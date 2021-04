–

Blog de las jornadas “Contribuciones y saberes pr谩cticos en torno a la

lucha en las calles: ciclos de debates y charlas in-formativas por una

cultura de la seguridad”.

www.culturadelaseguridad.noblogs.org

驴Qu茅 puedes encontrar en este blog?

– Los carteles de las charlas

– La programaci贸n de las pr贸ximas jornadas

– Los contenidos que se han dado en las charlas: transcripciones y audios (en construcci贸n, de momento se pueden consultar las charlas escritas de “la tiran铆a de la imagen o porqu茅 no grabar en las manifestaciones” y la de “consejos 煤tiles a la hora de acudir a una manfiestaci贸n”)

– Enlaces de inter茅s (en constante actualizaci贸n)

– Contacto: culturadelaseguridad@riseup.net

Ofrecemos la posibilidad de repetir cualquiera de las charlas en algunas jornadas que est茅is organizando o que creais oportuno o, en su defecto, pod茅is usar todo el material que hemos subido para reproducirlo como quer谩is.

30 de abril, 19h: Seguridad digital: consejos sobre el uso de m贸viles y redes sociales 鈥 Local Anarquista Mot铆n. C/ Matilde Hern谩ndez, 47. <M> Oporto / Vista Alegre

El uso de los tel茅fonos m贸viles en todos los 谩mbitos de nuestra vida es imparable. El control personal y social que implica llevar ese dispositivo con nosotros 24 horas al d铆a, genera todo tipo de informaci贸n sobre y contra nosotros. Analizaremos la acumulaci贸n de datos que genera un m贸vil a trav茅s de los distintos par谩metros que les regalamos, c贸mo puede ser usado en nuestra contra, qu茅 datos facilitamos en situaciones complicadas que deber铆amos de omitir y c贸mo dejar de hacerlo.

Nuestras ubicaciones, controles de voz, controles de escritura, h谩bitos, b煤squedas, triangulaci贸n de se帽ales, cooperaci贸n de las entidades operadoras que facilitan datos sobre nosotros, rastreo policial mediante softwares, metadatos, 贸rdenes judiciales para 鈥減inchar鈥 nuestros tel茅fonos, etc. Tambi茅n las redes sociales son una parte esencial para complementar todo este control contra nosotros que facilita la labor policial puesto que se les regala todo tipo de informaci贸n que ni siquiera tienen que buscar por ellos mismos.

驴Es buena idea llevar el tel茅fono a determinadas manifestaciones o acciones? 驴Es necesario que prediquemos a los cuatro vientos en redes sociales d贸nde, c贸mo, cu谩ndo y con qui茅n hemos estado, qu茅 opinamos de tal cosa o a qu茅 evento pol铆tico vamos a ir en los pr贸ximos d铆as? Pensemos, sin volvernos locos, en h谩bitos para contribuir a una cultura de la seguridad. 莽

La cultura de la seguridad

驴Qu茅 entendemos por cultura de la seguridad?

La cultura de la seguridad es una serie de h谩bitos, pr谩cticas, conocimientos y procedimientos que nos hacen tomar consciencia de c贸mo nuestras acciones y m茅todos, nos ayudan a ser m谩s efectivos en situaciones complicadas; priorizando en nuestra seguridad y la de los nuestros, pero comprendiendo los riesgos intr铆nsecos que conlleva la toma de seg煤n que decisiones.

La lucha es un todo muy amplio en el que nos vemos constantemente comprometidos en cuanto a seguridad se refiere, m谩xime en los tiempos que corren, en los que los m茅todos de control social se han vuelto mucho m谩s presentes. Las medidas que antes pod铆amos tomar para tratar de no perjudicarnos, tienen que ser constantemente actualizadas puesto que la represi贸n y las formas que 茅sta toma, est谩n en constante evoluci贸n. Es por esto que la cultura de la seguridad no es un concepto est谩tico que aprendamos un d铆a y podamos dejar ah铆 parado, si no, un concepto que tenemos que incorporar como estilo de vida a nuestra cotidaniedad, pero con constantes actualizaciones.

La cultura de la seguridad c贸mo herramienta colectiva

Lo que aqu铆 planteamos con esta puesta en com煤n de conocimientos adquiridos con el tiempo, de una experiencia y recorridos y de las reflexiones de muchos compa帽eros que han ido aportando durante mucho tiempo en las luchas, se ofrece como una herramienta personal porque pretende hacernos entender que, nosotros mismos, debemos procurarnos ciertas formas de cuidados ante situaciones que nos puedan comprometer. Pero m谩s importante a煤n es compartir estos pensamientos y pr谩cticas para que sea una herramienta colectiva y para que tratemos de empujar todos en una misma direcci贸n m谩s all谩 de lo que cada uno haga por cuidarse a s铆 mismo.

Es un concepto que hace referencia a sentirnos seguros en la lucha, ante la represi贸n, ante el hostigamiento y el control que el Estado tiene sobre nosotros por ser personas que luchan, por tanto, la no puesta en colectivo de todo esto, no tendr铆a sentido ni adquirir铆a el mismo potencial si 煤nicamente nos lo tomamos como si de h谩bitos de vida saludables se tratasen.

驴Qu茅 entendemos por sentirnos seguros?

Esta es una buena pregunta que no siempre sabemos responder con cierta concreci贸n y es algo que quiz谩 a cada uno le suscite una respuesta diferente.

Para nosotros, sentirnos seguros parte de tres puntos muy importantes:

Por un lado, parte de la idea de tener todos estos conocimientos propios y del enemigo para poder sortear, todo lo que podamos, situaciones que puedan ser peligrosas para nosotros, nuestra libertad, nuestra integridad f铆sica y la de los nuestros.

Por otro lado parte de entender que, por mucho que nos empe帽emos, hay ciertos riesgos ineludibles con los que nos vamos a encontrar y que ser谩n dif铆cilmente o imposibles de combatir, fruto de la batalla tan desigual que existe entre nosotros y el Estado, y fruto tambi茅n de una decisi贸n consciente de haber tomado un cierto camino. Mentalizarnos de todo esto, es tambi茅n contribuir a un refuerzo de la seguridad que nos haga estar preparados ante las posibles consecuencias. Un equilibrio entre evitar el riesgo y asumirlo podr谩 hacernos responder mucho m谩s firmemente sin que las consecuencias nos vengan por sorpresa. Todo esto pasa, obviamente, por una puesta en com煤n y por un entendimiento de a qu茅 nos enfrentamos, hasta d贸nde queremos llegar, con qui茅n, para qu茅, etc. Muchas de estas herramientas se adquieren con el tiempo y pasan tambi茅n por abordar estos temas desde el punto de vista de la 鈥渟alud mental鈥 o la mentalizaci贸n colectiva de ello y trabajando el miedo y los bloqueos emocionales desde una perspectiva pol铆tica tambi茅n.

Por 煤ltimo es importante comprender que la seguridad y todo lo que le ata帽e, no tiene unicamente que ver con tenerlo todo controlado o con comprender que siempre estamos expuestos a ciertos riesgos que tenemos que asumir, si no, a que una buena definici贸n de seguridad es tambi茅n sentir y poder comprobar que cuando nos pase algo, no vamos a estar solos y no vamos a tener que asumirlo de forma individual porque entendemos que cualquier consecuencia sufrida por luchar, va a ser amortiguada por un movimiento que deber铆a de apoyar incondicionalmente a los compa帽eros afectados.

Este 煤ltimo punto contiene m谩s profundizaciones en torno a la solidaridad y dem谩s debates que han de abordarse de la misma forma. La respuesta colectiva ante golpes represivos o detenciones de compa帽eros, determina tambi茅n que nos sintamos fuertes a la hora de asumir los riesgos y sus consecuencias y determina tambi茅n un peso fundamental a la hora de construir esa cultura de la seguridad de la que hablamos, desde su m谩s amplio significado, de la mano de una convicci贸n de lo que estamos haciendo y la reafirmaci贸n de ello cuando vienen mal dadas.