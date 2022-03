–

Lucy Parsons (Vida y obra)

Lucy Eldine Gonz谩lez Parsons (1853-1942). Naci贸 en 1853 en Waco, McLennan, Texas (Estados Unidos), (Se ignora la fecha exacta de su nacimiento) y muri贸 el 7 de marzo de 1942 a causa de un incendio. Esta enterrada en el Cementerio German Waldheim y Haymarket Martyrs鈥 Monument situado en 863 Des Plaines Ave, Forest Park, IL 60130, (Estados Unidos).

Fue una dirigente laboral radical y anarquista comunista estadounidense recordada por su poderosa oratoria, una de las m谩s influyentes de su tiempo.

Biograf铆a.

Primeros a帽os en Texas, (Estados Unidos).

Lucy Parsons naci贸 en 1853 en la ciudad de Waco, McLennan, Texas (Estados Unidos). Naci贸 siendo esclava, hija de una mexicana negra llamada Marie del Gather y de John Waller, mestizo de la naci贸n ind铆gena Creek que tenia su asentamiento en Alabama, Luisiana, Oklahoma y Texas en Estados Unidos).

Lucy qued贸 hu茅rfana a los 3 a帽os y fue criada por un t铆o de nombre Oliver Gathings. Durante su juventud era conocida como Lucy Gonz谩lez.

En 1870 Lucy conoci贸 a Albert Parsons , un exsoldado del Ej茅rcito Confederado con el que pronto se casar铆a. Tuvo que casarse ilegalmente, por las leyes contra mezcla racial. Albert Parsons por esa 茅poca hab铆a recibido un tiro en una pierna y hab铆a sido amenazado de linchamiento por defender el registro de votantes negros.

Contra todas las posibles recriminaciones y ataques que pudieran sufrir por ser un matrimonio interracial y activista por la liberaci贸n de los negros, Lucy y Albert se casaron en 1871. Tuvieron que huir de Texas (Estados Unidos) hacia Chicago, Cook, Illinois, (Estados Unidos) debido a las amenazas que recibieron.

En Chicago, Cook, Illinois, (Estados Unidos).

Ambos se mudaron a Chicago, Cook, Illinois, (Estados Unidos) en 1873 y se involucraron fuertemente en el movimiento revolucionario. Al llegar a Chicago, Cook, Illinois, (Estados Unidos) Albert Parsons consigui贸 un empleo como auxiliar en una empresa tipogr谩fica, mientras que Lucy abri贸 un taller de costura donde hac铆a vestidos por encargo. Al mismo tiempo los Albert Parsons se volvieron figuras activas en organizaciones libertarias, primeramente involucr谩ndose en el movimiento obrero a fines del siglo XIX, pero tambi茅n participando de formas de activismo revolucionario en favor de presos pol铆ticos, afrodescendientes, indigentes y mujeres.

Ambos contribuyeron con una serie de art铆culos y rese帽as en los peri贸dicos. Lucy escribi贸 para el peri贸dico 芦The Socialist禄 en 1878 y 芦The Alarm禄, el diario de la 芦Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores禄 que hab铆an fundado, junto con otros colaboradores, en 1883.

En 1886 Lucy Parsons sufrir铆a un duro golpe. Sin ninguna evidencia presentada a la corte que vinculase a Albert Parsons a las bombas de los episodios de Haymarket , Albert fue hecho preso y condenado a muerte junto con August Spies , Adolph Fischer , Louis Lingg y George Engel por el estado de Illinois, (Estados Unidos) todos ellos anarquistas comprometidos con el movimiento obrero en la lucha a favor de la jornada laboral diaria de ocho horas.

La ejecuci贸n de Albert Parsons ocurri贸 el d铆a 11 de noviembre del a帽o siguiente (1887) y, junto con la ejecuci贸n de otros cuatro anarquistas se torn贸 un referente para todo el movimiento obrero mundial, que pasaron gradualmente a adoptar el aniversario de la Revuelta de Haymarket , 1 de mayo , como d铆a de memoria y manifestaci贸n de la clase trabajadora.

芦Los anarquistas saben que un largo per铆odo de educaci贸n precisa preceder cualquier gran cambio fundamental en la sociedad, una vez que no crean en la miseria del voto, ni en campa帽as pol铆ticas, pero s铆 en el desarrollo de individuos con pensamiento aut贸nomo.禄 Lucy Parsons, Los Principios del Anarquismo, 1890.

En 1892 tras publicar 芦Libertad: Una publicaci贸n mensual Anarquista-Comunista Revolucionaria禄, Lucy Parsons casi termin贸 presa por el tono de sus discursos en los espacios p煤blicos y por distribuir propaganda anarquista.

Divergencias con Emma Goldman .

En su defensa por la causa anarquista, Lucy Parsons tuvo desencuentros ideol贸gicos con otros anarquistas contempor谩neos, incluyendo a Emma Goldman , debido a su idea de considerar la cuesti贸n de clase m谩s importante que las cuestiones de g茅nero y a la lucha por la libertad sexual. En opini贸n de diversos historiadores Emma Goldman y Lucy Parsons representan diferentes generaciones del anarquismo en los Estados Unidos. Este hecho termin贸 en un conflicto personal e ideol贸gico. Carolyn Ashbaugh analiz贸 las divergencias entre ambas:

芦El feminismo de Lucy Parsons consideraba que la opresi贸n sufrida por las mujeres era resultado directo del capitalismo, se basaba en los valores de la clase obrera. El feminismo de Emma Goldman ten铆a un car谩cter abstracto de libertad para las mujeres en todas las cosas, en todos los tiempos y en todos los lugares; su feminismo ten铆a un origen diferente que el de la clase obrera. Goldman representaba el feminismo defendido en el movimiento anarquista de la d茅cada de 1890. Los intelectuales anarquistas cuestionar铆an a Lucy Parsons sobre sus actitudes en relaci贸n a la cuesti贸n de las mujeres.禄 Carolyn, Ashbaugh, Lucy Parsons: American Revolutionary, Chicago, (Estados Unidos): Charles H. Kerr Publishing, 1976.

En 1908, despu茅s de que el capit谩n Mahoney del departamento de polic铆a de Nueva York, (Estados Unidos) irrumpiera en una conferencia de Goldman en Chicago, (Estados Unidos) los titulares de los peri贸dicos dec铆an que la popular anarquista hab铆a asistido al espect谩culo, 芦con la singular excepci贸n de Lucy Parsons, que no est谩 en los mejores t茅rminos con Emma Goldman 禄.1鈥

Parsons se dedicaba 煤nicamente a la liberaci贸n de la clase obrera, condenando el discurso de Goldman 芦dirigido a las clases medias禄; Goldman acus贸 a Parsons de montarse sobre la fama que le otorg贸 el martirio de su esposo.

Las diferencias ideol贸gicas entre Parsons y Goldman fueron en una escalada de competencia por la popularidad entre una y otra. Goldman , en su autobiograf铆a, 芦Living My Life禄, mencion贸 sucintamente la presencia de 芦Mrs. Lucy Parsons, viuda de nuestro m谩rtir Albert Parsons 禄, en la convenci贸n obrera de Chicago, (Estados Unidos) notando que ella 芦tuvo una activa participaci贸n en los acontecimientos禄. Posteriormente, Goldman apenas hizo otra menci贸n acerca de los or铆genes como esclava en una familia sure帽a, y su acercamiento al anarquismo. No existe otra menci贸n a su persona.

En un nivel m谩s personal, Parsons pensaba que era demasiado f谩cil para Goldman vivir el amor y la sexualidad 芦libre禄, y hacer reivindicaciones por la liberaci贸n de la mujer y la reestructuraci贸n de las relaciones familiares, porque ella no ten铆a que preocuparse por quedar embarazada: Goldman sufr铆a de una deformaci贸n uterina que le imped铆a tener hijos. Los m茅todos anticonceptivos no eran de f谩cil acceso para la clase trabajadora americana, como para alentar una actividad sexual que incrementar铆a las tasas de embarazos, sumergiendo a las familias en una pobreza a煤n mayor.

Actividades a inicios del siglo XX.

Lucy Parsons en una comisar铆a de polic铆a en 1915 debido a las manifestaciones del 12 de febrero.

En 1905 particip贸 de la fundaci贸n de la organizaci贸n 芦Industrial Workers of the World禄, y comenz贸 a editar el peri贸dico 芦Liberator禄, que serv铆a de veh铆culo de comunicaci贸n para la IWW en la ciudad de Chicago, (Estados Unidos). El enfoque de Lucy siempre ten铆a como base la lucha de clases, contra la pobreza y el desempleo. En enero de 1915 Parsons organiz贸 personalmente Manifestaciones de hambrientos por las calles de Chicago, (Estados Unidos), llevando tras de s铆 a la AFL y al Partido Socialista a tomar parte en una gigantesca manifestaci贸n el 12 de febrero.

En esa ocasi贸n, Parsons que algunos a帽os m谩s tarde, en 1920 ser铆a etiquetada por el Departamento de Polic铆a de Chicago, (Estados Unidos) como 芦m谩s peligrosa que mil insurrectos禄-, habr铆a dicho: 芦Mi concepto de la huelga en el futuro no es una paralizaci贸n que a su fin la gente se vaya a su casa volviendo a sus hogares hambrientos, sino una huelga en que todos se mantendr谩n de paro y tomar谩n los medios de producci贸n necesarios para s铆.禄 Parsons precedi贸 a las huelgas sit-down (sentadas) en los Estados Unidos y, m谩s tarde, las ocupaciones de f谩bricas en la Argentina.

En 1927 comenz贸 a trabajar en el 芦Comit茅 Nacional de Defensa del Trabajo禄, una organizaci贸n progresista que ten铆a como objetivo defender la libertad de organizaci贸n de las actividades pol铆ticas de los trabajadores y se opon铆a a muchos episodios en que los afroamericanos hab铆an sido injustamente acusados por cr铆menes que claramente no hab铆an cometido, como en el caso de los nueve de Scottsboro y de Angelo Herndon.

Existe una pol茅mica en relaci贸n a uno de los pasajes de su biograf铆a. Muchos de sus bi贸grafos (incluyendo al Lucy Parsons Center, la IWW y Joe Knowles) consideran que Parsons se habr铆a unido al Partido Comunista en 1939. Mientras tanto, otros como Gale Ahrens en su ensayo 芦Lucy Parsons: Mystery Revolutionist, More Dangerous Than A Thousand Rioters芦,2鈥 afirma que en su obituario publicado despues de su muerte por el Partido Comunista no hay ninguna menci贸n sobre una eventual afiliaci贸n o sobre el hecho de haber sido miembro del partido.

Vejez y muerte.

Parsons continu贸 con sus feroces discursos en la Plaza Bughouse de Chicago, (Estados Unidos) hasta los 80 a帽os, discursos en uno de los cuales habr铆a inspirado a Studs Terkel.3鈥 Una de sus mayores apariciones fue durante la 芦Internacional Harvester禄 en febrero de 1941.

Lucy Parsons falleci贸 el 7 de marzo de 1942, a los 89 a帽os, ciega y debilitada por los a帽os en un incendio accidental. Su esposo en esa 茅poca, George Markstall, muri贸 tambi茅n al d铆a siguiente debido a las quemaduras sufridas mientras intentaba salvarla de las llamas.4鈥婣un despu茅s de muerta el estado sigui贸 consider谩ndola una amenaza, y por ese hecho la polic铆a incaut贸 su biblioteca de m谩s de 1.500 libros con tem谩ticas relacionadas al sexo, el movimiento obrero y la anarqu铆a, y todos sus escritos personales. Sus restos mortales fueron enterrados junto a los de su esposo, en las proximidades del Monumento de Haymarket, en el cementerio Waldheim5鈥 (actualmente Cementerio Forest Home), en Forest Park, Chicago, (Estados Unidos).

