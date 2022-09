–

September 26, 2022

José Luis Espert escribió: «Código Penal Art 181, delito de usurpación. Cárcel (6 meses a 3 años) o bala». El diputado nacional del frente Avanza Libertad lanzó un tuit pidiendo «cárcel o bala» para los gremialistas del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que realizaron esta semana una permanencia dentro del ministerio de Trabajo en busca de una respuesta a sus demandas, tras un acuerdo paritario que no satisface a los trabajadores del sector. El Código Penal sí prevé castigos para aquellos que instiguen públicamente a la violencia, como hizo el diputado en redes sociales. En concreto, el Artículo 212 determina: «Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación». La amenazante declaración pública de Espert se produce tras el intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por Mario Hernández

Los diputados del FdT, Germán Martínez, Paula Pennaca y José Luis Gioja repudiaron las expresiones de Espert y solicitaron su remoción de la Cámara baja.

En tanto, la secretaría de DD HH lo denunció “por incitación a la violencia”, al calificar el mensaje como “peligroso y antidemocrático”.

El jueves por la noche el ministerio de Trabajo, conducido por Claudio Moroni, denunció al secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo.

Es un grave ataque por parte del Gobierno junto a las patronales, contra los trabajadores y el justo reclamo que llevan adelante. Es importante llenar de solidaridad y apoyar con todas las fuerzas esta importante lucha.

El ministerio de Trabajo anunció la convocatoria a una nueva audiencia para retomar la negociación paritaria 2021-2022 para hoy a las 11:00hs. Ante esto, desde el SUTNA informaron que se decidió, siempre con objetivo claro de resolver el conflicto mediante un acuerdo que cumpla con satisfacer los justos intereses de los trabajadores, pasar la permanencia de los últimos días dentro de la cartera laboral y el acampe sobre la Avenida Callao a la entrada de cada una de las fábricas, para repeler además las provocaciones de las patronales en los portones y visibilizar el conflicto.

Desde el Sindicato señalaron que entienden que la decisión del ministerio de convocar a esta nueva audiencia y solicitar además que la representación del SUTNA pase a notificarse en la sede de Alem corresponde a dos situaciones: “Por un lado, se está realizando un paro total de actividades en todas las fábricas del neumático hasta nuevo aviso, debido a la actitud irracional y obstinada de las patronales, quienes deben dar agilidad a la revisión paritaria 2021-2022, en vez de provocar a los trabajadores con descabelladas propuestas para la paritaria aún sin abrir del 2022-2023 y, por otro lado, un acampe y una permanencia en las salas de negociación del ministerio de Trabajo debido a que esta cartera no cumplió con su deber de impedir que las patronales actúen de mala fe en la negociación colectiva, pretendiendo unilateralmente concluir con la paritaria revisión y abrir la próxima también unilateralmente, mediante una propuesta calamitosa, propuesta que fue publicada y difundida simultáneamente por las patronales de Fate, Bridgestone y Pirelli en el mismo momento que se iniciaba la audiencia, hecho bochornoso que colocó al ministerio de Trabajo en una clara mala praxis, apoyando en forma grosera a las patronales”.

Explicaron además que la decisión de pasar la protesta desde la Avenida Callao a las puertas de las fábricas se debe a que la comunicación del ministerio señala con claridad que “la discusión de la audiencia anunciada debe darse sobre la revisión aún sin resolver, donde los trabajadores realizaron un pedido salarial de dos componentes (aumento del salario real y paga adicional para el fin de semana) debe enmarcar a las patronales en dar una respuesta diferente a la reiterada una y otra vez en tantas audiencias anteriores”.

“La permanencia en el Ministerio de Trabajo responde con claridad a una acción gremial de denuncia y de reclamo para tener audiencias como corresponde en el marco de la buena fe negociar que el Ministerio y en Particular el Ministro de Trabajo debe garantizar. Por supuesto que las máximas representaciones gremiales de los trabajadores del SUTNA preferimos estar en las fábricas junto a nuestros compañeros defendiendo el salario, pero cuando las autoridades del Ministerio no cumplen mínimamente con sus funciones volcando su accionar contra los trabajadores, tenemos derecho a la protesta y a hacer visible semejante despropósito, y así lo hicimos, se enteró toda la opinión publica de este hecho. Y decimos con claridad, ni bien se fije una audiencia donde se retome la negociación de la paritaria 2021-2022 con las reglas correspondientes a la negociación colectiva, la permanencia en la sala de negociación del Ministerio se termina, ya que esa es la única forma en la que podrá haber un avance real en la negociación que logre terminar con este conflicto y así llegar al necesario acuerdo que proteja los intereses de los trabajadores del neumático y sus familias. La denuncia del Ministro de Trabajo Moroni contra mi persona, que se asemeja a los dichos anti-obreros de Espert, luego de que el accionar de su cartera obligara a las acciones gremiales dentro y fuera del Ministerio nada tiene que ver con la llamada ‘Casa de los trabajadores’. La lucha del SUTNA por los intereses de los trabajadores no se detendrá por más que aparezcan posiciones repudiables como lo sucedido en la última audiencia paritaria”, expresó en respuesta el propio Crespo.

El miércoles 21 de septiembre estaba prevista una reunión paritaria en la cartera laboral con los trabajadores del neumático. Sin embargo, desde el SUTNA denunciaron que las patronales y el Ministerio intentaron dar por cerrada la negociación para los años 2021-2022 y proponer una paritaria de 38% para el período 2022-2023.

“Hay una clara actuación entre el gobierno y las patronales en contra de las leyes. Tenemos situaciones de violencia hacia los trabajadores en cada fábrica. No se está dejando el ingreso de las representaciones gremiales”, afirmó Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino.

Entre las situaciones de violencia, señalaron que en Pirelli se permitió entrar a agentes policiales armados en medio de un conflicto y que en Bridgestone se habilitó la salida a toda velocidad de un camión por delante de donde los trabajadores se estaban movilizando. Además, se registran descuentos arbitrarios y constantes a trabajadores y en algunos casos se los manda a sentar sin asignarles tareas dentro de las fábricas.

“(Estamos) en una situación donde las patronales tienen grandes ganancias, compran la materia prima a dólar oficial y la venden en precio internacional, una situación inmejorable a nivel económico y, sin embargo, tienen a los trabajadores sin mejoras salariales, y ahora no solo pretenden una mala paritaria anterior sino que a la vez buscan destruir la paritaria 2022-2023. (…) El gobierno tiene responsabilidad, el Ministerio de Trabajo también, no se está actuando”, agregó Crespo.

El lunes 19 arrancó con medidas de fuerza en las distintas plantas. En Bridgestone con retiro de planta, en Pirelli paros de 4 horas por turno, en Fate paros en sectores por suspensiones.

A la previa de una audiencia caliente hay que sumarle una burda campaña contra la lucha en algunos medios nacionales, que intenta asociar a la huelga del SUTNA con las cadenas distribuidoras. Ambos estarían interesados en subir el precio de venta de los neumáticos, aunque los trabajadores lo harían de pura diversión ya que desde febrero tienen el mismo salario. Una campaña delirante.

La noticia más importante, en ese marco, fue la convocatoria a una marcha a Plaza de Mayo para el jueves 22/9. Será “para exigir al gobierno que asuma su responsabilidad sobre el conflicto”. La jornada será con paro desde las 13 horas, para concentrar en las puertas de cada fábrica y dirigirse hacia el centro. Desde el Sutna convocaron “a todas las organizaciones de trabajadores que quieran solidarizarse con esta justa lucha y la defensa de las paritarias, el salario, la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores. Concentramos 15:30 en Av. de Mayo y 9 de Julio, para marchar hacia Plaza de Mayo”.

Fue la primera marcha a la Casa de Gobierno. Es necesario marcar la responsabilidad del Gobierno. En estos 150 días, su actitud ha sido, lejos de cualquier supuesta «neutralidad», favorable a las empresas. Fate, Pirelli y Bridgestone se han negado a negociar durante meses, buscando cerrar la paritaria de manera unilateral. No han cesado con sus provocaciones, incluidos ataques antisindicales absolutamente ilegales. Las multinacionales han buscado imponer sus propias leyes ante la mirada distraída de los funcionarios. El mismo ministerio de Trabajo donde se cocinó el robo de las «horas al 200%» en los 90 y se reafirmó durante el kirchnerismo, hoy avala la estrategia de las grandes empresas. El ministerio de Producción ha sostenido esa estrategia con permisos de importación «extra» en busca de quebrar la huelga. La secretaría de Comercio ha hecho la vista gorda ante el escandaloso negociado de las empresas y las distribuidoras para estafar a miles de consumidores con precios desorbitantes.

Por eso fue una jornada de lucha importante.

El conflicto del neumático es un conflicto testigo para toda la clase trabajadora. Primero, porque hace más de 150 días que estos trabajadores están sosteniendo una lucha ejemplar. Pero además porque de su resultado se juega una pelea más de fondo. Las patronales quieren avanzar en el ajuste del salario, sostener las condiciones laborales noventistas y atacar a los sectores combativos. Por eso todos los trabajadores y trabajadoras tienen que seguir con atención el conflicto y, sobre todo, ver todas las formas de solidarizarse y apoyarlo. La convocatoria a una jornada de lucha fue una oportunidad para confluir con las organizaciones sociales, los sectores en lucha, el sindicalismo combativo y la izquierda que vienen apoyando.

Las empresas han preferido dejar de ganar más millones con tal de no ceder a los legítimos reclamos, en busca de quebrar la organización obrera.

Otro que se ha sumado a la campaña ha sido el impresentable ex secretario general del gremio, Pedro Wasiejko. Actual funcionario del Gobierno que quiere privatizar el Astillero Río Santiago, con un suculento sueldo, es recordado por miles de trabajadores del neumático como quien entregó sus conquistas, salarios, pactando con las empresas. Hoy aparece haciendo “propaganda” de un bono que firmó para entregar derechos, pero que solo fue cobrado dos veces durante los 15 años en la gestión Wasiejko, y con sumas miserables. En vez de criticar la prepotencia patronal y la inacción del ministerio, el funcionario ha salido a criticar… al sindicato y el activismo. Es cierto: ¿por qué habría que sorprenderse de un viejo amigo de las patronales y funcionario gubernamental?.