La rampa del palacio do Planalto de Brasilia, sede del poder ejecutivo de Brasil, fue escenario el domingo 1 de enero de una imagen ins贸lita. Jair Bolsonaro decidi贸 viajar a Miami para no realizar el tradicional traspaso de la franja presidencial al presidente electo Lula da Silva, lo que provoc贸 una de las escenas m谩s ic贸nicas de la historia del pa铆s: una mujer y un ni帽o negros entregaron la banda presidencial junto a otras cinco personas de la sociedad civil, entre ellas un hombre ind铆gena y un hombre con discapacidad. El artista Jorge Silveira sintetiz贸 el momento con una ilustraci贸n: 鈥Brasil toma posesi贸n de s铆 mismo鈥.

La imagen vino precedida de un discurso de Lula da Silva en el Congreso de los Diputados m谩s escorado a la izquierda de lo previsto. Un contundente Lula calific贸 de 鈥渆stupidez鈥 el teto de gastos (austeridad de las cuentas p煤blicas), anunci贸 una reforma laboral y se comprometi贸 a acabar con el hambre en Brasil. 鈥淒ilapidaron las (empresas) estatales y los bancos p煤blicos; entregaron el patrimonio nacional. Los recursos del pa铆s fueron rapi帽ados para saciar la codicia de los rentistas y de los accionistas privados de las empresas p煤blicas鈥, asegur贸 el presidente, que repiti贸 el lema ditadura nunca mais y acu帽贸 uno nuevo: democracia para sempre.

El 1 de enero Lula tambi茅n rompi贸 el protocolo. El presidente electo, que algunos medios llaman ya Lula 3 en alusi贸n a su tercer mandato, no us贸 el bol铆grafo oficial de la ceremonia de posesi贸n. Utiliz贸 un bol铆grafo-fetiche que un ciudadano del nordeste del pa铆s, tierra natal de Lula, le entreg贸 hace tres d茅cadas en un mitin. 鈥淢e dijo que el bol铆grafo era para que firmase la posesi贸n si ganaba las elecciones de 1989鈥, explic贸 Lula.

Como si estuviera en 1989, campa帽a en la que Lula lideraba un frente izquierdista que apelaba a la defensa de las empresas estatales y los servicios p煤blicos, firm贸 con su bol铆grafo-talism谩n la revocaci贸n de las medidas m谩s pol茅micas del anterior Gobierno. Las firmas de Lula con el resucitado Boli 89 deshicieron leyes aprobadas por Bolsonaro que no pasaron por el Congreso, la mayor铆a decretos presidenciales. Entre ellas, un despacho que abr铆a la privatizaci贸n de ochos empresas p煤blicas. La empresa p煤blica de petr贸leos Petrobras y Correos est谩n ya a salvo del rodillo privatizador de Bolsonaro. 鈥淰amos a acabar con las privatizaciones en este pa铆s. Vamos a demostrar que algunas empresas p煤blicas van a ser rentables鈥, dijo Lula en uno de sus 煤ltimos discursos de 2022.

Carteles electorales de la campa帽a de Lula 1989. | Fuente: Poder 360

Las primeras medidas de Lula

Si dios (y el diablo) est谩 en los detalles, la m铆stica de Lula 3 se concentra en un bol铆grafo. El Boli 89, ese objeto alqu铆mico, desenterr贸 el heter贸nimo m谩s rebelde de Lula. El Boli 89 鈥搕贸tem, linterna, micr贸fono, punta de lanza鈥 visibiliz贸 un moment谩neo regreso del Lula que perdi贸 las elecciones de 1989 por su exceso de ret贸rica rebelde. El d茅j脿 v煤 no es casual. Forma parte de un conjunto de detalles izquierdistas que se cuelan en la narrativa m谩s centrista del frente democr谩tico que derrot贸 a Bolsonaro. La campa帽a de Lula de 2022 reedit贸 el jingle electoral de 1989 Sem medo de ser feliz. Y, mientras elogiaba con tono moderado las virtudes de la democracia liberal, rescataba en m煤ltiples discursos algunas propuestas de 1989: derecho a la vivienda, educaci贸n p煤blica, sanidad p煤blica, carest铆a de la vida, inversiones del sector p煤blico. Propuestas que tras la destrucci贸n del Gobierno Bolsonaro vuelven a ser prioritarias.

Desde el martes 2, est谩n revocadas las leyes que liberalizaban la posesi贸n de armas, abr铆an la Amazon铆a y las reservas ind铆genas a la explotaci贸n comercial

El discurso de Lula y sus primeras medidas asustaron a los sectores conservadores. El diario Estad茫o de S茫o Paulo public贸 un duro editorial titulado 鈥El viejo Lula est谩 de vuelta鈥, en el que calificaba sus ideas econ贸micas como atrasadas. Esta semana, la bolsa de S茫o Paulo cay贸. El real brasile帽o se desvaloriz贸. Ninguna sorpresa para Lula, que recibi贸 la misma acogida de los mercados cuando asumi贸 el poder en 2003. A pesar de ello, la austeridad neoliberal no parece estar en el horizonte del nuevo Gobierno. Lula ha colocado a pesos pesados de la izquierda en la direcci贸n de Petrobras y de los tres principales bancos p煤blicos: el Banco do Brasil, la Caixa Econ么mica Federal y el Banco Nacional de Desenvolvimento Econ么mico e Social (BNDES). Especialmente relevante es el nombramiento de Aloizio Mercadante, uno de los fundadores del Partido dos Trabalhadores (PT), como director del BNDES. Mercadante, hist贸rico enemigo de la austeridad, ya ha anunciado que el BNDES que prestaba dinero p煤blico por debajo de las tasas de inter茅s est谩 de vuelta. Si Dilma Rousseff coloc贸 al ortodoxo neoliberal Joaquim Levy como ministro de Hacienda para satisfacer a los mercados, Lula 3 avanza en otra direcci贸n. El nuevo jefe de la cartera no es otro que Fernando Haddad, candidato presidencial del PT en 2018, que apunta a ser el sucesor de Lula en 2026.

El resto de medidas firmadas por el Boli 89 son un sonoro rewind al legado de Bolsonaro. Desde el martes 2, est谩n revocadas las leyes que liberalizaban la posesi贸n de armas, abr铆an la Amazon铆a y las reservas ind铆genas a la explotaci贸n comercial, segregaban a personas con discapacidad en la educaci贸n o imped铆an la participaci贸n ciudadana en la definici贸n de pol铆ticas p煤blicas (Bolsonaro elimin贸 el 75% de los consejos populares). Los cien a帽os de sigilo que Bolsonaro decret贸 para las investigaciones sobre su familia quedaron reducidos a treinta d铆as. El renacimiento del Fondo Amazonia, que canalizaba fondos internacionales para la conservaci贸n de la Amazon铆a, redondea la canetada de Lula, jerga usada para leyes que emanan directamente del poder presidencial.

Lula 1, Lula 2, Lula 3

Lula sabe que no conseguir谩 gobernar 煤nicamente v铆a decretos. Necesita sellar alianzas en el Congreso y en el Senado. Necesita diplomacia y t谩ctica

Lula 3 baila en el espejo de su pasado. Compone una estudiada coreograf铆a con sus alter egos que ya gobernaron. El nuevo-viejo presidente equilibra su swing izquierdista con el pragmatismo adquirido por Lula 1 (presidencia 2003-2006) y Lula 2 (presidencia 2007-2010). Las primeras medidas del nuevo Gobierno, tildadas de revanchistas por el bolsonarismo, se compensan con un gabinete de ministros bastante pragm谩tico. Lula 3 sabe que no conseguir谩 gobernar 煤nicamente v铆a decretos. Necesita sellar alianzas en el Congreso y en el Senado. Necesita diplomacia y t谩ctica. Necesita al Lulinha paz e amor que lleg贸 al poder en 2003 (Lula 1) y al pol铆tico negociador que consolid贸 la alianza con el bloque pol铆tico del centr茫o (Lula 2).

El PT tiene apenas 11 ministerios de los 37 ministros. Los partidos aliados del frente democr谩tico tejido por Lula est谩n bien acomodados (seis ministerios). El centr茫o tiene seis ministerios: tres para el Movimento da Democracia Brasileira (MDB) y tres para el Partido Social Democr谩tico (PSD). El Partido Democr谩tico Trabalhista (PDT) de Ciro Gomes, que fracas贸 al intentar disputar la hegemon铆a de la izquierda al PT, tiene dos. La gran sorpresa: la entrega de tres ministerios a la derecha. Si el nombramiento de Jos茅 M煤cio como ministro de Defensa (afiliado al Partido Trabalhista Brasileiro, PTB) entraba en alg煤n c谩lculo, la entrada en el Gobierno de Uni茫o Brasil, partido del exjuez S茅rgio Moro que encarcel贸 a Lula, ha irritado a la izquierda. Lula 1 y Lula 2 saben lo que hacen: los dos ministerios de Uni茫o Brasil, Comunicaci贸n y Turismo, parecen m谩s concebidos para dividir y provocar un cortocircuito en un partido que aspira a reunificar a la derecha no bolsonarista que una decisi贸n orientada a la gobernabilidad.

Por otro lado, los nueve ministros sin filiaci贸n partidista inyectan narrativa ciudadana. Una exjugadora de voleibol (Ana Moser). Una cantante (Margareth Menezes). Abogados. Periodistas. Ciudadanos comunes y corrientes, como los que entregaron la franja presidencial a Lula el d铆a de su posesi贸n. Ciudadanos de a pie para que Lula 3 surfee la ola antipol铆tica que entron贸 a Bolsonaro como el presidente antisistema.