A lo largo de los siglos han surgido individualidades que aportaron la esencia de su conocimiento al com煤n, que destacaron de manera extraordinaria en el grupo, por ejemplo, como sucedi贸 en El Siglo de Oro espa帽ol de las artes y las letras que fue un periodo hist贸rico-cultural que transcurri贸 en algo m谩s de siglo y medio, del XV hasta mitad del XVII y su inicio coincide con el descubrimiento de Am茅rica que finalinaliz贸 con el fallecimiento de Calder贸n de la Barca, a quien se considera como su 煤ltimo componente. Ellos son Miguel de Cervantes, Luis G贸ngora, San Juan de la Cruz, Teresa de Jes煤s, Francisco de Quevedo, Tirso de Molina, Lope de Vega y Calder贸n de la Barca. La siguiente y de momento 煤ltima referencia de otra generaci贸n extraordinaria en Espa帽a es la llamada Generaci贸n del 27 en el siglo XX que interrumpe y disuelve la guerra civil espa帽ola en 1936 cuando estaba considerada la vanguardia cultural; algunos de sus miembros fueron galardonados a帽os despu茅s con el Premio Nobel de Literatura, con destacadas figuras en las artes reconocidas internacionalmente. Algunos de sus componentes fueron profesores en diversas disciplinas acad茅micas en universidades americanas donde ejercieron la docencia en el exilio tras la guerra y otros se amoldaron a las nuevas circunstancias con mucho o poco entusiasmo bajo el r茅gimen franquista.

GENERACI脫N DEL 27

Rogelio Buend铆a, Pedro Salinas, Valent铆n Andr茅s, Juan Guerrero Ruiz,Jorge Guill茅n, Antonio Espina, Mauricio Bacarisse Rafael Laff贸n, Juan Larrea, Antonio de Lara, Gerardo Diego, Agust铆n Espinosa, Amado Alonso, Miguel Valdivieso, Jos茅 Fern谩ndez Montesinos, Josep Moreno Gans, Federico Garc铆a, Juan Jos茅 Domenchin, Vicente Aleixandre, Concha M茅ndez, D谩maso Alonso, Rosa Chacel, C茅sar Arconada, Rafael Porl谩n, Emilio Prados, Paulino Masip, Edgar Neville, Rafael Dieste, Ernesto Gim茅nez Caballero, Francisco Madrid, Juan Chab谩s, Guillermo de Torre, Alejandro Collantes de Ter谩n, Enrique Jardiel Poncela, Pedro Garfian, Ram贸n J. Sender, Andr茅s Carranque de R铆os, Luis Cernuda, Pedro P茅rez-Clotet, Rafael Alberti, Felipe Alfau, Agust铆n de Fox谩, Alejandro Casona, Antonio Oliver, Max Aub, Luis Amado-Blanco, Mar铆a Teresa Le贸n, Jos茅 L贸pez Rubio, Jos茅 Mar铆a Hinojosa, Joaqu铆n Romero Murube, Jos茅 Mar铆a Souvir贸n, Jos茅 Mar铆a Luelmo, Mar铆a Zambrano, Juan Gil-Albert, Luisa Carn茅s, Ernestina de Champourcin, Miguel Mihura, Pedro Garc铆a Cabrera, Emeterio Guti茅rrez Albelo, Manuel Altolaguirre, Francisco Ayala, Gustavo Dur谩n, Josefina de la Torre, Enrique Moreno B谩ez, Rafael de Le贸n, Mar铆a Dolores P茅rez Enciso, Miguel Hern谩ndez. Pintura y Escultura: Salvador Dal铆, Remedios Varo., 脕ngeles Santos Torroella, Benjam铆n Palencia, Maruja Mallo, Gregorio Prieto, Manuel 脕ngeles Ortiz, Ram贸n Gaya, Gabriel Garc铆a Maroto. No es habitual que se concentre tal cantidad de calidad, de talento, de una sola vez por eso son eclosiones extraordinarias, distantes en el tiempo entre s铆 en una din谩mica que determinan las circunstancias envolventes externas de las 茅pocas que se producen, la cual se acorta en el tiempo a medida que nos vamos sofisticando y crecemos por el conocimiento acumulado.

Retrato de un hombre, Maruja Mallo

Tambi茅n se relaciona a esta generaci贸n pese a pertenecer a la generaci贸n del 39 al poeta alicantino de Orihuela, Miguel Hern谩ndez, por la amistad e inquietudes que vivi贸 con ella, especialmente con los Nobel de Literatura Vicente Aleixandre y el poeta chileno Pablo Neruda quien recuerda en sus memorias, “Confieso que he vivido”, menciona entre las an茅cdotas compartidas juntos que nunca vio otros ojos tan planetarios y luminosos como los de Miguel. Muri贸 en el penal de su pueblo alicantino Orihuela de tuberculosis. La acompa帽贸 a su mujer, Josefina Manresa, el poeta Vicente Aleixandre que vel贸 con ella el cad谩ver consumido de su querido amigo. A Miguel le fue conmutada la pena de muerte, pero cuando la enfermedad ya estaba muy avanzada. Falleci贸 a los treinta y tres a帽os sin que se pudiera hacer nada por 茅l. Los continuos traslados a los que fue sometido, posiblemente, favorecieron la gravedad en aquellas prisiones de exterminio, insalubres y hacinadas de la inmediata posguerra donde el mero abandono de los presos republicanos, fue otra manera m谩s de deshacerse de los perdedores en plena efervescencia de los vencedores.

LA ILUSTRACI脫N

El siglo XVIII fue el de La Ilustraci贸n, una eclosi贸n cultural de 谩mbito continental que principalmente destac贸 en Europa en Inglaterra, Francia y Alemania de manera m谩s influyente. La Ilustraci贸n tuvo su inicio en Inglaterra como pr贸logo donde se detectan los primeros s铆ntomas de su advenimiento. Representada por John Locke, Issac Newton y Hume en 1688, despu茅s de la revoluci贸n inglesa, momento en que comienzan las profundas reformas, entre ellas la prohibici贸n del catolicismo y del pensamiento ateo. Este movimiento cr铆tico tuvo como objetivo limitar el poder a los credos religiosos, especialmente el cat贸lico que ocup贸 el terreno pol铆tico en la corte como consejeros de reyes y reinas hasta ser parte de la aristocracia. Tambi茅n en la corte francesa, ambas llegan por revoluciones y de manera m谩s beligerante y fan谩tica en la espa帽ola. Con la revoluci贸n francesa de 1789 se proclam贸 el Tercer Estado en la Asamblea Nacional y tuvo su fin con el golpe de Estado de Napole贸n Bonaparte, de 1799 hasta 1813.

El movimiento de La Ilustraci贸n supuso un cambio social y cultural en las naciones implicadas que nace de la burgues铆a por una minor铆a de intelectuales; la denominada Burgues铆a Culta, cuyo objetivo fue potenciar el desarrollo cultural de la sociedad y a trav茅s del conocimiento despertar las conciencias del com煤n para combatir a la ignorancia que nos hace esclavos del dominio inhumano. La necesidad de crecer y desarrollarse como individuos fue la emancipaci贸n social del movimiento ilustrado. Los principales componentes que lo configuran son el fil贸sofo Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, d’Alembert, Buffon, Quesnay, Du Plessis y Condillac. Adem谩s, figuran Gresset, Marivaux, Marmontel, Vien, La Condamine, Raynal, Rameau, Mademoiselle Clairon, H猫nault, Choiseul, Bouchardon, Soufflot, Saint-Lambert, el Conde de Caylus, Felice, el bar贸n de Aulne, Malesherbes, Maupertuis, Mairan, d’Aguesseau, Clairault, la condesa de Houdetot, Vernet, Fontenelle, el duque de Nivernais, Cr茅billon, Duclos, Helv茅tius, Vanloo, Lekain, Lespinasse, Boccage, R茅aumur, Graffigny, Jussieu y Daubenton. Voltaire estrech贸 lazos en Inglaterra al poder elegir d贸nde pasar sus tres a帽os de su destierro, con lo que pudo profundizar y conocer de cerca su cultura. Estudi贸 a sus grandes intelectuales Locke, Newton y Hume y se relaciona con la 茅lite de ese periodo. A su regreso, propag贸 el Enciclopedismo, una corriente ilustrada que nace orientado como m茅todo para la ciencia. Es muy significativo el esp铆ritu ilustrado que en las siguientes referencias hace Voltaire de la historia en su obra m谩s destacada, El siglo de Luis XIV, sobre el movimiento de La Ilustraci贸n: 鈥淣o s贸lo queremos escribir la vida de Luis XIV, sino que nos proponemos desarrollar un plan m谩s vasto: deseamos referir a la posteridad, no las acciones de un hombre, sino al esp铆ritu de los hombres del siglo m谩s ilustrado del mundo鈥. 鈥淭odas las 茅pocas han producidos h茅roes y pol铆ticos, todos los pueblos han atravesado revoluciones; todas las historias son parecidas para el que s贸lo se fija en los hechos; pero para el que medita, para el que filosofa, s贸lo han existido cuatro siglos en la historia de la humanidad, cuatro 茅pocas en que las artes se han perfeccionado, y que constituyen las cuatro edades de la grandeza del esp铆ritu humano, que deben servir de ejemplo a la posteridad.鈥 Un esp铆ritu ilustrado; cr铆tico y constructor que exige adquirir por uno mismo el conocimiento sin que tenga que intervenir en esa inquietud, otro. La Ilustraci贸n dice: Estamos obligados a aprender y a aprehender lo aprendido por nosotros mismos pues estamos dotados para ello. La ignorancia empobrece a煤n m谩s las vidas si se alimentan de supersticiones. Los ilustrados quieren que los individuos sean alumnos, aprendices y se hagan maestros de s铆 mismos. El conocimiento nos hace libres y libertarios. 鈥淣o deben los lectores esperar encontrar en esta obra como en los cuadros de las obras precedentes, detalles minuciosos de las guerras, de los ataques, de ciudades tomadas y vueltas a tomar por las armas, cedidas o devueltas por medio de tratados. Much铆simas circunstancias que son interesantes para los contempor谩neos, desaparecen ante los ojos de la posteridad, que s贸lo ve los grandes acontecimientos que fijan el destino de los imperios. Todo lo que sucede no merece la pena de escribirse. S贸lo referiremos en esta historia lo que merece llamar la atenci贸n en todos los tiempos, lo que sirva para pintar el genio y las costumbres de los hombres, que aproveche para su instrucci贸n y para inspirarla amor a la virtud, a las artes y a la patria鈥. Fuente: metahistoria.com/voltaire-y-la-ilustracion/

Espa帽a tampoco fue ajena a La Ilustraci贸n, el ministro Gaspar Melchor de Jovellanos fue un ilustrado espa帽ol; fundador del Instituto de Estudios Asturianos puso especial relieve en la ense帽anza de la Naturaleza y de las lenguas modernas. Intent贸 realizar varias reformas, pero nunca pudo llevarlas a cabo en el reino de Carlos III. La 煤nica inspiraci贸n que naci贸 de la ilustraci贸n m谩s prominente fue la Escuela Universitaria que impuls贸 el movimiento cultural con objetivos m谩s art铆sticos, cient铆ficos y humanistas que pol铆ticos y sociales. En Espa帽a, no hubo revoluci贸n que la impulse como en Inglaterra y Francia; en Alemania, sin embargo, fue m谩s tard铆a y contaron con mejor ventaja en ese sentido que las anteriores experiencias. Espa帽a, adem谩s, aunque estaba muy cerca de desaparecer, la Inquisici贸n segu铆a activa. Surge con los reyes cat贸licos en 1478 y tuvo su fin de terror en 1834. La Ilustraci贸n espa帽ola convivi贸 con La Inquisici贸n quien se mantuvo despu茅s de casi cuatro siglos de sembrar el terror, de sacramentar el miedo en la sociedad espa帽ola. Mientras, en Inglaterra y Francia es impulsada con las reformas emprendidas tras las respectivas revoluciones, en la Espa帽a de Carlos III el santo oficio persegu铆a a quienes tuvieran en su poder libros prohibidos como sucedi贸 en el caso del ilustrado espa帽ol Pablo Olavide. Fue persona de confianza de Carlos III y realiz贸 trabajos importantes bajo su tutela. Pero Olavide cay贸 en desgracia, posiblemente por recelos de los cortesanos que conspiraron para poner al rey en su contra. Adem谩s, se vio obligado a huir a Francia cuando le informaron que la Inquisici贸n iba a capturarle acusado de ser traficante de libros prohibidos. Seg煤n sospechan algunos historiadores el rey era el 煤nico que pudo impedir su destino, pero no lo hizo. Quien s铆 pudo hacer algo por 茅l y lo hizo fue su heredero Carlos IV como veremos. La biblioteca de Pablo Olavide fue la m谩s importante del Madrid del XVIII. Naci贸 en el Per煤 colonial, hijo de navarro y madre criolla fue educado por los jesuitas. Amigo y hu茅sped de Voltaire, testigo presencial del estallido de la Revoluci贸n Francesa en 1789, donde se ocult贸 en un pueblo franc茅s de esos que no aparecen en los mapas aterrorizado por si daban con su paradero los inquisidores. La sombra del santo oficio todav铆a era larga y siniestra. A la muerte de Carlos III su sucesor Carlos IV lo liber贸 de todas las causas inquisitoriales y orden贸 que le fuera concedida una pensi贸n vitalicia. Hoy, en el primer cuarto del siglo XXI, ser espa帽ol no representa el origen verdadero ni el pasado milenario de la Pen铆nsula Ib茅rica. Tal vez, ese desajuste hist贸rico sensible al tacto social sobre el t茅rmino se deba m谩s que nada a la falsificaci贸n hist贸rica de nuestro verdadero pasado que tensiona y despierta las pasiones de los nacionalismos territoriales contra el nacionalismo espa帽ol que a煤n no reconoce la evidencia de nuestra verdadera ra铆z de tribus, etnias y pueblos que han compartido un territorio com煤n durante milenios y de ellos, casi un milenio, ochocientos a帽os en los que otras culturas sumaron m谩s diversidad a nuestro origen diverso. Cuando escucho, sobre todo a algunos pol铆ticos desinformados, ignorantes o meros provocadores oportunistas que sacan r茅dito con la crispaci贸n, obscena, hablar en sus discursos parlamentarios de los territorios ib茅ricos con expresiones tales como 鈥渟eparatistas鈥, 鈥渞omper Espa帽a鈥, 鈥渋ndependentistas鈥, o de nacionalismo espa帽ol que no emerge hasta hace poco m谩s de dos siglos, me doy cuenta con tristeza que no conocen y mucho menos comprenden la tierra en la que viven. No se paran a pensar que nuestra verdadera riqueza es esa diversidad que ofrece algo qu茅 compartir, que nos hizo como somos y el hecho de que a d铆a de hoy se manifiesta ese origen y est谩 presente en nuestra manera de gobernarnos como un territorio de pueblos, precisamente, en la actualidad es el de una sociedad plural donde se configura el pa铆s con gobiernos territoriales auton贸micos. Me pregunto si no es suficiente esta evidencia de la realidad que nos mueve. Por cierto, fue Voltaire quien dijo a Pablo de Olavide: 鈥淰os y cuarenta como vos necesita Espa帽a鈥. 驴Lo dijo porque eran pocos…? Seg煤n el poeta Antonio Machado en un poema de Campos de Castilla, al respecto, nos dice: “De diez cabezas, nueve embisten y una piensa. Nunca extra帽茅is que un bruto se descuerne luchando por la idea.” La Ilustraci贸n espa帽ola estuvo sometida a los poderes religiosos censores de la iglesia cat贸lica, sin embargo, en los pa铆ses ilustrados occidentales pusieron l铆mites a las supersticiones religiosas y debilitaron su influencia al no permitir que formasen parte del Estado. En Espa帽a la vigilancia social que impuso La Inquisici贸n a todos aquellos que tuvieran en su poder libros prohibidos que figuraban en su lista negra. En definitiva, la ilustraci贸n no pudo surgir en tierra bald铆a como la inquisici贸n que chocaba directamente con el esp铆ritu ilustrado, cr铆tico, tolerante y evolutivo. En Espa帽a se redujo a las investigaciones en la ciencia, las humanidades y al arte y las letras. La sociedad espa帽ola pobre, analfabeta y maltratada a煤n no estaba decidida a morir por una revoluci贸n como en Inglaterra o Francia con reformas orientadas en cultivar las conciencias de la gente, m谩s bien todo lo contrario por la represi贸n de la inquisici贸n y su fanatismo intransigente donde no tuvo cabida su luz de sabidur铆a entre las tinieblas de la oscuridad. La din谩mica evangelizadora en los territorios colonizados de ultramar por parte de la iglesia cat贸lica fue inhumana se qued贸 grabada a sangre y fuego en la memoria de la gente por sus acciones malignas. En Inglaterra, Francia y Alemania, la 煤nica evangelizaci贸n que se contempl贸 fue la docente que ilumina y s贸lo favorece el crecimiento del individuo y su colectivo. Las naciones ilustradas por su propia inercia evolucionaron imparables sin prejuicios ni complejos. Por este motivo se considera que fueron estas tres naciones las m谩s activas de la ilustraci贸n, el siglo de las luces. Por lo tanto, La Ilustraci贸n fue un movimiento social casi inexistente en Espa帽a, en m铆 opini贸n, en la sociedad espa帽ola no pudo encontrar ese lugar donde despertar, probablemente, por el atraso de la sociedad en los casi cuatro siglos que estuvo vigente la inquisici贸n que la mantuvo sometida y cuyos efectos perduran en las siguientes generaci贸n, en su memoria colectiva hasta el d铆a de hoy. Son poco m谩s de dos siglos los que nos separan de sus tinieblas. Podemos decir que la inquisici贸n impidi贸 que se dieran las circunstancias para que surgiese cualquier movimiento transformador. 鈥淓n la fachada atl谩ntica destacaron Sevilla y Galicia. En la primera el grupo ilustrado m谩s destacado se form贸 en torno a la tertulia del Alc谩zar organizada por el intendente Pablo de Olavide, nacido en el Virreinato de Per煤, y que, seg煤n Dom铆nguez Ortiz, “fue durante alg煤n tiempo el n煤cleo ilustrado m谩s importante de Espa帽a”. A ella asistieron C谩ndido Mar铆a Trigueros, Antonio de Ulloa y un joven Jovellanos reci茅n nombrado oidor de la Audiencia. Disuelta la tertulia, su herencia fue continuada por los ilustrados de las dos 煤ltimas d茅cadas del siglo como Marchena, Lista, Reinoso, M谩rmol o Blanco White, cuya actividad se adentra en el siglo XIX. A pesar de que en Sevilla y en Andaluc铆a en general hubo fuertes resistencias al movimiento ilustrado, como la del Padre Ceballos, autor de La falsa Filosof铆a, crimen de Estado; el Padre Alvarado que escribi贸 con el seud贸nimo de El fil贸sofo rancio; o fray Diego de C谩diz, famoso por sus sermones anti ilustrados.鈥 鈥淓n Galicia los centros ilustrados fueron Santiago de Compostela y los puertos mar铆timos, y sus propuestas fueron muy moderadas, como el Discurso cr铆tico sobre las leyes y sus int茅rpretes de 1756 a 1770 de Juan Francisco de Castro Fern谩ndez, Estorbos y remedios de la riqueza de Galicia en 1775 de Francisco Somoza de Monsoriu o la Descripci贸n econ贸mica del reino de Galicia en 1804 de Lucas Labrada. No fue el caso de Vicente del Seixo que tuvo problemas con la Inquisici贸n por su Origen de la tolerancia en 1788 y con la autoridad civil por Ensayos para una instrucci贸n de la juventud espa帽ola en 1797 que acab贸 prohibiendo su difusi贸n鈥. En estas eclosiones hist贸ricas y culturales a las que hago referencia al comienzo de este escrito, la calidad y el talento van de la mano de la cantidad, afloran en su momento como un manojo de voluntades que ofrecen una corriente nueva, un movimiento que libera a la sociedad de su estancamiento, del inmovilismo En todas ellas se encuentran individualidades que son consideradas referencias de su tiempo; amapolas entre el trigo, luci茅rnagas que compartieron su luz expansiva y 煤nica sobre el claroscuro, que son punto de inflexi贸n en su presente y una influencia positiva para el porvenir. Seres de luz en el Siglo de las Luces.. La Ilustraci贸n alemana que se inici贸 en su su edad temprana o primera etapa, tuvo como fuente inspiradora el pensamiento del fil贸sofo Inmanuel Kant quien dej贸 en ella la huella de gran parte de su relato: “La Ilustraci贸n significa el abandono del hombre de una infancia mental de la que 茅l mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la propia raz贸n sin la gu铆a de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisi贸n o de valor para pensar sin ayuda ajena. –sapere aude-, -隆Atr茅vete a saber!-. He aqu铆 la divisa de la Ilustraci贸n.” Eclosiona con las referencias de la inglesa y la francesa y con su principal objetivo com煤n del esp铆ritu ilustrado: la emancipaci贸n social a trav茅s de la cultura ense帽ando al que no sabe y, sobre todo, ser maestro de s铆 mismo sin depender de otros. A crecer y desarrollar la inteligencia para no ser arrastrados por las supersticiones y los enga帽os sociales. Ese es el esp铆ritu que impulsaron quienes tuvieron el privilegio de tener acceso al conocimiento que estaba en manos de la burgues铆a y la aristocracia. De esta 茅lite social hubo una minor铆a a la que se conoce como burgues铆a culta. Los principales intelectuales de la ilustraci贸n alemana son Christian Wolff y Ehmprain Lessig, que difieren en cuanto a los objetivos que persiguieron:

Para Wolff, 鈥渓a filosof铆a es la ciencia de todas las cosas posibles y sus causas鈥 y se divide en cuatro campos de estudio que son Ontolog铆a, Cosmolog铆a, Psicolog铆a y 脡tica.

Para Lessing, lo esencial, sin embargo, son los campos de estudio del conocimiento: la Historia y la Naturaleza.

Goethe, Scheller, Alexander y Wilhelm von Humboldt

Jena, 1797

El dinamismo que desat贸 la ilustraci贸n en la sociedad alemana fue transformador y constructivo; rechaza las revoluciones como medio para alcanzar los derechos necesarios y opta como alternativa para ello de la inspiraci贸n por la cultura y la armon铆a evolutiva que se observa en la propia naturaleza elevarse hasta el cosmos, hacia un Todo. Con el Romanticismo que entra en escena y releva a la ilustraci贸n en el 煤ltimo cuarto del siglo XVIII, se restablece el sentimiento sobre el sentido que desterr贸 el rigor de la raz贸n ilustrada. Alemania dise帽aba las reformas de su sistema educativo que se inicia a final del siglo XVIII que es configurado y concluye a lo largo del siglo XIX. Esta herramienta de progreso contribuy贸, con el tiempo, a que surgieran algunas de las mentes m谩s relevantes del pensamiento humano. En esta ocasi贸n la calidad se concentra en unos pocos individuos que logran alcanzar con sus ideas y obras literarias resultados de avances en las cuestiones existenciales y, por lo tanto, sociales. El Romanticismo se opone al sentido excluyente del sentido que se hereda de la r铆gida y cientificista raz贸n ilustrada sugiriendo un equilibrio entre sus respectivas pretensiones que define al esp铆ritu del romanticismo como movimiento cultural que recupera todo aquello que La Ilustraci贸n consider贸 no existente si pertenece a lo improbable; la soberbia del racionalismo que no exime lo incomprensible motivada con la propia ignorancia. Si las dudas son la antesala de todas las respuestas, lo ser谩n tambi茅n en cualquiera de los movimientos que se den pero, deteng谩monos en este corto periodo de tiempo fronterizo entre siglos para conocer el origen de su porqu茅 y qui茅nes fueron sus principales exponentes: Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Scheller y los hermanos Wihlien y Alexander von Humboldt. Los dos primeros, Goethe y Schiller, est谩n considerados como los m谩s importantes dramaturgos alemanes y los hermanos Humboldt, el mayor Wihlien, como gran estudioso de las lenguas, hombre del Estado prusiano, fue ministro, y el primero en defender a la naci贸n del Estado al poner l铆mites sobre cu谩les han de ser sus funciones. Fue tambi茅n uno de los reformadores del sistema educativo alem谩n. Alexander, la academia de la francesa de la ciencia, le define como “el nuevo Arist贸teles”; para no olvidarse de alguna de sus virtudes intelectuales de las que es ejemplo y voz nueva en los numerosos hallazgos para las ciencias en el Nuevo Mundo,es mejor decir simplemente que fue un pol铆mata. Expedicionario y aventurero, Alexander fue el verdadero descubridor de Am茅rica pues aunque fuese Cristobal Col贸n quien se encontr贸 primero con el continente, hasta la primera expedici贸n de Humboldt y m谩s tarde y breve la expedici贸n de Darwin, s贸lo se conoc铆a del continente en tres siglos poco m谩s que su litoral. Humboldt catalog贸 plantas, insectos, animales. Cartografi贸 mapas de los nuevos territorios y sus mares. Conoci贸 a los pobladores de aquellas tierras que entonces eran colonias espa帽olas. Por cierto, la Corte de Espa帽a le facilit贸 todos los permisos y autorizaciones que necesit贸 para la expedici贸n, como era de esperar, pues aquel acontecimiento supon铆a lo que hoy es un viaje a Marte. Estos cuatro intelectuales representan la vanguardia cultural y cient铆fica de su tiempo y de muchas generaciones en las que influyeron; e influyen en las actuales y a buen seguro en las generaciones futuras. Para el fil贸sofo alem谩n Friedrich Nietzsche: 鈥淕oethe es todo 茅l una cultura, un fen贸meno 煤nico e irrepetible, un incidente sin consecuencias鈥. Otro comentario de Nietzsche que da muestras inequ铆vocas de su admiraci贸n y respeto es el referente a Conversaciones con Goethe de Eckermann, cuando dijo ser, 鈥渆l mejor libro alem谩n de cuantos existen.鈥 De hecho, creo que fue el 煤nico fil贸sofo compatriota del que habl贸 bien y que se libr贸 de su l谩tigo cr铆tico. Por otra parte, resulta cuando menos llamativo lo manifestado en una entrevista que public贸 el peri贸dico La Vanguardia, la historiadora B茅n茅dicte Savoy: 鈥淟os hermanos Humboldt s贸lo volvieron es estar bajo la luz p煤blica hace unos veinte a帽os; hoy parecen h茅roes reci茅n descubiertos para la Rep煤blica Federal de Alemania, precursores del pensamiento actual, representantes de muchos ideales, unos verdaderos mitos.鈥

El cr谩neo de Scheller

“C贸mo me embeles贸 secretamente su forma, los rasgos concebidos por Dios que a煤n perduran”. Este verso reza en la estatua de Goethe en la que contempla el cr谩neo de su gran amigo Schieller, diez a帽os m谩s joven que el autor de La teor铆a de los colores. Al parecer, Scheller fue enterrado en una fosa com煤n del cementerio de San Jacobs de Weimar, desde entonces se han buscado sus restos, pero no hubo suerte y los que se hallaron creyendo que eran los del historiador, resultaron ser de otro, Pero se sabe que el supuesto cr谩neo verdadero lo tuvo en su casa Goethe en 1826 durante un tiempo. Esta an茅cdota que vivieron los dos despu茅s de la muerte de uno es un tanto macabra pues deja un amplio margen para la enso帽aci贸n y el que la haga suya, sea capaz de resucitar cualquier imaginaci贸n, menos la del muerto.

Benjam铆n Lajo Cosido

memorialista