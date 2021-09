Luz (John Zerzan)

Simple, sumamente com煤n. Siempre presente, esta luz que no est谩 en ning煤n otro lugar y en todas partes. Vivir, dar vida. Es el aura de cada d铆a sinuoso y tambi茅n una dimensi贸n de, una clave de nuestro lugar en la naturaleza. No es casualidad que una revelaci贸n / estado / destino anhelado parezca siempre representado con una luz dram谩tica.

Presente en el origen de la vida y omnipresente en ella. En el siglo IX, Duns Scotus Erigena declar贸: 鈥淭odo lo que es, es luz鈥. [1] Coextensivo con el aire que respiramos, y sin embargo, nada en nuestra experiencia es menos banal o neutral. Estamos en ella y elude nuestros intentos de captarla. La luz est谩 loca. Se re煤ne, se dispersa y llega en todas las formas, seg煤n el tiempo, el lugar y otras innumerables condiciones.

La luz impregna nuestros sentidos y significados en un grado incomparable. Queremos ser vistos bajo una buena luz, 鈥淗e visto la luz鈥, iluminados en lugar de ignorantes. Como el amanecer que madura, 鈥渉a amanecido en m铆鈥. Matthew Arnold acu帽贸 la frase 鈥渓uz y dulzura鈥 para el objetivo de nuestro esfuerzo. Luxurious viene de lux, lat铆n para luz; l煤cido, de manera similar. Sabemos lo que significa incluso si todos nosotros, toda la vida, vemos y sentimos la luz de manera diferente.

Muchos tipos de luz, sin duda, sin embargo, John Keats pregunt贸: 鈥溾溌縌u茅 ha hecho escribir al sabio o al poeta / Sino el hermoso para铆so de la luz de la naturaleza?鈥 [2]. Una planta en un s贸tano crecer谩 hacia la luz. 鈥淓sa Luz, cuya sonrisa enciende el Universo鈥, escribi贸 Percy Bysshe Shelley. [3] Esa luz de la que canta el Amina; copioso como las estrellas y alegre como la luz de la ma帽ana鈥, relat贸 Walt Whitman. [4] Las 煤ltimas palabras de Goethe fueron 鈥溌谩s luz, m谩s luz!鈥 [5]

El ritmo fundamental de nuestro planeta es la alternancia de luz y oscuridad, d铆a y noche. La luz solar es b谩sica para toda la vida en la Tierra. Menos obvio es el hecho de que una vez respondimos con deleite y asombro al resplandor del sol, la luna y las estrellas en una intimidad con tales cuerpos celestes. C贸mo ha cambiado esto. Como dijo Ralph Waldo Emerson, 鈥淓l sol ilumina solo el ojo del hombre, pero brilla en el ojo y el coraz贸n del ni帽o鈥. [6] Domesticados, hemos sido apartados de esta comuni贸n; pero en cierto sentido, todav铆a adoramos al sol. 鈥淭煤, Sol, de este gran mundo tanto ojo como alma鈥, en palabras de John Milton. [7] El sol es un punto brillante, galvanizador y, para algunos, un centro de valor incomparable. Del oc茅ano primordial calentado somos los hijos del sol. Estamos hechos de luz solar, incluso si damos por sentado sus ilimitados regalos.

Luminoso, numinoso, nos ba帽a el sol en su torrencial. La escritora Ojibwe[1], Theresa Smith, describe estar sobre una roca cuando el sol rompi贸 sobre ella: 鈥淪ent铆 que iba a poder vivir una nueva vida a partir de ese momento. Iba a poder moverme hacia una nueva luz鈥. [8] El sol inmediato puede limpiar y sanar. Nuestra propia energ铆a solar y Vitamina D; el trastorno afectivo estacional es, por supuesto, la falta de sol. Lawrence Durrell lo resumi贸: 鈥淪ol puro / Afirmador鈥. [9] 鈥溌e nuevo el sol / nuevo cada d铆a鈥 y nuevo y nuevo, / que entra y estabiliza mi alma 鈥, proclam贸 Marianne Moore. [10]

Walt Whitman observ贸 que 鈥渋rrumpe en direcciones inesperadas鈥. [11] 鈥淰iejo tonto ocupado, revoltoso Sol鈥, seg煤n 鈥淭he Sun Rising鈥 de John Donne. [12] El sol conoce secretos, va m谩s all谩 de los fines del pensamiento. Las sombras, sus creaciones, no esconden nada. Mark Van Doren se帽al贸 que 鈥淓sta corriente de sol de color 谩mbar, con una hora de vida, / Fluye descuidadamente y no se salva鈥. [13]

Los gobernantes, al menos desde los faraones de Egipto hasta el 鈥淩ey Sol鈥 de Francia, Luis XIV, se han identificado con el sol. Tambi茅n hay innumerables asociaciones entre el sol y la agricultura / domesticaci贸n, incluidas muchas Danzas del sol. Una historia de S茅neca, 鈥淭res hermanos que siguieron al sol鈥, dice que 鈥渆l sol ama la guerra鈥, en el contexto del cultivo de tabaco y ma铆z. [14]

Coextensiva con el aire que respiramos, la luz tambi茅n est谩 com煤nmente relacionada con el esp铆ritu en muchas tradiciones y religiones. [15] En el siglo XIV a. C. Akh-en-Aton [Akenat贸n] ofreci贸 un famoso himno al dios sol, en los albores del monote铆smo. Un tema en la religi贸n china es 鈥渓a idea de objetos, lugares o seres m铆ticos de luz perpetua鈥. [16] 鈥淟a luz en m铆 reconoce y honra la misma luz que est谩 dentro de ti鈥 es un saludo est谩ndar para la pr谩ctica del yoga. El primer libro de la Biblia hebrea (siglo VIII a. C.) incluye el famoso 鈥淵 Dios dijo 鈥楽ea la luz鈥: Y fue la luz鈥. (G茅nesis 1: 3) Seg煤n el Evangelio de Juan, Jes煤s afirm贸 ser 鈥渓a luz del mundo鈥. (Juan 9: 5) El aspecto inverso es la oscuridad: en el Para铆so perdido de Milton, por ejemplo, Satan谩s reina en el infierno, 鈥渁siento de desolaci贸n, vac铆o de luz鈥. [17]

En una vena m谩s filos贸fica, est谩 claro que en esa disciplina, tambi茅n, la luz ha sido una met谩fora poderosa y m谩s. Lo sublime, por ejemplo, se convirti贸 en un enfoque filos贸fico y est茅tico clave en el siglo XVIII; era un lugar com煤n que la luz era la esencia de lo sublime. Mucho m谩s tarde, a Georges Bataille le molestaba el sol plat贸nico de la fr铆a raz贸n y, en cambio, celebraba el sol ardiente, que para 茅l representaba la frustraci贸n del anhelo de trascendencia de 脥caro. El lumen naturale de Heidegger es una facultad intuitiva de sentido dentro de nosotros, mientras que la oscuridad aparece en los escritos de Sartre como n谩usea, aniquilaci贸n, aquello que est谩 cerrado. Maurice Merleau-Ponty busc贸 una ontolog铆a primordial de la visi贸n antes de la divisi贸n entre sujeto y objeto. La percepci贸n vivida fue la clave de su investigaci贸n fenomenol贸gica, y la luz nunca estuvo lejos de esta percepci贸n activa en el mundo. Para la fil贸sofa feminista Luce Iragaray, el 茅nfasis de Merleau-Ponty en lo tangible no era lo suficientemente tangible o 铆ntimo. 鈥淪olo veo a trav茅s del toque de la luz鈥, declar贸. [18]

En su Visi贸n de la naturaleza, Michael Tobias observa que a pesar de los cientos de libros de historia del arte occidentales con 鈥渓uz鈥 en sus t铆tulos, son 鈥渟orprendentemente silenciosos sobre el tema de la luz鈥. [19] Sin embargo, Paul Hills tiene raz贸n al se帽alar 鈥渜ue la preocupaci贸n por representar la luz es una caracter铆stica de la tradici贸n occidental desde el Renacimiento hasta los impresionistas鈥. [20] A principios del siglo XV, los hermanos Van Eyck aportaron una extraordinaria claridad de luz a sus pinturas. En el siglo siguiente, hacia fines del Renacimiento, la luz de Masaccio fue un rasgo preeminente de su obra. El prop贸sito de la representaci贸n se pierde de alguna manera cuando la luz se convierte en un tema principal, en un alejamiento satisfactorio de lo que la representaci贸n siempre est谩 tratando de lograr.

Siglos m谩s tarde, en la d茅cada de 1870, Renoir y Manet desencadenaron todo un movimiento. Como resumi贸 Robert Delaunay, con cierta exageraci贸n: 鈥淚mpresionismo; es el nacimiento de la Luz en la pintura鈥. [21] De los lienzos preimpresionistas ba帽ados por el sol de J.M.W. Turner a la intenci贸n a煤n m谩s centrada de Manet: 鈥淟a luz es la persona principal en la imagen鈥. [22] En Estados Unidos, la escuela del r铆o Hudson ten铆a un 茅nfasis estrechamente relacionado un poco antes, aunque en un estilo bastante diferente. Como en Francia, los artistas se vieron atra铆dos hacia la luz cuando la industrializaci贸n la amenaz贸 de manera decisiva.

Pierre Bonnard captur贸 la luz radiante, la luz del sol que entraba por una ventana como una gracia secular, a principios del siglo XX. M谩s adelante en el mismo siglo, Mark Rothko nos devuelve a lo sublime, la profundidad de sus formas rectangulares pulsadas de luz. La luz es una presencia que evade la representaci贸n, conoce tantos trucos con los que prevalece. La imagen, por el contrario, no es m谩s que las 鈥渃enizas鈥 de lo que estaba activo, como se帽al贸 Man Ray en su ensayo de 1934, 鈥淟a era de la luz鈥. [23]

鈥淟a luz es luz y la oscuridad es oscuridad; y si, como en el crep煤sculo, parecen mezclarse 鈥 lo hacen sin que ninguno de los dos ceda nada de s铆 al otro 鈥, seg煤n el fil贸sofo John Sallis [24]. En una entrada del diario del 13 de junio de 1851, Thoreau recurre a una vena similar: 鈥淟uego es la noche, cuando la luz del d铆a cede a la luz de la noche鈥 un intervalo, una distancia no reconocida en la historia鈥. [25] Hay tanto en qu茅 pensar y descubre en estos reinos silenciosos y omnipresentes. 鈥淣oche luminosa, tocada por un avivamiento cuya densidad nunca aparece en la luz鈥, es una visi贸n meditativa de Iragaray. [26] El resplandor intangible del espacio profundo en un cielo nocturno es ineludible para cualquiera que de alguna manera pueda evitar la contaminaci贸n lum铆nica que siempre se propaga.

Nuestra luna, reina ciega, brillante fantasma del sol, nos retiene en su luz constante, que parece hueca y sin embargo no es hueca. Luna que hace inclinar los mares, arrastra los mares tras ella. Estamos blanqueados por la luna por sus rayos plateados, inquietos cuando est谩 lleno. 鈥淟a luna cuelga como un gancho鈥, escribi贸 Lee Hou-Chu, [27] y el sol aleja la luna del amanecer. 鈥淯na luna del amanecer, dif铆cil de sostener su luz鈥, en palabras de Meng Chiao del siglo VIII [28].

En el sedoso mar de la noche hay un oleaje de estrellas. La civilizaci贸n los ha oscurecido constantemente, pero el lujo de las estrellas que derraman fuego permanece, su fant谩stico tamizado. 鈥淥ysters鈥 de Seamus Heaney nos da algunas l铆neas sensuales: 鈥淢i lengua era un estuario lleno, / Mi paladar colgaba de la luz de las estrellas: / Mientras probaba las Pl茅yades saladas / Ori贸n sumergi贸 su pie en el agua鈥. [29] Mary Oliver, m谩s simplemente: 鈥淢iro hacia arriba / hacia los rostros de las estrellas, / hacia su profundo silencio鈥. [30]

Como escribi贸 Milton, es 鈥渓a estrella de la ma帽ana que gu铆a / El reba帽o estrellado鈥 [31] y anuncia el amanecer inminente. Black Elk, refiri茅ndose a un punto de inflexi贸n crucial en su madurez, record贸: 鈥淎 partir de ese momento, siempre me levant茅 muy temprano para ver la salida de la estrella del amanecer鈥. [32] Para muchos, este ha sido un momento de profundo significado. La autora nativa Paula Gunn Allen, refiri茅ndose a la importante conciencia y memoria, descubri贸 que 鈥淧uedes sostenerla, si la sostienes con suavidad. Como el amanecer鈥. [33]鈥 He visto romper la ma帽ana en muchos lugares del mundo; sin duda ha sido uno de los principales placeres de mi existencia 鈥, reflexion贸 Robert Louis Stevenson. [34] El Amanecer es una muestra privada, y tambi茅n es lo que dura: el significado del t铆tulo de N. Scott Momaday para su novela, House Made of Dawn. [35] El amanecer de un nuevo d铆a es otro sentido de la palabra, uno que todav铆a podemos experimentar siempre que el n煤mero de c铆nicos y nihilistas no crezca demasiado.

La naturaleza ofrece una gran variedad de diferentes tipos de luz. Aqu铆, en el noroeste del Pac铆fico, generalmente hay una luz l铆quida, una luz marina suave. A veces, en el arte europeo se nota la diferencia entre el norte m谩s h煤medo, con un ligero brillo o destello en el aire, y el sur m谩s seco y polvoriento, una diferencia de luz. 隆Y qu茅 hay de las variaciones de estrellas fugaces, auroras boreales, arco iris y otras luces tan espectaculares!

La luz artificial parece m谩s adecuada para transmitir la alienaci贸n que encarna. Uno piensa, por ejemplo, en 鈥淣ighthawks鈥 de Edward Hopper, su descripci贸n de 1942 de figuras solitarias en un restaurante nocturno, iluminado por una luz intensa. La fotograf铆a de Richard Ross de 1998, 鈥淩estrooms Shoreline Park, Santa B谩rbara, California鈥, resalta una crudeza m谩s abstracta. [36] A medida que el sol se pone sobre el Pac铆fico, la luz artificial inunda los ba帽os p煤blicos en primer plano, en un contraste sorprendente, como si las formas de luz se enfrentaran entre s铆.

Como la tecnolog铆a, la luz no es neutra. Su historia moderna, la aceleraci贸n de fuentes de iluminaci贸n no naturales, puede ser un recordatorio de significados y valores perdidos. La aparici贸n de la iluminaci贸n de gas alrededor de 1800 y la iluminaci贸n el茅ctrica varias d茅cadas m谩s tarde fue paralela al desarrollo del resto del gigante tecnol贸gico. B谩sicamente, el avance de la luz artificial fue impulsado por el sistema fabril y la Revoluci贸n Industrial. [37] Bluhm y Lippincott se帽alaron: 鈥淓n la segunda mitad del siglo XIX, la luz parec铆a estar en todas partes y en cantidades inconmensurables鈥 [38], al igual que el industrialismo lo estaba en todas partes. Fue precisamente este ataque contra el que reaccionaron los pintores impresionistas.

Para los due帽os de las f谩bricas y todos sus defensores ideol贸gicos, tanto de izquierda como de derecha, no ha sido aceptable durante m谩s de dos siglos despertarse con el sol y dormir cuando se pone. Ahora estamos cada vez m谩s insomnes en la jornada laboral de 24 horas en la que la luz artificial prevalece sobre el sol, en la global cinta de correr. La melatonina es suprimida por la luz el茅ctrica, y la 鈥渓uz muerta鈥 de fluorescencia de Wilhelm Reich reina en los edificios de oficinas. Las mujeres que viven cerca de farolas luminosas tienen muchas m谩s probabilidades de desarrollar c谩ncer de mama que las que est谩n iluminadas por la luna y las estrellas. [39] Las pantallas de computadora, los libros electr贸nicos y cosas por el estilo son solo las 煤ltimas fuentes de luz que roban el descanso. Coelux de Italia ha desarrollado una 鈥渘ueva forma de luz artificial [que] es capaz de enga帽ar a humanos, c谩maras y computadoras por igual, utilizando una fina capa de nanopart铆culas鈥. [40] Esto supuestamente replica la luz solar misma. 驴Qui茅n necesita el mundo natural en absoluto?

En 鈥淏ring on the Dark鈥, Clark Strand lamenta que la noche, que una vez contuvo una iniciativa implacable y agotadora, se ha visto obligada a rendirse. 鈥淟as luces est谩n siempre encendidas鈥. [41]

La luz es una forma de energ铆a electromagn茅tica; es tanto part铆cula como onda; hace que ocurra la fotos铆ntesis, entre otras caracter铆sticas bien conocidas. La ciencia reciente ha demostrado que se puede exceder la velocidad de la luz y los investigadores han logrado reducir la velocidad de la luz [42].

Wordsworth escribi贸 sobre Sirio y las siete estrellas de 鈥淥ri贸n con su cintur贸n, y esas primeras Siete, / Conocidas de cada ni帽o peque帽o鈥. [43] 驴Cu谩ntos ni帽os tienen ahora esa conexi贸n? 鈥淭odas las cosas que aman el sol est谩n al aire libre鈥 fue otra declaraci贸n suya m谩s duradera [44]. 鈥淰ivir en el Viejo Camino es vivir con el cielo鈥, como Elizabeth Marshall Thomas describi贸 bellamente la sabidur铆a tradicional de los cazadores-recolectores Ju/wasi. [45]

Siempre nos atrae la luz, a veces con entusiasmo. El pintor George Inness se derrumb贸 y muri贸 despu茅s de levantar las manos hacia una puesta de sol y declarar: 鈥淒ios m铆o, oh, qu茅 hermoso鈥. [46] Las 煤ltimas palabras de Turner fueron: 鈥淓l sol es dios鈥. [47] Meng Chiao escribi贸 en un art铆culo similar. , aunque con una vena menos dram谩tica: 鈥淢irando hacia arriba, me conmueve la luz de los cielos reci茅n despejados, / Que me ilumina haci茅ndome dudar de mis penas鈥 [48].

Thoreau puso esto en un enfoque m谩s n铆tido: 鈥淪olo amanece el d铆a amanece para el que estamos despiertos. El amanecer sigue a煤n su curso鈥. [49] En este sentido, la luz depende de nosotros. O como inst贸 Lawrence Durrell, 鈥淐abalga a la medianoche, / Te encontrar谩s con tu sol鈥. [50]

Entonces. 驴C贸mo proceder? Con gran pasi贸n鈥 pero ligeramente[2].

Marzo, 2015

(Recuperado el 22 de marzo de 2015 de anarchistnews.org/content/light)

(Tomado de lib.anarhija.net/library/john-zerzan-light)

(Traducci贸n al espa帽ol Invierno 2021 por La Luz Mala)

[1]Los ojibwa, ojibwe, chippewa o saulteaux son un pueblo anishinaabe en lo que actualmente es el sur de Canad谩 y el norte del medio oeste de los Estados Unidos. [N.T]

[2]Un juego de palabras, light se usa para luz pero tambi茅n para ligero, 谩gil, etc. [N.T]