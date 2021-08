–

De parte de Periodico Anarquia August 24, 2021 9 puntos de vista

“Aquellos desaventurados, que nunca vivieron de verdad, estaban desnudos y los aguijoneaban muchos moscones y avispas que volaban por allí. Les surcaban el rostro de sangre que, mezclada con lágrimas, caía a sus pies y era recogida por repugnantes gusanos”.

Dante Alighieri.

Eternamente corriendo detrás de una bandera blanca que va en todas direcciones corren lxs indiferentes en la obra de Dante. Lxs que nunca vivieron realmente, que nunca se la jugaron, que no tuvieron en sus manos un si o un no, sino que simplemente pasaron respirando no vivxs, sino sólo no muertxs por el mundo.

La indiferencia hoy está constantemente alimentada por el mundo empresarial, es norma, inclusión y es vendida como alegría. Consumir sin pensar en nada. Seguir una bandera blanca con el resultado de alimentar gusanos en todas direcciones…