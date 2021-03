–

A un mes del encarcelamiento de 8 compa帽erxs anarquistas en Barcelona (y habiendo sido puesta en libertad una persona ya) a ra铆z de las manifestaciones solidarias con (y no s贸lo) Pablo Hasel, queremos mostrar nuestra solidaridad con ellxs y con todxs lxs que han sufrido la represi贸n en estas semanas en el trascurso de estas marchas.

A pesar de lo insuficiente que resulta hacer una convocatoria para mostrar nuestra solidaridad con lo compa帽erxs prexs, creemos que es necesaria toda muestra de apoyo a cualquier persona que se encuentre tras las rejas del Estado por luchar contra 茅l, sea cual sea el motivo y sea cual sea la forma.

Es por eso que no podemos mirar para otro lado y no decir nada cuando detienen de manera sistem谩tica a quienes pretenden desafiar los l铆mites democr谩ticos, siendo por ejemplo y poniendo el m谩s b谩sico supuesto, acudir a una manifestaci贸n que no ha sido legalizada. Y obviamente cualquier acci贸n derivada de dichas marchas en pro de atacar cualquier signo de autoridad y opresi贸n, est谩 plenamente justificada.

La manera de continuar con una solidaridad activa y, acorde al nivel de ofensiva que el Estado est谩 lanzando contra todos los que pretendemos dejar de pasearnos por las calles como si no pasara nada, es mantenerse convencidxs de que si queremos cambiar algo, no es a costa de nada. Pero no queremos m谩rtires, no los necesitamos puesto que el Estado de las cosas y la situaci贸n que vivimos, genera tanta represi贸n y hostigamiento que hace que todo tipo de argumento en pro de una lucha pac铆fica y reglada se caiga por s铆 solo, haciendo entendible que cualquier consecuencia derivada de esto, terminar谩 por generar detenidxs, presxs, perseguidxs y sancionadxs. Sin caer en discursos victimistas ni en personalismos o figuras, somos conscientes de que el castigo que nos imponen a quienes decidimos emprender seg煤n qu茅 caminos, son la consecuencia l贸gica de haberlos tomado y por lo tanto no necesitamos auto-justificarnos en base a unos presxs o detenidxs para evidenciar lo que es imposible de ocultar.

A parte, en todos los rincones del mundo las luchas se est谩n reactivando con su consiguiente represi贸n y por suerte, hay quienes a pesar de las limitaciones y las dificultades impuestas, contin煤an al pie del ca帽贸n aportando a estos procesos como pueden desde alguna celda de alguna prisi贸n como ha sido el caso de Dimitris Koufodinas, que ha finalizado la huelga de hambre despu茅s de 65 d铆as, sostenida tambi茅n por un movimiento entero en revuelta y apoyo incondicional. O el actual caso de los compa帽eros de Chile que acaban de iniciar una huelga de l铆quidos.

Este gesto simb贸lico a modo de concentraci贸n puede servir para encontrarnos entre compa帽erxs y enviar una muestra de apoyo a todxs aquellxs que no se detienen a pesar del hostigamiento que estamos sufriendo. Esperemos que cumpla su funci贸n y que genere redes de apoyo y fortalecimiento entre nosotrxs y que sirva tambi茅n para que todxs los detenidxs estas semanas y todxs los que han sido identificadxs y filiadxs para la posterior creaci贸n de m谩s ficheros policiales, sepan que no est谩n solxs. Pero deseamos tambi茅n que trascienda los l铆mites que una mera concentraci贸n tiene y que reflexionemos profundamente en torno a todo lo que est谩 pasando.

Mandamos un caluroso saludo y salimos a la calle tambi茅n por Ruyman, que se enfrenta a una pena de c谩rcel de 1 a帽o y 6 meses y 770 euros de multa por ser anarquista, por luchar contra los desahucios y por plantear la acci贸n directa como forma de lucha ineludible.

Si la represi贸n es una constante, la solidaridad tambi茅n tiene que serlo. A pesar de que el tiempo enfr铆e las cosas y parezca que nos relajamos porque no somos capaces de generar continuidad m谩s all谩 del 鈥渁rrebato鈥 inicial, quienes sufren el encierro, no pueden olvidarse de ello.

QUE LA SOLIDARIDAD SEA M脕S QUE PALABRA ESCRITA

LIBERTAD PARA TODOS YA!