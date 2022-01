–

De parte de La Haine January 12, 2022 27 puntos de vista

En una carta a Celso Furtado, en 1967, Florestan Fernandes observ贸 que 鈥渆n Brasil, desde la independencia, las reformas liberales siempre han necesitado la aprobaci贸n de los conservadores鈥 (Celso Furtado, Correspond锚ncia intelectual). Yo dir铆a que estas reformas, que no siempre son modernizadoras, siempre han implicado reconciliarse con el atraso, evitar reformas esenciales o caracterizar err贸neamente su papel renovador. Porque la conciliaci贸n es un instrumento que sirve a los intereses del bloque dominante. En este sentido, nuestra historia es ejemplar.

El maestro de La revoluci贸n burguesa en Brasil recuerda que la ruptura con el estatuto colonial y la instalaci贸n de la monarqu铆a constitucional, una transacci贸n de las 茅lites nobles (y la conciliaci贸n es siempre un narcotr谩fico en el que prevalece la voluntad de la casa grande), fue hecho sin tener en cuenta los principios o ideas liberales, comprometi贸 que las fuerzas dominantes estaban en la preservaci贸n del latifundio y sus intereses asociados, como la defensa de la propiedad y la esclavitud, hermanas siamesas.

Es decir, el avance tendr铆a que ser siempre m铆nimo, solo el mil铆metro necesario para enfriar las tensiones, evitando cualquier perturbaci贸n en la arquitectura de la organizaci贸n del poder. As铆, y a trav茅s de tales artes, las 鈥渞eformas liberales鈥 fueron llevadas a cabo por conservadores, como en la abolici贸n de la esclavitud, garantizando a la clase dominante la preservaci贸n del statu quo ante , cuya esencia era la intocabilidad del r茅gimen de propiedad de la tierra.

En 1822, el Brasil colonial se proyectaba sobre el estado independiente y el latifundio sobrevivir铆a en la Rep煤blica de los Plantadores. El poder gobernante sigue siendo el mismo; las alteraciones, m铆nimas, superficiales , operan por reiteraci贸n y acomodaci贸n, nunca por ruptura.

El miedo al cambio es el condimento de la pol铆tica conciliatoria a trav茅s de la cual la clase dominante ata el choque social en el ambiente de la casona, que lo manipula: 鈥淟a conciliaci贸n debilit贸 a muchos dirigentes y no se hizo en beneficio del pueblo y del pa铆s, sino por la defensa de los intereses minoritarios, ya que atraves贸 diferencias personales y no resolvi贸 los problemas pr谩cticos-reales del pueblo 鈥(Jos茅 Hon贸rio Rodrigues, Concilia莽茫o e Reforma no Brasil), simplemente porque el pueblo no es sujeto hist贸rico.

Los cambios, traficados por una clase dominante que se aferra a la convicci贸n de la continuidad, casi siempre se suman al pasado, rara vez lo suprimen.

Nuestra historia es profundamente conservadora. Fuimos los 煤ltimos en el proceso de independencia, los 煤ltimos en abolir la esclavitud, la 煤ltima monarqu铆a. Hablamos de la reforma agraria desde al menos la frustrada Asamblea Constituyente de 1823, con el texto de Jos茅 Bonif谩cio.

Volvamos a Florestan y a la carta referenciada: 鈥淓l pa铆s -a帽ade el maestro- acoge mejor las reformas necesarias, siempre que pierdan su car谩cter ideol贸gico (y pocas veces lo tienen, como solemos llegar tarde: cuando aceptamos una idea nueva, ya no es m谩s ideolog铆a, sino una tradici贸n envejecida que est谩 en proceso de ser reemplazada en los pa铆ses de origen) y se puede implementar con la certeza de que no alterar谩n significativamente la rutina preestablecida [鈥鈥. Es decir, cuando deja de ser una idea de fuerza, un proyecto, un programa.

Un buen ejemplo del compromiso de la casa grande por preservar el pasado lo ofrece la resistencia de la vieja prensa en su defensa del neoliberalismo, a pesar de su fracaso mundial, y el rotundo desastre de su introducci贸n entre nosotros por parte del aprendiz de brujo que a煤n est谩 en el Ministerio de Econom铆a.

En la segunda mitad de la d茅cada del 40 del siglo pasado, todav铆a est谩bamos discutiendo si el pa铆s deb铆a tomar la opci贸n industrial. La planificaci贸n gubernamental solo fue admitida cuando perdi贸 el aire y los colores de la cultura marxista.

La necesidad de un sello conservador traspasa los l铆mites de las 鈥渋deas liberales鈥 y entra ahora en el terreno de las propuestas pol铆ticas. Un tema candente, el car谩cter de un eventual gobierno de centro-izquierda -la discusi贸n que concierne a los intereses del pueblo brasile帽o- no tiene espacio en la prensa brasile帽a, no conquista a los pol铆ticos y menos a los 鈥渆specialistas鈥, porque ser铆a colocarlos inevitablemente en el orden del d铆a del debate sobre la arquitectura del poder, el nudo gordiano de la pol铆tica.

Se exorciza este tema, as铆 como el car谩cter de las composiciones del partido, y en el espacio vac铆o se discute, por ejemplo, qui茅n deber铆a ser el vicepresidente en la futura lista del ex presidente Lula. Y el l铆der en apuestas hoy, dicen los medios, es Geraldo Alckmin. La candidatura del ex gobernador paulista se presenta como el sello conservador indispensable para viabilizar la candidatura del PT, que, a pesar de las lecciones ofrecidas por dos gobiernos (2003/2011), a煤n necesitar铆a pasaporte para circular por la paulista avenida Faria Lima.

Es decir, muestra de nuestro abismal atraso pol铆tico-ideol贸gico, el llamamiento a una candidatura socialdem贸crata basada en una dilatada trayectoria pol铆tica y en la experiencia de ocho a帽os en el gobierno carece a煤n del ‘nihil obstat’ de sus opositores ideol贸gicos para dejar de lado los miedos de los conservadores, sin cuyo apoyo el centro-izquierda no podr铆a gobernar.

Es dif铆cil de creer que la mera presencia de Alckmin en la f贸rmula presidencial es suficiente para establecer el modus de la convivencia civilizada entre conservadores y Lula, teniendo en cuenta que la vicepresidencia por s铆 sola no garantiza al titular cualquier tipo de capacidad de interferir en el gobierno . Mucho menos para dictarte pautas. Es m谩s razonable creer que Faria Lima querr谩 discutir su proyecto de gobierno con el candidato.

Sin embargo, dadas las caracter铆sticas y condiciones de la candidatura de Lula, lo que se puede esperar (y m谩s que nada, desear) es que esta discusi贸n en torno a un programa de gobierno y otros compromisos pol铆ticos, con Alckmin o cualquier otro nombre, con los partidos y otras instituciones. de la sociedad, hacerse de la forma m谩s amplia y transparente posible.

A pesar de la vergonzosa obviedad, hay que repetir mil veces que la historia no se repite. El pr贸ximo 2022 no guarda el m谩s remoto recuerdo de los a帽os 2002, y las condiciones que aguardan el eventual tercer mandato de Lula nada tienen que ver con las condiciones hist贸ricas que presidieron sus dos mandatos en 2003. Adem谩s de los evidentes cambios en la coyuntura internacional.

El escenario brasile帽o que se desarrolla para 2023 es hist贸rica y sustancialmente diferente. Ya no se trata de recuperar el pacto democr谩tico de desarrollo de la Nueva Rep煤blica de Ulises y Tancredo, sino de restaurar la democracia y reconstruir la naci贸n, como proyecto. Antes de sentar las bases del pa铆s que queremos, es necesario salvar -pol铆tica, econ贸mica e ideol贸gicamente- el pa铆s que tenemos, el que vamos a heredar de la pesadilla pocketnarista, la recurrencia del 1 de abril de 1964.

Es evidente que, al contrario de los tiempos de hoy, que militan en el conflicto y el desgarro del tejido social, es necesario construir un consenso en torno a la salvaci贸n nacional, pero sin renegar del conflictos de clases. Desde un programa m铆nimo de emergencia, limitado a contener la hemorragia, se debe construir un programa de gobierno a largo plazo con la sociedad, que, con miras al desarrollo, tenga como objetivo construir una sociedad libre.

Pero, sabemos, 茅ste es todav铆a un proyecto muy lejos de lo que, en las condiciones actuales, nos puede ofrecer la promesa de un futuro gobierno de Lula, con Alckmin, Joaquim o Manuel.

* Roberto Amaral es periodista, ministro de Ciencia y Tecnolog铆a en el primer gobierno de Luiz In谩cio Lula da Silva (PT).

NODAL