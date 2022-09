–

De parte de Gatos Sindicales September 29, 2022

El 28 de septiembre, l@s Delegad@s de Prevenci贸n junto a las T茅cnicas de Prevenci贸n del Servicio de Prevenci贸n Mancomunado del Grupo Atos hicieron una Inspecci贸n de Prevenci贸n por el edificio de Albarrac铆n en Madrid.

Lo que nos ha llamado mucho la atenci贸n a l@s Delegad@s de Prevenci贸n es la cantidad de monitores que hay en las mesas. Porque no son monitores cualquiera, la mayoria est谩n obsoletos, o son peque帽os, o les faltan los cables.

No se sabe qui茅n es el responsable de la gesti贸n de estos objetos, si el departamento On-site o Facilities. Alguien deber铆a probar esos monitores, y si no funcionan quitarlos de las mesas y llevarlos al Punto Limpio. Por el tiempo que llevan sobre las mesas, est谩 claro que alguien no est谩 haciendo su trabajo.

No se puede pedir a la gente que tenga su puesto limpio cuando la propia empresa tiene objetos inservibles, en algunos casos, en las mesas.

Tambi茅n llama la atenci贸n las diferencias de monitores y sus soportes nuevos en algunos departamentos, y su ausencia en otros. Todos los puestos deber铆an de tener todos los elementos necesarios para trabajar, no s贸lo pisapapeles que nadie usa.

Se ha quejado la gente que no tiene Teletrabajo de que se tiene que llevar los elementos de trabajo diariamente a casa. Les hemos comentado la resoluci贸n de la Inspecci贸n de Trabajo que obliga a la empresa a dotar de un sitio donde la gente pueda dejar sus equipos de forma segura. Tambi茅n les hemos dicho que se pongan en contacto con el responsable de Facilities y, si esto no funciona, que pongan una denuncia.