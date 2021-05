–

De parte de Pozol May 26, 2021

¡Fuerza para todos mis hermanitos de mactumactza!

Desde mi pueblo natal, uno muy alejado de las ciudades grandes, nací siendo pobre, soñaba con ser maestro, pero mi situación económica me orillaba a renunciar a esos sueños. Mis padres eran campesinos y no tenían la posibilidad de darme estudios.

Me hablaron de una escuela para hijos de campesinos, su nombre es MACTUMACTZÁ, las fichas entregadas fueron más de mil, y solo podían entrar 60. Estudie día y noche para ser uno de ellos, quería tener la oportunidad de terminar una carrera.

Al llegar a la escuela pude darme cuenta que todos éramos pobres, que el mismo sueño que yo tenía, los tenían otros parecidos a mí; a partir de ahí caminamos juntos, nos tomamos de la mano buscando ser maestros y comenzaron a ser mis hermanos.

Los de grados menores eran mis hermanitos, mis maestros mis guías, y mi escuela se volvió mi segundo hogar, aprendí a defenderme en muchas represiones, aprendí a levantar el tono de mi voz, para denunciar las injusticias.

Para muchos somos los extraños, para nuestros pueblos de donde provenimos somos la esperanza, nos esperan para llevarles mayor conocimiento, quieren ver llegar al joven pobre siendo maestro.

Hoy ya no son 95 presos políticos, conmigo somos 96, porque en mi interior también me siento destrozado, el delito de mis hermanitos es solo pedir un examen presencial, me siento impotente ante mi condición, pero mi coraje por defender mi escuela es aún mayor, sé que los padres de los jóvenes lloran afuera, que sienten el nudo en la garganta y que sus hombros se quieren caer.

¿Qué delito cometieron?

¿A caso violaron?

¿A caso mataron?

GOBIERNO, ¿A caso no sabes lo que es el sentido humano?

A caso nosotros los pobres no tenemos ese derecho para manifestarnos, acaso las clases sociales nos ven como especie rara solo por ser pobres, acaso ya no tenemos el derecho a alzar nuestra voz y opinar ante lo que es injusto.

Tú, gobierno, que diriges un Municipio, un Estado, un País.

¿Por qué nos humillas de esta forma?

¿Por qué abusas de tu poder? que nosotros mismos te dimos.

¿Sabias que tu poder pronto se acabará? ¿Sabias que quedaras como el peor de los gobiernos?

¿Sabias que nos duele que nos golpees y arriesgues nuestras vidas solo por gritar justicia?

Pero tenemos fuerzas para luchar y sé que no pararan las manifestaciones hasta ver salir de estas 4 paredes a nuestros hermanitos y seguiremos gritando consignas aún más fuertes.

La lucha sigue, esto apenas comienza, muchos somos mactu, somos normalistas rurales, y las muertes y el dolor que tu nos has provocado, han despertado nuestras conciencias aún más grande.

Mactumactzá vive y vivirá por siempre.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2044243675717755&id=100003964270289

El conflicto en la Escuela Normal Rural de #Mactumactzá, en #Chiapas, se enmarca en una reducción sostenida del presupuesto que reciben dichas instituciones por parte del @GobiernoMX y que las tiene al filo de la desaparición.

https://corrientealterna.unam.mx/derechos-humanos/normales-rurales-resistencia-al-acoso-y-la-asfixia-financiera/