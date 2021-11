–

De parte de ANRed November 10, 2021 68 puntos de vista

A semanas de cumplirse los 20 a帽os de los levantamientos populares del 19 y 20 de 2001 hablamos con Luis Zamora. Nos cont贸 c贸mo surgi贸 Autodeterminaci贸n y Libertad en aquellos a帽os, entre paradojas y vaivenes de la organizaci贸n: 芦nos juntamos para explorar y ver que all铆 hab铆a un problema que ven铆a de la tradici贸n leninista. Y sobre todo en Trotsky, lo que nos dec铆a que la crisis de la humanidad era una crisis de direcci贸n. Empezamos a observar qu茅 pasaba con los pueblos sin direcci贸n, que se mandaban as铆 mismos. La auto direcci贸n禄. A d铆as de las elecciones legislativas explica las diferencias con el Frente de Izquierda y de Trabajadores 鈥 Unidad (FIT-U) y porqu茅 se negaron a ir en un frente electoral: 芦decir que no queremos construir direcciones y hacer un acuerdo con compa帽eros que dicen que quieren construir direcciones. Porque lo fundacional en nosotros es romper con la concepci贸n burguesa de que necesitamos dirigentes禄. Por ANRed.

A d铆as de las elecciones legislativas 鈥 que tendr谩n lugar el pr贸ximo domingo 14 de noviembre 鈥 y a poco de cumplirse 20 a帽os de los levantamientos populares del 19 y 20 de diciembre que hicieron caer al gobierno de Fernando De la R煤a y las pol铆ticas que impulsaba la Alianza, Luis Zamora comienza recordando el contexto en el que surgi贸 Autodeterminaci贸n y Libertad (AyL): 芦empezamos a ver un problema en la 鈥榙irecci贸n鈥. Nos juntamos para explorar y ver que all铆 hab铆a un problema que ven铆a de la tradici贸n leninista. Y sobre todo en Trotsky, lo que nos dec铆a que la crisis de la humanidad era una crisis de direcci贸n. Compart铆amos pero no nos cerraba que la tarea era la construcci贸n de una direcci贸n revolucionaria. Empezamos a observar qu茅 pasaba con los pueblos sin direcci贸n, que se mandaban as铆 mismos. La auto-direcci贸n. Entonces, empezamos examinando a los partidos de direcci贸n. Avanzamos, pero sin tener en claro qu茅 construir. Claro, siempre desde el clasismo, pensando en la clase obrera como el sujeto de cambio, y en este marco decidimos formar, el 1 de mayo del 2001, un grupo que era peque帽o, con compa帽eros que ven铆amos de otras expresiones de lucha, desde el movimiento piquetero, desde Derechos Humanos, etc茅tera禄, relata Zamora.

芦Ven铆amos viendo las experiencias en la Ruta 3, la FTV, la CCC. Que algo est谩 sucediendo desde abajo pero tambi茅n ve铆amos los dirigentes y eso no nos cerraba. 鈥 continu贸 contando Luis Zamora 鈥 Hab铆a una contradicci贸n. Y mientras nos junt谩bamos alguien propuso formar una agrupaci贸n. Y hab铆a mucha reticencia, ve铆amos las cosas desde el aire. Pero luego comenzamos a sintetizar lo que ven铆amos discutiendo: la auto-determinaci贸n contra la explotaci贸n, el clasismo y el anti capitalismo. Fueron surgiendo los puntos que nos un铆an. Y recuerdo que muchos nos entusiasmamos. Otros se opusieron y dec铆an que 铆bamos muy r谩pido. Esto sucedi贸 en el teatro El Calib谩n, en donde estaba Norman Briski. Hasta que alguien propuso presentarnos a elecciones para difundir estas ideas. Esto fue en las elecciones legislativas de octubre del 2001. En seguida sondeamos en la calle que est谩bamos tocando una fibra sensible y que nos iba a ir bien en las elecciones y ah铆 ya no pod铆amos retroceder. Al mismo tiempo hab铆a mucho entusiasmo. Acompa帽aron el 鈥Tato鈥 Pavlovsky y el docente Eduardo Marted铆, que luego de su fallecimiento unos estudiantes crearon una agrupaci贸n estudiantil que fue fundamental. Ten铆amos un programa que era una mezcla de troskos pero a la vez una cr铆tica al partido. De repente se nos vino un desaf铆o. Con la buena elecci贸n ingresamos al Congreso dos diputados. Briski me dice: 鈥榤enos mal que para senador se necesita muchos m谩s votos porque si era electo renunciaba鈥. Hab铆amos sacado el 8% para senador. Luego, cada vez se acercaba m谩s gente y en este escenario se vino el 2001鈥.

鈥 驴En aquel entonces, despu茅s del 19 y 20, comenzaron a surgir ideas vinculadas al autonomismo?

S铆, nosotros participamos en ese proceso. En las asambleas y otros espacios. Pero no adher铆amos al autonomismo. Aunque quiz谩 algunos grupos s铆. Es que en aquel momento se acerc贸 mucha gente. En aquel tiempo engordamos m谩s que crecer. Se empezaron a abrir locales, en garajes, en casas, en galpones. Nos avisaban que se fundaba un local de AyL avellaneda o tal o cual lado. Nosotros d谩bamos libertad. Pens谩bamos que sea un espacio para articular. Pero no ten铆amos solidez ni un programa com煤n. Solo algunos puntos y esto fue muy riesgoso. Luego, en el 2003, luego del proceso de movilizaci贸n, fue un error participar en las elecciones. Nos volcamos a defender las asambleas contra las posiciones dirigistas y contra las infiltraciones que en aquel momento hac铆a Eduardo Duhalde. En aquel entonces, la CTA quer铆a acaparar las asambleas y la izquierda dirigirlas. Contra todo eso defend铆amos al movimiento asambleario. Ah铆 tambi茅n nos surg铆an las contradicciones de no ver a la clase obrera en los espacios. En el 2001 la clase obrera no participo organizada. Iban por su cuenta y la mayor铆a estaba desempleada.

Cuando asesinan a Dar铆o y Kosteki nosotros estuvimos ah铆. Recuerdo cuando entramos al local de Izquierda Unida a sacar a la polic铆a. En aquellos d铆as discut铆amos mucho con la Ver贸n. Ve铆amos que el ambiente represivo se ven铆a en el discurso del gobierno. Duhalde, Atanasof. Sab铆amos que iba a haber represi贸n, pero no semejante balacera.

鈥 驴En las presidenciales del 2003 no se presentaron?

Claro. Decidimos no entrar con un sector de AyL muy cr铆tico que se empezaron a ir. Hab铆a propuestas de empezar a construir en todo el pa铆s pero empez谩bamos a ver que se met铆a gente que no ten铆a ninguna coincidencia, pero al no tener un programa claro no pod铆amos discutir. Nos llamaban de las provincias gente que no conoc铆amos, nos ped铆an la personer铆a. A la vez, coincidimos con el movimiento de asambleas, del cual 茅ramos parte para rechazar esas elecciones. Incluso, tambi茅n el PTS en aquel momento rechaz贸 las elecciones. Pero luego, ante las lecciones de renovaci贸n de la Legislatura en CABA surgi贸 nuevamente el debate para presentarnos. Yo me opuse: no pod铆amos controlar eso, era todo muy heterog茅neo. Esa experiencia fue un error que tuvimos. Sacamos dos legisladores que despu茅s se fueron enojados a otro proyecto.

鈥 驴Son como anarquistas present谩ndose a elecciones?

S铆, nos dicen anarquistas. Se han acercado anarquistas. Y el tema de presentarnos a elecciones es una paradoja en nosotros. Pero aunque en algunas elecciones no nos presentamos, siempre vimos en ese espacio la posibilidad de desarrollar la organizaci贸n, aunque hacemos una autocr铆tica de la experiencia por no haber tenido la solidez organizativa en los primeros a帽os. Siempre fue 煤til intervenir en las elecciones, exceptuando cuando sacamos muchos votos en el que la elecci贸n se nos volv铆a en contra. Ten铆amos ocho legisladores en la ciudad m谩s los diputados nacionales, y ah铆 una vez que entraban dec铆an 鈥榣a banca es m铆a鈥, y dec铆amos no, es del movimiento. Pero entonces surg铆a el 鈥樎縬ue hacemos?鈥 o 鈥樎縟贸nde est谩 el programa?鈥. A pesar de la debilidad estructural, fuimos explorando y aprendiendo. Nosotros ten铆amos en claro que la clase obrera para poder salir ten铆a que auto-dirigirse. Y esto es derrotar a las direcciones y evitar que sea reemplazadas por otras direcciones, aunque sean revolucionarias.

鈥 驴Pero no hay alg煤n punto de acuerdo por el cual puedan presentarse con el FIT-U, que ahora ha hecho una buena elecci贸n como tercera fuerza nacional?

En aquel entonces (2001) discut铆amos con el MST, que era Izquierda unida y estaba Patricia Walsh, y como crec铆amos ven铆an a buscarnos, pero nosotros sab铆amos que ese no era nuestro camino. En los 煤ltimos a帽os, volvieron a preguntarnos y lo discutimos m谩s a fondo porque hab铆an pasado muchos a帽os y llegamos a la conclusi贸n clara de que si acced铆amos era contribuir a la confusi贸n. Que no era claro, decir que no queremos construir direcciones y hacer una acuerdo con compa帽eros que dicen que quieren construir direcciones. Porque lo fundacional en nosotros es romper con la concepci贸n burguesa de que necesitamos dirigentes. Lamentablemente la izquierda en general han reproducido esta concepci贸n. 驴La clase c贸mo puede desarrollarse como sujeto si es guiada y dirigida?.

Lenin dijo algo extraordinario: que es espont谩neamente, la clase no llega al poder porque tiene mediaciones y que debe haber un partido para que luche para que avance la conciencia. Bueno, el anarquismo no da respuesta a eso. 驴Pero entonces c贸mo se enfrentan las mediaciones? A nosotros nos parece que ah铆 hay algo de Lenin muy valioso y es que hay que impulsar una vanguardia no para dirigir a la clase sino para aportar sobre esas condiciones espont谩neas en la clase y enfrentar estas mediaciones. Evitar el sustitucionismo en nombre de nadie. La clase para desarrollarse como sujeto tiene que decidir todo. Ac谩 hay una contradicci贸n en el leninismo.

En torno a las elecciones, nosotros vemos que tenemos una paradoja al presentarnos. Quien cr铆tica al proceso pero se presenta cuestion谩ndolo se puede decir que algo est谩 defendiendo ese proceso electoral aunque lo cuestione todo, como nosotros. Bueno, pero tambi茅n valoramos que la gente reclame que estemos en el Congreso para difundir estas ideas, no solo con la campa帽a sino tambi茅n desde las bancas. Criticar al r茅gimen es siempre nuestra idea y ac谩 tambi茅n nos diferenciamos del FIT-U, que cada vez m谩s se ha acentuado su condici贸n parlamentarista. Pero bueno, tiene sus contras. Si uno mantiene enfrentamiento contra el r茅gimen despu茅s te invitan poco a la televisi贸n y esas cosas.

鈥 A 20 a帽os de 2001, que vuelve un sentimientos anti- casta pol铆tica, pero ahora parece estar capitalizado por la derecha tipo Milei, 驴que opin谩s?

Es que el 2001 expres贸 una crisis del r茅gimen democr谩tico burgu茅s muy grande. De su representaci贸n. El grito que se escuchaba era: 芦Que se vayan todos禄. Era una expresi贸n del desprestigio de los partidos, de los jueces, del Parlamento, etc. Todos los jueves se hac铆an movilizaciones a la Corte Suprema para que se vayan todo eso luego de haber echado a De La Rua. Recuerdo que un corresponsal franc茅s me dec铆a: 芦Nunca vi nada igual. Vi movilizacioens contra presidentes, dictadores pero contra jueces de la Corte jam谩s禄. Es decir, la crisis fue inmensa. Y en nuestra visi贸n la crisis entro en un intervalo. La burgues铆a no la ha resuelto.

鈥 驴No cerr贸 la crisis del 2001 el kirchnerismo?

No. Lo que hizo el kirchnerismo fue recuperar un poco el prestigio de uno de los tres poderes: el Ejecutivo. Porque N茅stor Kirchner fue evidente que no ten铆a las falencias de De La R煤a. Y aqu铆 lograron ese 30% de votos. La incorporaci贸n de j贸venes que se fueron sumando a la pol铆tica en el 2006, 2007 y 2008. Lo que quiz谩 se observ贸 en lo que fue La C谩mpora. Es decir, se recupera. Pero vuelve a ser detr谩s de un l铆der y ya no con el movimiento obrero. El Parlamento no recupera la legitimidad y menos la Justicia. Cuando se termina la coyuntura favorable de super谩vit y vuelven los problemas estructurales del capitalismo en Argentina, vuelven los problemas tambi茅n. Y con el macrismo esto se profundiza. Por eso decimos que hay un intervalo del 2001.

Y con respecto a la pregunta, nosotros no creemos que hay una derechizaci贸n sino una polarizaci贸n. Es decir, hacia la derecha pero tambi茅n hac铆a posiciones m谩s democr谩ticas que se expresan fundamentalmente en movidas auto-convocadas. Todas estas luchas no tienen nada que ver con los Milei. El movimiento en Chile, en Colombia, en Ecuador, los chalecos amarillos, el movimiento anti racista en Estados Unidos contra el asesinato de Floyd. Tampoco decimos que hay una avance de la izquierda revolucionaria. Es un proceso embrionario hac铆a movilizarse, que es la acci贸n que odia el capitalismo. Hay una tendencia a no ver esto y fijarse en los impresionismos de Trump y Bolsonaro. En Argentina, que no se ve铆a, comienza a verse en fen贸menos como Milei, que son electorales pero tambi茅n se ve una muy buena elecci贸n del FIT-U y en provincias como Jujuy, con n煤meros muy interesantes. Esto muestra que hay una necesidad de alejarse de los partidos tradicionales. Un ejemplo es el Frente de Todos, en donde para ganar en el 2019 se unieron todos, pero no tienen programa. No hay proyectos, ni Cristina, ni Massa.

Esta crisis se ve en la cantidad de gente que impugn贸 o que ni siquiera fue a votar. Es muy interesante la situaci贸n. Al mismo tiempo que vuelve el brete con el FMI y ah铆 todos acuerdan en pagar. Es como con el extractivismo: est谩n todos de acuerdo. A 20 a帽os del 2001 sale a flote todo el desprestigio del r茅gimen.

鈥 驴C贸mo te imagin谩s si durante los meses de aquel 2001-2002 hubiese existido un polo de izquierda fuerte. Que tenga un voz ante la crisis?

Mir谩, coyunturalmente puede o podr铆a haberlo en un proceso de ascenso luchas. Y esa situaci贸n se podr铆a ir juntos para empujar. Ahora, si no hay un proceso de lucha y auto-organizaci贸n, y no alimentamos que los trabajadores se empiecen a dirigir ellos mismos, y que se cuestionen los sindicatos y los representantes, vamos a ir a frustraciones, porque las direcciones sustituyen. Hay que hacer la experiencia equivocarse. No resolver en el comit茅 del partido qu茅 hacer, porque sino los procesos no crecen.