momento de la ca√≠da de Catalu√Īa en manos franquistas, SIA fue fundamental por el esfuerzo realizado ante los refugiados espa√Īoles, instal√°ndose en Perpi√Ī√°n y distribuyendo las ayudas internacionales que recib√≠a entre los internados en los campos de concentraci√≥n. Tambi√©n ayud√≥ a planificar evasiones, facilitando documentaci√≥n falsa y dinero para las fugas. Al mismo tiempo, actu√≥ como red de solidaridad y apoyo a militantes perseguidos, que deb√≠an vivir en la clandestinidad. En Par√≠s, Luc√≠a desarroll√≥ su papel de secretaria general, junto con Mateo Baruta y su compa√Īera Cristina Kon, con la protecci√≥n de la SIA francesa. Tambi√©n public√≥ en la revista ‚ÄúSIA‚ÄĚ francesa, en la secci√≥n ‚ÄúEspa√Īa expatriada‚ÄĚ, acusando a las democracias europeas de no haber sido m√°s decididos en su ayuda a la Rep√ļblica espa√Īola y de haber contemporizado con el gobierno de Hitler. Con el estallido de la guerra y la invasi√≥n de los alemanes en Francia, la polic√≠a francesa, colaboracionista de Vichy, persigui√≥ SIA y sus miembros destacados. Luc√≠a y Mery dejaron Par√≠s, para instalarse en Orleans. Desde esta ciudad continuaron con su trabajo de coordinar a los militantes dispersos y publicaron la revista ‚ÄúEspa√Īa expatriada‚ÄĚ, con colaboraciones an√≥nimas dada la dif√≠cil situaci√≥n. Se denunciaban las persecuciones del franquismo y las condiciones extremas de las prisiones. Tambi√©n se daba noticia de las depuraciones realizadas por la administraci√≥n y los fusilamientos de miles de republicanos. Ante el r√°pido avance de las tropas alemanas, escaparon de nuevo y se instalaron en Montauban, donde se instaur√≥ tambi√©n una parte del r√©gimen de Vichy.

En esta centro Luc√≠a y Mery vivieron aproximadamente un a√Īo y medio. La documentaci√≥n policial recogida por la autora, demuestra que fueron vigiladas por la polic√≠a de Vichy por actividades subversivas y finalmente detenidas. Tambi√©n lo fueron todos los militantes colaboradores de su entorno. En la primavera de 1942 las dos militantes decidieron volver a Espa√Īa, escapando de las investigaciones policiales. Pasaron la frontera con documentos falsos. Se instalaron en Madrid con la familia de Luc√≠a, el padre y la hermana. Gracias a las fuentes usadas por Cimbalo, sabemos que sobrevivieron haciendo diversos trabajos a domicilio, como por ejemplo confeccionando redecillas para el pelo. Arriesgaban la vida en todo momento, ya que pod√≠an ser denunciadas por sus actividades anteriores. Sin embargo, no entraron en clandestinidad con documentos falsos. Luc√≠a era la cabeza de la familia y se encontraba a cargo de sus familiares. Durante estos a√Īos, hizo una vida sin exponerse p√ļblicamente, aunque seg√ļn testimonios orales volvi√≥ a conectar con personas de confianza para reprender la actividad pol√≠tica. Se plante√≥ una reorganizaci√≥n de Mujeres Libres con fines asistenciales y de solidaridad, para ayudar a los detenidos, a sus familias y a los perseguidos. Alguna de las promotoras fue detenida por lo que los grupos se formaban y deshac√≠an frecuentemente. Como se√Īala √Āngel Herrer√≠n L√≥pez el sindicato anarcosindicalista reorganizado, tuvo un notable crecimiento entre 1945 y 19478. A finales de 1947, la polic√≠a detuvo a los componentes del Comit√© nacional, a los de la tipograf√≠a clandestina en donde se publicaban los peri√≥dicos y se hizo con los archivos de la organizaci√≥n. La CNT decidi√≥ trasladar la sede de sus publicaciones a Valencia, estableci√©ndose en esta ciudad. Tambi√©n Luc√≠a y Mery abandonaron Madrid a principios de 1948 con toda la familia S√°nchez Saornil y se trasladaron a Valencia, d√≥nde viv√≠a la familia de Mery.

La situaci√≥n no era f√°cil tampoco en esta ciudad. Dos hermanos de Mery Barroso hab√≠an sido detenidos y encarcelados. Para sobrevivir tuvieron que inventarse un trabajo de representantes de g√©neros de punto, que revend√≠an a los negocios. Tambi√©n realizaron trabajos de colaboraci√≥n dom√©stica. Hasta los a√Īos cincuenta no estabilizaron el sustento. Mery, que hab√≠a nacido en Argentina, inici√≥ a trabajar como administrativa en el Consulado de este pa√≠s y Luc√≠a desarroll√≥ su capacidad pict√≥rica y empez√≥ a pintar abanicos y baldosas de cer√°mica, as√≠ como cuadros por encargo. Gracias al testimonio oral de la familia Barroso, sabemos que Luc√≠a fue aceptada por la familia de Mery como una m√°s, aunque su relaci√≥n sentimental se mantuvo en la clandestinidad. Cimbalo contextualiza c√≥mo la homosexualidad era condenada socialmente, siendo adem√°s un delito penal perseguido por el franquismo.

En Valencia, Luc√≠a retom√≥ sus contactos con grupos de artistas e intelectuales que se reun√≠an peri√≥dicamente en su casa. Tambi√©n con algunas compa√Īeras de Mujeres Libres de esta ciudad, que hab√≠a frecuentado durante la guerra. El estudio pormenorizado conducido por la autora, tiene que aceptar el hecho que no se conoce si tuvo actividad pol√≠tica clandestina en estos a√Īos. Volvi√≥ a escribir poes√≠a como expresi√≥n intima de sus profundas reflexiones. En 1955 public√≥ en ‚ÄúEstrofa‚ÄĚ, una revista de Burgos, la poes√≠a ‚ÄúQuiero en mi ley cumplirme‚ÄĚ, con una clara afirmaci√≥n de libertad y rechazo a las imposiciones externas. Tambi√©n dej√≥ in√©dito un libro de poes√≠as titulado ‚ÄúSiempre puede volver la esperanza‚ÄĚ, que recog√≠an el estado de √°nimo de sus √ļltimos a√Īos. Era consciente de la derrota pol√≠tica pero al mismo tiempo demostraba una fe inquebrantable en sus propios ideales y sue√Īos. Nos refiere Cimbalo que con cierta tristeza Luc√≠a se daba cuenta de su aislamiento, mientras fuera de su entorno la vida continuaba y nuevas esperanzas nac√≠an para otras generaciones. Luc√≠a S√°nchez Saornil muri√≥ en junio de 1970 en Valencia con 74 a√Īos. En su tumba Mery hizo escribir un fragmento de una de sus poes√≠as: ‚Äúpero‚Ķ ¬Ņes verdad que la esperanza ha muerto?‚ÄĚ. En esta poes√≠a ella misma daba una respuesta vital y positiva: ‚ÄúVuela, volamos,/ ¬ŅHacia donde?/ ¬°Oh! No importa, no importa./ El mundo es todav√≠a hermoso. /¬°Siempre puede volver la esperanza!‚ÄĚ9.

En conclusión, nos encontramos ante un estudio detallado, en dónde Michela Cimbalo ha descrito con mucha atención las diversas etapas vitales de esta importante militante anarcofeminista, que unió el ideal político a la poesía, la instrucción a la solidaridad dentro y fuera del movimiento anarquista. Se puede afirmar con tranquilidad que este libro, que esperamos se traduzca pronto al castellano, representa un auténtico avance en la historiografía sobre la participación femenina en el movimiento anarquista y sobre el importante papel de una de sus más significativas militantes, que quiso estar siempre en la sombra rechazando el protagonismo personal a favor de una acción colectiva y paritaria.

Notas

1 Una primera versi√≥n de esta rese√Īa ha sido publicado por la revista ‚ÄúSpagna contempor√°nea‚ÄĚ, Torino, n. 58, 2020, pp. 208-215.

2 Michela Cimbalo, Ho sempre detto noi. Lucía Sánchez Saornil, femminista e anarchica nella Spagna della Guerra Civile, Roma, Viella, 2020, pp. 383.

3 Ib√≠d., Mujeres Libres: un‚Äôesperienza di autodeterminazzione femminile nella Spagna degli anni Trenta, ‚ÄúLa Camara Blu‚ÄĚ, 6, 2012, pp. 46-62.

4 Desde el estudio pionero de Mary Nash, Mujeres Libres: Espa√Īa 1936-1939, Barcelona, Tusquets, 1975, pasando por el de Martha Ackelsberg, Mujeres libres: el anarquismo y la lucha por la emancipaci√≥n de las mujeres, Madrid, Virus, 1999, hasta el trabajo espec√≠fico sobre la revista de Jes√ļs Maria Montero Barrado, Anarcofeminismo en Espa√Īa. La revista Mujeres Libres antes de la Guerra civil, Madrid, Fundaci√≥n Anselmo Lorenzo, 2003 y el m√°s reciente de Laura Vicente, La revoluci√≥n de las palabras. La revista Mujeres Libres, Granada, Comares, 2020.

5 Antonia Fontanillas Borr√†s; Pau Mart√≠nez Mu√Īoz, Luc√≠a S√°nchez Saornil. Poeta, periodista y fundadora de Mujeres Libres, Madrid, LaMalatesta, 2014. La rese√Īa apareci√≥ en su momento en ‚ÄúSer hist√≥rico‚ÄĚ.

6 Rosa Mª Martín Casamitjana, Lucía Sánchez Saornil. Poesia, Valencia, Pretextos-IVAM, 1996.

7 Cristina Border√≠as, Entre l√≠neas. Trabajo e identidad femenina en la Espa√Īa contempor√°nea: La Compa√Ī√≠a Telef√≥nica, 1924-1980, Barcelona, Icaria, 1993.

8 √Āngel Herrer√≠n L√≥pez, La CNT durante el franquismo. Clandestinidad y exilio (1939-1975), Madrid, Siglo XXI, 2004.

9 Michela Cimbalo, Ho sempre detto noi. Lucía Sánchez Saornil, op.cit, p. 367.

FUENTE: SER HIST√ďRICO