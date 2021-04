–

Las denuncias de organismos internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos contra el r茅gimen teocr谩tico de la Rep煤blica Isl谩mica de Ir谩n son innumerables.

Seg煤n la Asociaci贸n de Derechos Humanos de Kurdist谩n ( KMMK), al menos 44 personas fueron ejecutadas en Kurdist谩n Oriental (Rojhilat) y 263 arrestadas sin cargos previos, 煤nicamente por decisi贸n de los servicios secretos y de seguridad. La mayor铆a eran activistas civiles, medioambientales y periodistas. Los interrogatorios se realizaron bajo tortura y sin derecho a un abogado.

Las autoridades niegan de forma sistem谩tica asistencia letrada en la fase de investigaci贸n a las personas acusadas de delitos contra la seguridad nacional. En algunos casos, se les niega incluso en el juicio.

Seg煤n Amnist铆a Internacional, la pena de muerte se usa de forma creciente como arma de represi贸n pol铆tica contra manifestantes, disidentes y miembros de minor铆as, y un n煤mero desproporcionado de las personas ejecutadas pertenece a las minor铆as kurda y baluche.

Actualmente, hay innumerables presxs pol铆ticxs, civiles y de derechos humanos en las c谩rceles iran铆es, siendo las mujeres activistas un objetivo prioritario de la represi贸n del r茅gimen. Al detener a mujeres activistas civiles, la Rep煤blica Isl谩mica de Ir谩n expresa su inquebrantable pol铆tica antifeminista, y que no est谩 dispuesta a aceptar la igualdad de posici贸n y de derechos de las mujeres. Recordamos aqu铆, por medio de tres mujeres actualmente encarceladas, la lucha sin descanso y desigual de las mujeres kurdas, iran铆es y de otras minor铆as en Ir谩n por una vida libre y justa.

Nuestro homenaje a los cientos, miles, de presxs por su actividad pol铆tica en Rojhilat, expone la situaci贸n de estas tres mujeres:

Zeinab Jalalian, 39 a帽os, kurda de Rojhilat, condenada a muerte por infringir la ley isl谩mica al considerarla miembro del Partido Vida Libre en Kurdist谩n (PJAK). Su pena fue conmutada por cadena perpetua. Lleva m谩s de 13 a帽os en prisi贸n.

Detenida en 1997, Zeinab Jalalian fue condenada a cadena perpetua acusada de 鈥渉acer la guerra a Dios鈥. En el momento de la detenci贸n la azotaron, le dieron pu帽etazos en el est贸mago, le golpearon la cabeza contra la pared y la amenazaron con violarla. Como resultado, su visi贸n se ha visto afectada y padece varias enfermedades, como problemas card铆acos, intestinales y renales, as铆 como una candidiasis oral que interfiere en su capacidad para comer y tragar. Sin embargo, las autoridades penitenciarias se han negado a enviarla a recibir tratamiento. Utilizan la denegaci贸n de tratamiento m茅dico como forma de presi贸n para obligarla a hacer confesiones falsas contra s铆 misma.

Soheila Hejab, abogada y activista civil kurda de Kermanshah, condenada a 18 a帽os de prisi贸n en marzo de 2020 por cargos como 鈥渄ifundir propaganda contra el r茅gimen鈥, 鈥渞euni贸n y confabulaci贸n鈥, 鈥渋ncitar al p煤blico a la revuelta鈥 y 鈥渇ormar un grupo ilegal鈥.

El 23 de mayo de 2020, tras una sesi贸n de apelaci贸n, fue enviada sin previo aviso a la Prisi贸n de Qarchak, donde tambi茅n fue enviada Zeinab Jalalian el d铆a 2 del mismo mes: 鈥淭an pronto como sal铆 del tribunal, fui detenida por el Cuerpo de Sarollah en Teher谩n sin ninguna raz贸n ni explicaci贸n legal. Me golpearon y me arrastraron por el pelo en la calle y me dieron pu帽etazos y patadas en la cabeza, la cara y el costado. Abrieron un nuevo caso contra m铆 que no tiene nada que ver con mi caso confirmado. Es una petici贸n de mi interrogador. Me ha amenazado de muerte en repetidas ocasiones a trav茅s de reclusos condenados por delitos violentos en la prisi贸n de Qarchak鈥, declar贸 por medio de un audio.

Zahra Mohammadi, profesora de lengua kurda de 29 a帽os, activista civil de Sanandaj, fue acusada por el Tribunal Revolucionario de la Rep煤blica Isl谩mica de Ir谩n por los cargos de 鈥渇ormar un comit茅 y grupo contra la estabilidad y seguridad del sistema鈥. Mohammadi es miembro del consejo de administraci贸n de Nojin, un instituto de idiomas autorizado en Sanandaj, donde ense帽aba su idioma materno.

Durante su interrogatorio en aislamiento, se le amenaz贸 con detener a miembros de su familia si no firmaba una declaraci贸n auto-inculp谩ndose de tener relaci贸n con grupos kurdos de la oposici贸n. Fue condenada a 10 a帽os de prisi贸n.

Para que los derechos humanos y la sociedad avancen, se necesitan personas que hagan una labor de vigilancia y cr铆tica a las actividades de los estados.

Es preciso ampliar la difusi贸n de la situaci贸n de lxs presxs por su actividad pol铆tica en todo el mundo y fomentar la movilizaci贸n de la sociedad civil, en especial de los j贸venes, contra las mentalidades excluyentes y fascistas.

Nuestra gratitud a todas las personas que dedican su vida a luchar por la libertad tras los barrotes de las prisiones.

No os olvidamos, no os olvidaremos.

FUENTE: Rojava Azadi Madrid

