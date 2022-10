–

(Texto del correo enviado, el 10 de octubre, por CGT a RRHH en respuesta a un correo suyo del 5 de octubre)

No estamos conformes y no autorizamos el cambio del bomb铆n de la cerradura de la puerta de la Secci贸n Sindical (sala B205) ya que no es necesario y es una muestra m谩s de su mala fe e insidia en este asunto (tenemos nuestra llave del local sindical y ya firmamos un documento indicando quien es la persona que la custodia).

De verdad que no entendemos su empe帽o en organizar nuestra actividad sindical y ya les indicamos que no vamos a permitir ni censuras ni impedimentos a nuestra acci贸n sindical. Nuestra actividad sindical la organizamos nosotr@s por si hace falta recordarlo.

Insisten en no atender lo que les indicamos que se necesita en el local y que, en resumen, es lo que ya hay. Resultando mucho menos costoso econ贸micamente y consumiendo menos espacio, ya que un armario ocupa y cuesta bastante menos que una mesa, lo que necesitamos son los armarios que nos quieren quitar y no mesas adicionales.