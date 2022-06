–

El Centro de Embarazo Next Step, un centro de crisis de embarazo anti-aborto en Lynnwood, fue atacado en la madrugada del 25 de mayo. Lxs v谩ndalxs escribieron con pintura 芦Si el aborto no es seguro, t煤 tampoco lo eres禄 y 芦Jane鈥檚 Revenge (La venganza de Jane)禄 y rompieron cinco de las ventanas frontales de la oficina. El Centro de Embarazo Next Step est谩 situado en el n煤mero 19526 de la Avenida 64 W en Lynnwood, WA.

Desde que el 3 de mayo se filtr贸 el borrador de la decisi贸n del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade, que consagr贸 la protecci贸n federal del derecho al aborto, personas o grupos que utilizan el nombre de Jane鈥檚 Revenge han lanzado una bomba incendiaria contra una organizaci贸n antiabortista en Madison (Wisconsin), han marcado cuatro iglesias en Olympia (Washington), han marcado una cl铆nica falsa en Reistertown (Maryland), han lanzado una bomba incendiaria contra una cl铆nica falsa en Buffalo (Nueva York) y han colgado una pancarta en Washington. En el 煤ltimo mes se han producido otros actos vand谩licos en centros de embarazo en crisis no atribuidos.

En su p谩gina web, Jane鈥檚 Revenge llama a una acci贸n militante masiva la noche en que el Tribunal Supremo haga p煤blico su veredicto que anula la protecci贸n federal del aborto.

Desde el vandalismo, CompassCare en Buffalo, Nueva York, se ha trasladado a una nueva ubicaci贸n secreta, y Options Pregnancy Clinic en Olympia, Washington, ha eliminado su lista de patrocinadores de su sitio web.

