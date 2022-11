–

De parte de CGT Valencia November 20, 2022 234 puntos de vista

Xerrada organitzada per la secci贸 sindical d鈥檈nsenyament de CGT-Val猫ncia sobre com denunciar el frau de llei en personal inter铆 i com realitzar el concurs de m猫rits.

La xerrada ser脿 realitzada per Encarni Salguero, Secret脿ria General de la Federaci贸 d鈥橢nsenyament de CGT i pels companys i companyes de la secci贸 sindical d麓Ensenyament de CGT-Val猫ncia.

Al personal inter铆: Ens deixaran en calces!!!

Dilluns 21 18.30 hores

Charla organizada por la secci贸 sindical d鈥檈nsenyament de CGT-Valencia sobre c贸mo denunciar el fraude de ley en personal interino y c贸mo realizar el concurso de m茅ritos.

La charla ser谩 ofrecida por Encarni Salguero, Secretaria General de la Federaci贸n de Ense帽anza de CGT y por los compa帽eros y compa帽eras de la secci贸n sindical de Ense帽anza de CGT-Val猫ncia.

Al personal interino: Nos van a dejar en bragas!!!

Lunes 21 18:30 horas