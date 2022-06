–

De parte de Gatos Sindicales June 17, 2022 202 puntos de vista

El 14 de junio recibimos un correo de RRHH (que tambi茅n iba dirigido a las otras dos secciones sindicales presentes en el Comit茅 de Empresa de AtoS Spain en Madrid y, atenci贸n, “al tr谩nsfuga“) en el que indicaban:



Les informamos que con motivo de las obras que se van a realizar en el edificio de Albarrac铆n 25, planta 2, zona A y B durante el periodo 20 de junio hasta 29 de julio, no podr谩n disponer de las salas que hasta la fecha vienen utilizando, por este motivo y de forma temporal durante este tiempo tendr谩n a su disposici贸n las salas C205 y C206. Conforme a nuestro entender les proponemos la siguiente distribuci贸n para su organizaci贸n y uso:

Sala C205. CCOO (Recomendamos un 10% de uso) & UGT (Recomendamos un 60% de uso).

Sala C206. CGT (Recomendamos un 43% de uso) & CoBas (Recomendamos un 57% de uso).

El Comit茅 de Empresa podr谩 reservar sala seg煤n proceso general para sus reuniones.

Pero no terminaba ah铆 la cosa, a pesar de que ellos mismos indicaban que era una situaci贸n temporal, a帽ad铆an:



Asimismo, como ustedes saben estamos acometiendo un proyecto de reorganizaci贸n de los espacios dentro de nuestro centro de Albarrac铆n 25, por tanto, una vez finalizadas las obras les informamos que pasar谩n a tener disponibles las siguientes salas 205 y 206. En l铆nea con la situaci贸n anterior les proponemos la siguiente forma de organizaci贸n para su utilizaci贸n:

Sala 205. CCOO (Recomendamos un 10% de uso) & UGT (Recomendamos un 60% de uso). Sala 206. CGT (Recomendamos un 43% de uso) & CoBas (Recomendamos un 57% de uso). El Comit茅 de Empresa podr谩 reservar sala seg煤n proceso general para sus reuniones.

O sea, va a haber obras en la zona donde est谩n nuestros locales sindicales y es comprensible que no los podamos usar temporalmente, pero que nos den un local compartido con otra secci贸n sindical no es para nada justificable (as铆 como tampoco “el regalo” a una secci贸n sindical que no tiene representaci贸n en Madrid). Y ya lo de aprovecharse de este movimiento, supuestamente temporal, para dejarnos en esa nueva situaci贸n permanentemente es totalmente inaceptable.

Tanto UGT como CoBas enviaron sus correos de queja a RRHH, nosotr@s enviamos el nuestro el 15 de junio: