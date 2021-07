–

July 5, 2021

Lula da Silva aparece en la pantalla del zoom y logra lo que muy pocos: su energ铆a, su carisma, trasciende la distancia. Despu茅s de haber pasado 580 d铆as en prisi贸n acusado de corrupci贸n, el expresidente de Brasil se siente satisfecho porque la Corte Suprema anul贸 los procesos en su contra y le devolvi贸 todos sus derechos pol铆ticos. 芦Demostr茅 que soy inocente禄, repite. Est谩 decidido a empezar a recorrer su pa铆s a mediados de este mes y advierte que todav铆a no es candidato a suceder a Jair Bolsonaro. El l铆der del PT se aviene a un di谩logo con V铆ctor Santa Mar铆a, coordinador del Grupo Octubre, y con P谩gina/12 en el que confiesa: 芦Nunca imagin茅 que Brasil fuera a elegir como presidente a un genocida, a un facho al que no le gustan los negros o los LGBTI, es m谩s, que no le gustan los sindicatos, no le gustan los trabajadores, no le gustan los indios, no quiere preservar nuestra selva amaz贸nica禄. Lula est谩 agradecido por el apoyo que recibi贸 de Alberto Fern谩ndez y de Cristina Kirchner mientras estuvo detenido.

