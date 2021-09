–

Por I帽aki Ega帽a*. LQSomos.

Los mismos que mataron a Joxe Arregi te hundieron las costillas, te humillaron como mujer, se mofaron de tu maternidad, de tus dos hijos que esperar铆an en vano un retorno que siempre llegaba en los cuentos coloreados api帽ados en la mesilla de su habitaci贸n

Hoy se cumplen 38 a帽os de la ejecuci贸n de Lucia Vergara, colaboradora de ETA y militante del MIR chileno

Supe hace bien poco que tantos a帽os despu茅s fuiste abuela de unos mellizos preciosos, estirpe de tu cepa, acarreados a nuestro mundo por tu hija Alexandra. Hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier selva, en cualquier calle, dicen que repet铆as sin cesar el estribillo de aquella canci贸n de Silvio Rodr铆guez. Hay que acudir a ese escenario que dejan tus huellas, que prosiguen las suelas del transitar de tus nietos.

No te conoc铆, pero te recuerdo como si estuvieras a mi lado, sentada con esa sonrisa ampliada en las fotograf铆as de la nostalgia, esos ojos negros de azabache y esos cabellos inflamados por un viento colmado sobre un semblante marino de mejillas resplandecientes. Por eso se me hace extra帽o, Luc铆a, decirte abuela, porque tu imagen se qued贸 ah铆, congelada para la posteridad, en medio de la nada y en la orilla de la eternidad, cuando ten铆as 31 a帽os, 9 ya en el exilio y la clandestinidad.

Supe de tu presencia un nefasto d铆a de febrero de 1981 cuando te detuvieron en la capital de Espa帽a, junto a Joxe Arregi: 芦Entre las 17 personas detenidas en Madrid acusadas de dar apoyo al grupo etarra figuran una mujer chilena Luc铆a Orfilia Vergara Valenzuela, exmilitante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de su pa铆s, y Ann Elizabeth Brundin, de nacionalidad sueca禄. Y acord茅 deletrear nefasto por las consecuencias. Torturados, Joxe Arregi, el peque帽o hombre de Zizurkil, no pudo superar la picana. Muri贸 magullado, amoratado, con la piel arrancada y sus huesos quebrados. 芦Oso latza izan da禄, acertaron a o铆r sus compa帽eros cuando lleg贸 herido de muerte a Carabanchel.

El eco no se ha amortiguado, a pesar del tiempo. La ac煤stica incendiaria, insultante, de las palabras del director de la Polic铆a: 芦no ha habido malos tratos禄. La llamada desgarradora de Alfonso Sastre: 芦Ahora griten contra la tortura o malditos sean禄. Supe de las l谩grimas desde tu celda, en ese semblante risue帽o, cuando conociste la muerte de Arregi. 芦Un muerto, un golpeado como jam谩s cre铆 se podr铆a golpear a un ser humano禄, escribi贸 tu paisano V铆ctor Jara en su 煤ltimo poema en el 鈥淓stadio Chile鈥, horas antes, tambi茅n, de su fallecimiento.

De Estocolmo a Madrid

El desasosiego, el sentimiento de amargura y el dolor de tu propia carne, de tus huesos. Porque desde que te sacaron de madrugada de tu vivienda en Madrid, adonde hab铆as llegado meses antes desde Estocolmo, refugio en letargo cuando los milicos derrocaron a Allende, los golpes, las afrentas, la picana, te persegu铆an como una pesadilla. Los mismos que mataron a Joxe Arregi te hundieron las costillas, te humillaron como mujer, se mofaron de tu maternidad, de tus dos hijos que esperar铆an en vano un retorno que siempre llegaba en los cuentos coloreados api帽ados en la mesilla de su habitaci贸n.

Y cuando ingresaste en prisi贸n, apenas te pod铆as poner en pie. Tus compa帽eras te acogieron en el regazo como a una mu帽eca deshilachada, como a un coraz贸n escarchado, como a una ni帽a despojada de su ingenuidad. Temieron por tu vida. No te lo dijeron, pero temieron por ella. Por una vida que quisiste proteger cuando cruzaste el oc茅ano, huyendo de Pinochet para refugiarte en la Suecia de postal, en la Espa帽a democr谩tica, mon谩rquica, azote de sus fantasmas dec铆an que pasados. Presentes y muy presentes. Desliz谩ndose por cada una de las siete letras de la palabra tortura, de sus cuatro consonantes y tres vocales, rojas como la sangre, azules como los verdugos.

A煤n cojear铆as durante meses, arrastrando por los pasillos de la prisi贸n la carga del suplicio. Desde el fondo de la 芦ciega禄 escribiste a tu hermana: 芦De 谩nimo, mucho mejor, aunque a ti puedo reconocerte que a veces me dan unas tristezas muy grandes, en el sentido de que quisiera, por supuesto, estar viviendo otras cosas, pero bueno, de todas maneras, por mi forma de ser, soy capaz tambi茅n de hacerme un tiempo feliz禄.

Se acabaron los d铆as de tormento. Y tomaste una decisi贸n. Volver a Chile, a tu pa铆s donde hab铆as nacido. En una peque帽a poblaci贸n al sur de Santiago, llamada Curic贸, kur眉ko en mapuche, aguas negras, donde los volcanes ya se adivinan y que, Luc铆a, ya no reconocer铆as despu茅s de aquel terremoto que en 2010 derrib贸 sus muros. A la clandestinidad, a la militancia, al compromiso, en esa organizaci贸n que siempre fue tu casa, el MIR.

En la calle Fuenteovejuna

Un 7 de setiembre de 1983, cuando todav铆a no te hab铆as repuesto de tus pesadillas, de aquella tortura que termin贸 con aquel peque帽o hombre de Zizurkil dos a帽os antes, los militares asaltaron la casa en la que te escond铆as Luc铆a, Piti como te llamaban tus compa帽eros, en Santiago. En una vivienda del oriente de la capital, en la calle Fuenteovejuna, n煤mero 1330. Sergio Pe帽a, Jorge Villavella y t煤, Luc铆a, mirada alegre, ojos rebajados, capaz de hacerte feliz por alg煤n tiempo, fuisteis acribillados. Ametrallados. Asom贸 la nada y se dibujaron los confines de la eternidad.

Los medios fueron un谩nimes. Como en Madrid dos a帽os antes. Terroristas, enfrentamientos. Legalidad vigente versus subversi贸n. En Madrid un muerto, Joxe Arregi. En Santiago tres, Sergio, Jorge y Luc铆a. 芦Los muertos entrenados en el extranjero禄, dice 鈥淓l Mercurio鈥. Luc铆a Orfilia Vergara Valenzuela, dice el comunicado oficial, tiene 芦presunta vinculaci贸n con la ETA, en Espa帽a禄. El secretario nacional de la Juventud, pinochetista: 芦Esto va a servir para que el pueblo chileno tome conciencia de una vez por todas que estos enajenados, si bien son una minor铆a, constituyen un serio peligro para la convivencia de todos, en paz y tranquilidad禄.

Deshumanizados, Luc铆a, deshumanizados os quiere el sistema. Me llegan los ecos de aquel editorial de 鈥淒iario 16鈥, s贸lo un mes despu茅s de la muerte por torturas de Joxe Arregi: 芦No hay derechos humanos a la hora de cazar el tigre. Al tigre se le busca, se le acecha, se le acosa, se le coge y, si hace falta, se le mata. Podr铆an caer cincuenta etarras en combate y las manos de Espa帽a continuar谩n limpias de sangre humana禄.

A esas bestias inhumanas habr铆a que echarlas a la laguna infernal, Estigia. 驴Sabes Luc铆a que aquellos que concluyeron con tu vida en 1983 han sido imputados por homicidio? 驴Sabes, mi querida compa帽era tan lejana y cercana a la vez, que la brigada de Derechos Humanos de la Polic铆a de Investigaciones de Chile detuvo al jefe del operativo militar de la calle Fuenteovejuna? 驴Sabes que la Justicia chilena dictamin贸 hace seis a帽os que lo de tu muerte no fue un enfrentamiento sino un crimen premeditado?

芦Y el sol volvi贸 a brillar禄

Ay, Luc铆a. La reparaci贸n no te devolver谩 tu sonrisa permanente, tu compromiso militante. Pero al menos, restituir谩 la dignidad a tu hermana, a tus hijos, a tus nietos. Siempre llevaron la cabeza alta. Ahora con el resguardo oficial. Sin embargo, Luc铆a, aquellos que te torturaron en Madrid en 1981 siguen impunes. Algunos de ellos fueron ascendidos en su escala policial, otros condecorados, todos quedaron exentos. Ni el tiempo ha sido capaz de corregir la anomal铆a, como sucedi贸 en Chile. En la Espa帽a democr谩tica, mon谩rquica, 芦en paz y en tranquilidad禄, la tortura no existe, no ha existido. Qu茅 abismo el del Atl谩ntico, qu茅 hondura en las letras dem贸cratas.

Tu hermana me ense帽贸 una carta que enviaste a tus hijos s贸lo unos d铆as antes de tu muerte en aquella encerrona de Fuenteovejuna. La leo cuando, de improviso, me invade tu agon铆a: 芦Porque hubimos muchos que nos tomamos de las manos y a pesar de los hijos presos, muertos o torturados, a pesar de los hijos solos o lejos, fuimos acumulando penas, alegr铆as y fuerza, y todo eso se convirti贸 en libertad y el sol volvi贸 a brillar禄.

Luc铆a no te conoc铆, pero te recuerdo como si estuvieras a mi lado, sentada con esa sonrisa ampliada. Te echo de menos.

* Presidente de la Fundaci贸n Euskal Memoria, escritor e historiador. Nota publicado en el diario GARA.

