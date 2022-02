–

February 15, 2022

Como todos los años, en el barrio de Lugano el FOL junto con otras organizaciones, cooperativas, el CESAC 18 y el Espacio de los Jueves realizan tareas de difusión, cuidado y prevención con postas de salud y salidas por el barrio para descacharrar.

Comenzó febrero y prontamente desde la Comisión de Salud del FOL CABA impulsaron la continuidad de los recorridos por el barrio de Lugano y los talleres en las postas de salud, para la prevención del dengue. Porque marzo es considerado el mes más crítico en torno a la expansión del virus, debido a la intensidad de las lluvias y el clima cálido.

La temporada de verano suele ser el momento para realizar esta tarea de difusión de las medidas de prevención sugeridas para evitar la reproducción del mosquito Aedes Aegypti, vector del virus dengue, una enfermedad típica de zonas tropicales. Este mosquito encontrado en la Ciudad de Buenos Aires también puede transmitir otras enfermedades virales como la Fiebre Chikungunya, la Enfermedad por Virus Zika y la Fiebre Amarilla.

Rosario, integrante de la Comisión de Salud del FOL CABA, relata el trabajo de cada jueves en Lugano. “Hacemos la difusión de todo el cuidado y prevención con postas de salud. Empezamos con unas salidas territoriales, por algunas manzanas del barrio llevando la información, difundiendo sobre cómo podemos evitar que existan criaderos de larvas. Como promotoras de salud decidimos abarcar cuatro manzanas, entonces se hace allí el trabajo puerta a puerta, articulando con las demás organizaciones del barrio, trabajadores del CESAC 18 y con el Espacio de los Jueves”.

“En cada recorrido entregamos tul para los carritos de bebes y malla mosquitera, salimos cada jueves recorriendo donde vemos que hay focos de criaderos de larvas – prosigue Rosario – porque con esto de la urbanización hay muchas casas que derrumbaron y con estas lluvias son focos de criaderos, sacamos fotos, hacemos un informe y lo elevamos al IVC para que tome las medidas correspondientes.”

La última gran epidemia de dengue en la Ciudad de Buenos Aires ocurrió en 2020, en momentos donde la mayor atención estaba centrada en la pandemia de covid19. Ese año se confirmaron 58.435 casos, siendo el mayor pico en 20 años.

Las organizaciones sociales exigen al Gobierno de la Ciudad una mayor inversión en el sistema sanitario para enfrentar esta situación, al tiempo que toman en sus manos las capacitaciones junto a las y los trabajadores de la salud para poder formar promotores y promotoras.

“Porque con la fumigación no es suficiente, las larvas y huevecillos quedan y viven hasta un año aun con temperaturas bajas. El mosquito puede crecer en una tapita de botella, en cualquier lugar aunque parezca insignificante. Por eso insistimos con el descacharreo, que es explicar a las personas como puede hacer la limpieza de aguas quietas, lugares donde haya agua y puedan tener larvas de mosquito, no solo baldes, sino elementos amontonados, cosas en desuso, hay que tirarlos para que no sea un criadero y eliminarlo”, dice Rosario y remarca con énfasis que “con la cuadrilla de recolección salimos para ese fin y para hacernos conocer, que las cooperativas de las organizaciones podemos aportar y ayudar en el descacharreo para que tengamos menos contagios”.

Fuente: https://folweb.com.ar/nota/2098/continua_la_campana_para_prevenir_el_dengue/